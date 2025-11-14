Baltic Horizon Fondi investorite üldkoosolek: teade investoritele

Northern Horizon Capital AS (uue ärinimega Baltic Horizon Capital AS, edaspidi ka „Fondivalitseja“) kutsub Baltic Horizon Fondi (edaspidi ka „Fond“) osakuomanikke (edaspidi „Investorid“) osalema Fondi erakorralisel üldkoosolekul (edaspidi „Üldkoosolek“), mis toimub 8. detsembril 2025.a algusega kell 14:00 (kohaliku Eesti aja järgi). Koosolek toimub Advokaadibüroo Sorainen OÜ kontoris asukohaga Rotermanni 6, 5. korrus, Tallinn, Eesti. Koosolekule registreerimine algab kell 13:30. Üldkoosolek toimub inglise keeles.

Lisaks pakume Investoritele Üldkoosoleku jälgimiseks võimaluse osaleda Üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril 8. detsembril 2025.a kell 14:00. Investoritel palutakse anda volitus koos hääletamisjuhistega, et kasutada oma õiguseid Investorina. Soovitame Investoritel kaaluda fondijuhi Tarmo Karotami määramist enda volitatud esindajaks (vt allpool esitatud juhised ja lisas 1 esitatud näidist).

Veebiseminaril osalemiseks palume teil registreerida järgneva lingi kaudu:

https://zoom.us/webinar/register/WN_L5O51HzUTTGDxujShQF1LQ#/registration

Teile saadetakse link ning juhised veebiseminariga liitumiseks. Veebiseminar salvestatakse ning on kõigile kättesaadav meie veebilehelt www.baltichorizon.com.

Üldkoosolek kutsutakse kokku juhindudes Baltic Horizon Fondi reeglite punktidest 8.3, 8.7, 10.3.1, 10.4 ja 10.6 ning investeerimisfondide seaduse paragrahvi 47 lõikest 1 ja paragrahvi 55 lõikest 9.

Baltic Horizon Fondi osakute ja häälte koguarv on 143 562 514.

Päevakord

Otsus uute osakute emiteerimise kohta 2026. aasta esimeses kvartalis Baltic Horizon Fondi bilansi tugevdamiseks.

Palume Investoritel saata päevakorra punktidega seotud küsimused ja märkused fondijuhi e-maili aadressile tarmo.karotam@baltichorizon.com hiljemalt 1. detsembril 2025.a. Fondivalitseja vastab küsimustele ja märkustele Üldkoosoleku ajal.

Fondivalitseja ettepanek seoses päevakorra punktiga

Võttes arvesse järgnevaid asjaolusid:

Baltic Horizon Fondi käesolev finantsvõimendus ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik ja kuluka võlakoormuse vähendamine on kõigi Investorite huvides;

Finantsvõimenduse vähendamiseks on Fondil vaja kaasata kapitali uute osakute emiteerimise teel;

Paljude Investorite varasema tagasiside põhjal soovib Fondivalitseja pakkuda olemasolevatele Investoritele eelisõigust, et vältida osaluse lahjenemist;

Soovitatud hind võtab arvesse mõistlikku allahindluse ootust, et tagada edukas märkimine;

teeb Fondivalitseja osakuomanikele ettepaneku võtta vastu järgmine otsus.

Otsus uute osakute emiteerimise kohta 2026. aasta esimeses kvartalis, et tugevdada Baltic Horizon Fondi bilanssi.

Fondivalitseja teeb Üldkoosolekule ettepaneku võtta vastu otsus emiteerida kuni 169 147 497 uut Baltic Horizon Fondi osakut järgmistel tingimustel:

Avalik pakkumine korraldatakse ainult Eestis. Uusi osakuid pakutakse ainult olemasolevatele Baltic Horizon Fondi Investoritele, st isikutele, kes on osakuomanike registrisse kantud Nasdaq CSD SE tööpäeva lõpu seisuga pakkumisperioodi esimesele päevale eelneval tööpäeval (edaspidi „olemasolevad Investorid”). Olemasolevatel Investoritel on eelisõigus märkida uusi osakuid proportsionaalselt oma osakute koguarvuga, mis ei piira ega välista olemasolevate Investorite õigust märkida uusi osakuid väiksemates kogustes või üldse mitte märkida uusi osakuid. Eelisõigusega pakkumise tehnilised üksikasjad ja jaotamise põhimõtted avaldatakse pakkumise väljakuulutamisel. Uued osakud emiteeritakse hinnaga 0,1478 eurot osaku kohta, mis vastab 30% allahindlusele osaku sulgemishinnast Nasdaq Tallinna börsil 13. novembril 2025. Uute osakute emiteerimisest saadud tulu kasutatakse Baltic Horizon Fondi portfelli võlakoormuse vähendamiseks ja/või vara parendamise kulude katteks. Uued osakud emiteeritakse 2026. aasta esimeses kvartalis, siis ja kui Fondivalitseja nii otsustab. Selguse huvides märgitakse, et Fondivalitsejal on õigus otsustada, kas korraldada uute osakute emiteerimine või mitte.

Õigus Üldkoosolekul ametlikult osalemiseks ja teavitus osalemisest

Üldkoosolekul osalemiseks on õigustatud Investor, kelle nimel on Baltic Horizon Fondi osakuomanike Nasdaq CSD SE poolt peetavas registris registreeritud Baltic Horizon Fondi osakuid 10 päeva enne Üldkoosoleku toimumist, s.o 28. november 2025.a tööpäeva lõpu seisuga.

Palume Investoritel, kelle nimel on Fondi osakud registreeritud, teatada oma Üldkoosolekul osalemisest e-posti aadressil info@baltichorizon.com hiljemalt 1. detsembril 2025.a. Teavitus peab sisaldama Investori nime, isikukoodi (juriidilise isiku puhul registrikoodi), aadressi ja esindatud osakute arvu; samuti, juhul kui see on asjakohane, Üldkoosolekul osaleva esindaja informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga. Üldkoosolekul esindaja osalemine ei välista Investori enda õigust osaleda Üldkoosolekul.

Volikirja alusel esindamine

Palume Investoritel, keda esindatakse Üldkoosolekul volikirja alusel, esitada selleks kirjalik volikiri eesti või inglise keeles (käesoleva teate lisa nr 1 on vastava volikirja näidis).

Volikirja koopia tuleb saata e-posti aadressile info@baltichorizon.com koos teavitusega soovist Üldkoosolekul osaleda. Juhul, kui volikirja on andud juriidiline isik, tuleb esitada ka kinnitatud koopia registrikaardist või sellega võrdsest dokumendist ja kui asjakohane, siis ka kinnitatud koopia dokumendist, mis tõendab volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust.

Kuivõrd Baltic Horizon Fond on registreeritud Eestis, juhime tähelepanu, et teatud juhtudel võib olla vajalik volikirja ja juriidilise isiku registrikaardi notariaalne või apostilliga kinnitamine (näiteks kohaldub apostilliga kinnitamise nõue Soomes ja Rootsis välja antud notariaalselt kinnitatud volikirjadele).

Instruktsioonid Üldkoosoleku päevaks

Palume Üldkoosolekul osalejatel olla valmis esitama isikut tõendav dokument (pass või ID kaart) ning esindaja puhul ka esindusõiguse aluseks oleva volikirja originaaldokument eesti või inglise keeles. Juhul kui Investor on juriidiline isik, palume esitada eesti- või inglisekeelsed dokumendid, mis tõendavad Investori esindamise õigust ja kui asjakohane, siis volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust.

Fondivalitseja kasutab volikirjadest kogutud andmeid ja Nasdaq CSD SE poolt peetavat osakuomanike registrit Üldkoosolekule registreerimiseks ja hääletusnimekirja koostamiseks.

Lisa 1:

Volikirja näidis Üldkoosolekul Investorite õiguste teostamiseks (eesti keeles)

Volikirja näidis Üldkoosolekul Investorite õiguste teostamiseks (inglise keeles)

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon fondijuht

E-mail: tarmo.karotam@baltichorizon.com

www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, www.baltichorizon.com

Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide, plaanide ja muu kohta registreeruge aadressil www.baltichorizon.com. Samuti on teil võimalik Baltic Horizon Fondi jälgida aadressil www.baltichorizon.com ning LinkedIn, Facebook, X ja YouTube keskkondades.

Manused