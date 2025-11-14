TKM Grupp AS tütarettevõtete juhatuse liikmete ja auditikomitee liikmete volituste pikendamine

TKM Grupp AS tütarettevõtete Selver AS, TKM Kinnisvara AS ja TKM Kinnisvara Tartu OÜ nõukogud otsustasid pikendada olemasolevate juhatuse liikmete volitusi:

Selver AS nõukogu otsusel jätkab juhatuse liikmena Kristi Simonsen (endise nimega Lomp), tema volitusi pikendati uueks 3-aastaseks ametiajaks alates 04.12.2025.

TKM Kinnisvara AS nõukogu otsusel jätkab juhatuse liikmena Peeter Kütt, tema volitusi pikendati uueks 3-aastaseks ametiajaks alates 12.01.2026.

TKM Kinnisvara Tartu OÜ nõukogu otsusel jätkab juhatuse liikmena Peeter Kütt, tema volitusi pikendati uueks 3-aastaseks ametiajaks alates 08.12.2025.

Selver AS opereerib super- ja hüpermarketite ketti, mis kaupleb peamiselt toidu- ja esmatarbekaupadega. TKM Kinnisvara AS tegeleb TKM Grupp AS-ile kuuluva kinnisvara arendamise, haldamise, hooldamise ja kaubanduspindade välja rentimisega. TKM Kinnisvara Tartu OÜ tegeleb Tartu südalinnas asuva Tartu Kaubamaja kaubanduskeskuse haldamise ning väljaüürimisega.

TKM Grupp AS nõukogu otsuse kohaselt jätkavad auditikomitee liikmetena Kaia Salumets (esimees), Jüri Käo, Gunnar Kraft ja Kristo Anton. Nende volitusi pikendati kolmeks aastaks alates 26.01.2026. TKM Grupp ASi auditikomitee on nõukogu moodustatud organ, mille ülesanne on nõukogu nõustamine järelevalve teostamisega seotud küsimustes.





Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

info@tkmgrupp.ee