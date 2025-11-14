Bitget ocupa el segundo lugar a nivel mundial en entradas mensuales de la bolsa centralizada (CEX) y atrajo 1.780 millones de dólares, según confirma DefiLlama





VICTORIA, Seychelles, Nov. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal bolsa universal (UEX), ha publicado su informe de transparencia de octubre de 2025, el cual revela otro mes de ingresos institucionales récord, innovación de productos y crecimiento de la comunidad a nivel mundial. Los resultados destacan cómo el modelo UEX de Bitget sigue redefiniendo las finanzas modernas al unir la precisión centralizada, la innovación descentralizada y la accesibilidad del mundo real en un ecosistema perfectamente integrado.

Uno de los aspectos más destacados del informe fue el estudio conjunto de Bitget y Nansen, que reveló un sorprendente aumento de 23.100 millones de dólares en la liquidez institucional que circula a través de la bolsa. El estudio reveló que la participación institucional en los mercados al contado de Bitget aumentó del 39,4 % en enero al 72,6% en julio, mientras que la actividad de los creadores de mercado de futuros pasó del 3 % al 56,6 % durante el mismo período. Los datos de Nansen situaron a Bitget entre las dos principales bolsas a nivel mundial por volumen de operaciones institucionales en los pares de BTC, ETH, SOL y XRP, citando su gran liquidez y su avanzada infraestructura como factores clave detrás de este cambio.

Además, el informe destacó el continuo ascenso de Bitget en las clasificaciones del mercado mundial. Según el panel de transparencia CEX de DefiLlama, Bitget ocupó el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a entradas mensuales de activos, con 1.780 millones de dólares en entradas netas y reservas totales de 7.830 millones de dólares en octubre. Cabe destacar que las reservas de Bitcoin de Bitget aumentaron de 28.600 BTC a 30.300 BTC, lo que supone un incremento mensual del 6 %, en contra de la tendencia general del sector, que apunta a una reducción de las reservas de las bolsas centralizadas. Este crecimiento sostenido pone de manifiesto la integridad constante del capital de Bitget y la confianza de los usuarios, incluso en condiciones de volatilidad del mercado.

La línea de productos de Bitget también amplió su alcance a nuevos tipos de activos. Sus futuros sobre acciones estadounidenses superaron los 1.000 millones de dólares en volumen acumulado de operaciones, lo que permitió a los usuarios acceder a contratos perpetuos sintéticos vinculados a acciones mundiales como Apple, Tesla y NVIDIA. El hito de Bitget refuerza su creciente influencia en la confluencia de los mercados tradicionales y digitales, a la vez que promueve su visión UEX de accesibilidad a múltiples activos.

El asistente de IA emblemático de la empresa, GetAgent, presentó "Ask Satoshi", una campaña interactiva que celebra el 17.º aniversario del libro blanco de Bitcoin. La activación permitió a los usuarios participar en conversaciones en tiempo real con una simulación de IA del creador anónimo de Bitcoin, lo que despertó la curiosidad y el diálogo en comunidades de todo el mundo, a la vez que mostró la combinación de educación, tecnología y cultura de Bitget.

Bitget Wallet también realizó grandes avances hacia la facilidad de uso generalizada al implementar la abstracción de gas multicadena, lo que permite a los usuarios pagar comisiones en USDT, USDC o BGB en distintas redes. Las integraciones adicionales con HyperEVM y Plasma mejoraron aún más la accesibilidad entre cadenas, lo que posiciona a Bitget Wallet como una de las pasarelas más versátiles del sector en lo que respecta a la actividad en cadena y la autocustodia.

Además de la integración tecnológica, Bitget continuó con su compromiso con la educación y el empoderamiento de los jóvenes mediante iniciativas de impacto social. Gracy Chen, directora ejecutiva, se unió a la sesión Global Game Jam de UNICEF, que anima a los jóvenes desarrolladores a explorar la tecnología blockchain con fines sociales, mientras que la colaboración de la empresa con Google Developer Group en la KU Leuven unió la innovación en IA y blockchain en el "AI Accelerate Hack".

Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget, declaró: "Nuestra evolución como bolsa universal se guía por el progreso constante y el deseo de ofrecer un mejor servicio a nuestros usuarios. Desde la liquidez institucional y los mercados tokenizados hasta el comercio impulsado por la inteligencia artificial y las activaciones culturales, cada hito nos acerca a un futuro financiero más abierto e inteligente. UEX no es solo un modelo, es la forma en que estamos construyendo la próxima era de las finanzas a nivel mundial".

El Informe de transparencia de octubre de 2025 de Bitget refleja una empresa en movimiento, que aumenta la liquidez, amplía el acceso y tiende puentes entre finanzas tradicionales y descentralizadas mediante la innovación, la transparencia y la inclusión. A medida que la UEX continúa evolucionando, Bitget sigue estando a la vanguardia del movimiento para que las finanzas estén conectadas a nivel universal sean accesibles para todos.

Consulte el informe de transparencia completo aquí .

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la mayor bolsa universal (UEX) del mundo, al servicio de más de 120 millones con acceso a millones de tokens criptográficos, acciones tokenizadas, fondos cotizados en bolsa (ETF) y otros activos del mundo real dentro de una única plataforma. El ecosistema se compromete a ayudar a los usuarios a realizar operaciones de forma más inteligente con sus herramientas de trading basadas en IA, la interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, junto con un acceso más amplio a activos del mundo real. En el ámbito descentralizado, Bitget Wallet es la principal billetera de criptomonedas sin custodia, compatible con más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados e información de mercado integrados en la plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto mundial, Bitget colabora con UNICEF para apoyar la educación sobre blockchain para 1,1 millones de personas en 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese a: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversionistas que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso .

La fotografía que acompaña este anuncio está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a571e00-4676-4f7f-9668-ca8467bbc249