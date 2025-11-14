L'Île-du-Prince-Édouard ouvre la voie en sensibilisant la population à la conduite avec capacités affaiblies : le 1er novembre est déclaré « Journée Opération ruban rouge »

OAKVILLE, Ontario, 14 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada est fière de célébrer une étape historique dans la lutte contre la conduite avec capacités affaiblies : l'Île-du-Prince-Édouard est devenue la première juridiction au Canada à proclamer officiellement le 1er novembre « Journée Opération ruban rouge ». Le projet de loi 103, nommé « Loi sur la Journée Opération ruban rouge », a été présenté par la députée Susie Dillon et adopté par l'Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édouard la semaine dernière.

L’Opération ruban rouge est la campagne de sensibilisation annuelle emblématique de MADD Canada visant à promouvoir la conduite sobre pendant la période chargée des Fêtes. À compter du 1er novembre jusqu'au premier lundi suivant le Nouvel An, des bénévoles à travers le pays distribuent des milliers de rubans rouges et d'autocollants à apposer sur les véhicules, les porte-clés, les sacs à main et les effets personnels, en guise d'engagement envers la conduite sobre et en hommage aux victimes et aux survivants de la conduite avec capacités affaiblies.

« Il s'agit d'une avancée exceptionnelle », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, dont la mère, Beryl, a été tuée dans une collision attribuable à la conduite avec capacités affaiblies en 1999. « L'Île-du-Prince-Édouard a marqué un jalon en reconnaissant l’importance de l’Opération ruban rouge. Nous espérons que cette initiative inspirera d'autres provinces et territoires à suivre l'exemple de l'Île-du-Prince-Édouard afin qu'ensemble, nous puissions prévenir les décès et les blessures. »

Bien qu'elle soit tout à fait évitable, la conduite avec capacités affaiblies demeure l'une des principales causes criminelles de décès au Canada. Chaque année au Canada, des centaines de personnes sont tuées et des milliers d'autres sont blessées dans des collisions liées à l'alcool, au cannabis et/ou à d'autres drogues. L'Île-du-Prince-Édouard présente les taux les plus élevés de conduite avec capacités affaiblies au Canada, soit près de trois fois la moyenne nationale, et les cas liés à la consommation de drogues sont en hausse.

Pour de nombreuses victimes et survivants, cette annonce est particulièrement symbolique.

« Un bel après-midi de juin, notre fils Jacob a été tué par un chauffard avec capacités affaiblies », a déclaré Brenda Simmons, dont le fils Jacob a été tué en 2020 à Kinross, à l'Île-du-Prince-Édouard. Nous savons maintenant que la conduite avec capacités affaiblies se produit à toute heure du jour et de la nuit, et que davantage de familles sont en danger. Le fait de tenir la journée Opération ruban rouge chaque 1er novembre à l'Île-du-Prince-Édouard permettra de sensibiliser davantage la population à ce crime tout à fait évitable. Je tiens à remercier les membres de l'Assemblée législative pour leur sincérité et leur soutien dans l'adoption et la promulgation de ce projet de loi. »

MADD Canada tient à remercier de tout cœur la députée Susie Dillon pour avoir mené cette importante initiative, ainsi que tous les membres de l'Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édouard qui ont appuyé cette initiative visant à sensibiliser la population et à prévenir la conduite avec capacités affaiblies.

Les rubans rouges et les autocollants pour voiture de MADD Canada sont disponibles auprès des sections locales de MADD Canada, sur notre site Web madd.ca ou en envoyant un courriel à info@madd.ca . Toute personne souhaitant faire un don pour soutenir l’Opération ruban rouge peut le faire sur le site Web ou en appelant le 1-800-665-6233. Une fois que vous aurez obtenu votre ruban rouge, attachez-le, portez-le, montrez-le et partagez-le sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #Opérationrubanrouge. Mais surtout, vivez-le. Ne conduisez jamais avec les capacités affaiblies.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca