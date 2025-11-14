Bitget מדורגת החודש שנייה באופן גלובלי בתזרימי הון ב-CEX, עם צבירה של 1.78 מיליארד דולר, כך לפי אישור של DefiLlama

ויקטוריה, איי סיישל, Nov. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --



Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, פרסמה את דו"ח השקיפות שלה לאוקטובר 2025, והיא חושפת חודש נוסף של תזרימי הון מוסדיים שוברי שיאים, חדשנות מוצרים וצמיחת הקהילה הגלובלית. הממצאים מדגישים כיצד מודל ה-UEX של Bitget ממשיך להגדיר מחדש את שווקי ההון המודרניים על ידי איחוד של חדשנות מדויקת ומבוזרת ונגישות לעולם האמתי בתוך אקוסיסטם חלק אחד.

נקודת שיא מרכזית בדו"ח הייתה מחקר משותף של Bitget ו-Nansen שחשף עלייה מרשימה של 23.1 מיליארד דולר בנזילות המוסדית הזורמת דרך הבורסה. המחקר הראה כי ההשתתפות המוסדית בשווקי הספוט של Bitget טיפסה מ-39.4% בינואר ל-72.6% עד יולי, בעוד שהפעילות של עושי השוק בתחום החוזים העתידיים גדלה מ-3% ל-56.6% באותה תקופה. הנתונים של Nansen מיקמו את Bitget בין שתי הבורסות המובילות בעולם מבחינת נפחי מסחר מוסדיים בזוגות BTC, ETH, SOL ו-XRP, תוך ציון הנזילות העמוקה והתשתית המתקדמת שלה כגורמים מרכזיים מאחורי השינוי.

בנוסף מדגיש הדו"ח את העלייה המתמשכת של Bitget בדירוג השווקים העולמיים. על פי לוח המחוונים של DefiLlama לשקיפות CEX, Bitget דורגה במקום השני באופן גלובלי מבחינת תזרימי נכסים חודשיים, עם 1.78 מיליארד דולר בתזרימי נטו וסך יתרות של 7.83 מיליארד דולר באוקטובר. ראוי לציין כי עתודות ה-Bitcoin של Bitget עלו מ-28.6 אלף יחידות BTC ל-30.3 אלף יחידות, עלייה חודשית של 6%, בניגוד למגמה הרחבה יותר בתעשייה של צמצום העתודות בבורסות המרכזיות. צמיחה מתמשכת זו מדגישה את שלמות ההון העקבית של Bitget ואת האמון של המשתמשים גם בתנאי שוק תנודתיים.

מערך המוצרים של Bitget גם הרחיב את טווח ההגעה שלו לסוגי נכסים חדשים. החוזים העתידיים על המניות שלה בארה"ב עלו על מיליארד דולר בנפח המסחר המצטבר, מה שהעניק למשתמשים חשיפה לחוזים תמידיים סינתטיים הקשורים למניות גלובליות כמו אפל, טסלה ו-NVIDIA. ציון הדרך חיזק את ההשפעה הגוברת של Bitget בצומת השווקים המסורתיים והדיגיטליים תוך קידום חזון ה-UEX שלה לנגישות מרובת נכסים.

GetAgent, כלי הבינה המלאכותית המוביל של החברה, הציג את "Ask Satoshi", קמפיין אינטראקטיבי שחגג 17 שנה לפרסום נייר העמדה של Bitcoin. ההפעלה אפשרה למשתמשים להשתתף בשיחות זמן אמת עם הדמיית בינה מלאכותית של היוצר האנונימי של Bitcoin, מה שעורר סקרנות ודיאלוגים בקרב הקהילות הגלובליות תוך הצגת השילוב של חינוך, טכנולוגיה ותרבות של Bitget.

גם אפליקציית Bitget Wallet עשתה צעדים משמעותיים לעבר שימושיות במיינסטרים על ידי פריסת הפשטת עלויות הגז על פני ריבוי רשתות, כך שהמשתמשים יכולים לשלם עמלות ב-USDT, USDC או BGB לרוחב מספר רשתות. אינטגרציות נוספות עם HyperEVM ו-Plasma שיפרו עוד יותר את הנגישות חוצת הרשתות, ומיצבו את Bitget Wallet כאחד השערים הרב-תכליתיים ביותר בתעשייה לפעילות ברשת ומשמורת עצמית.

מעבר לטכנולוגיה, Bitget המשיכה את מחויבותה לחינוך ולהעצמת נוער באמצעות יוזמות השפעה חברתית. המנכ"לית גרייסי צ'ן הצטרפה ל-Global Game Jam של יוניצ"ף, ועודדה מפתחים צעירים לחקור את הבלוקצ'יין לטובת החברה, בעוד ששיתוף הפעולה של החברה עם קבוצת המפתחים של גוגל ב-KU Leuven הפגיש בינה מלאכותית וחדשנות בלוקצ'יין ב" AI Accelerate Hack".

גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget, אמרה: "ההתפתחות שלנו כבורסה אוניברסלית מונחית על ידי התקדמות מתמדת ודחף לשרת את המשתמשים שלנו טוב יותר. מנזילות מוסדית ושווקים אסימונים ועד למסחר והפעלות תרבותיות המופעלות על ידי בינה מלאכותית, כל ציון דרך מקרב אותנו לעתיד פיננסי פתוח ואינטליגנטי יותר. UEX הוא לא רק מודל, זו הדרך שבה אנחנו בונים את העידן הבא של הפיננסים הגלובליים".

דו"ח השקיפות של Bitget מאוקטובר 2025 משקף חברה בתנועה, הרחבת נזילות, הרחבת גישה וגישור בין מימון מסורתי ומבוזר באמצעות חדשנות, שקיפות והכללה. ככל ש-UEX ממשיכה להתפתח, Bitget נשארת בחזית התנועה להפוך את הפיננסים למקושרים ונגישה לכולם.

קראו את דו"ח השקיפות המלא כאן.

