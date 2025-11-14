ビットゲット (Bitget)、17億8,000万ドル (約2,746億円) が流入し、月間CEX流入額で世界第2位にランクインしたことをデフィラマ (DefiLlama) が確認





セーシェル共和国ビクトリア発, Nov. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲットは、2025年10月の透明性レポートを発表した。これによると、機関投資家からの流入額、商品革新、グローバルコミュニティの成長において、同月も再び記録を更新した。 これらの結果は、ビットゲットのUEXモデルが、中央集権的な精度、分散型イノベーション、実世界でのアクセシビリティをシームレスな単一エコシステム内に統合することで、現代の金融を再定義し続けていることを裏付けている。

同レポートの主なハイライトは、ビットゲットとナンセン (Nansen) の共同調査であり、同調査では同取引所を経由した機関投資家の流動性が231億ドル (約3兆5,659億円)も急増したことが明らかになった。 同調査によると、ビットゲットの現物市場における機関投資家の参加率は1月の39.4%から7月には72.6%に上昇し、先物市場のマーケットメーカー活動も同期間に3%から56.6%に増加した。 ナンセンのデータによると、ビットゲットはBTC、ETH、SOL、XRPペアの機関投資家による取引高で世界トップ2の取引所に位置付けられており、その深い流動性と先進的インフラが変化の主な要因として挙げられている。

同レポートはまた、ビットゲットが世界市場ランキングで上昇を続けていることを強調した。 デフィラマのCEX透明性ダッシュボードによると、ビットゲットは月間資産流入額で世界第2位となり、10月には純流入額17億8,000万ドル (約2,747億円)、総準備金78億3,000万ドル (約1兆2,085億円) を記録した。 特に注目すべきは、ビットゲットのビットコイン準備高が28.6K BTCから30.3K BTCへ増加したことである。これは月間6%の増加率に相当し、中央集権型取引所の準備高が縮小しつつある業界全体の傾向に逆行している。 この持続的な成長は、変動の激しい市況においてもビットゲットが資本の健全性とユーザーの信頼を一貫して維持していることを裏付けている。

ビットゲットの商品ラインアップは新たな資産クラスへも拡大した。 米国株先物 (US Stock Futures) の累積取引高が10億ドル (約1,544億円) を突破し、ユーザーはアップル (Apple)、テスラ (Tesla)、エヌビディア (NVIDIA) などのグローバル株式に連動する合成永久契約を利用できるようになった。 このマイルストーンは、従来の市場とデジタル市場の交差点におけるビットゲットの影響力拡大をさらに強化すると同時に、マルチアセットへのアクセシビリティについてのUEXのビジョンを推進するものである。

同社の主力AIアシスタントであるゲットエージェント (GetAgent) では、ビットコイン白書 (Bitcoin Whitepaper) の17周年を記念したインタラクティブキャンペーン「サトシに聞こう (Ask Satoshi)」が導入された。 この企画では、ビットコインの匿名創始者を模したAIシミュレーションとリアルタイムでユーザーが会話でき、世界中のコミュニティで好奇心と対話を喚起すると同時に、ビットゲットの教育・技術・文化を融合させる取り組みを披露した。

ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) はマルチチェーンガス抽象化を導入し、複数のネットワークでUSDT、USDC、またはBGBでの手数料支払いを可能にすることで、一般ユーザー向けの利便性を大幅に向上させた。 ハイパーEVM (HyperEVM) やプラズマ (Plasma) との組み込みを追加してクロスチェーンアクセスがさらに強化され、ビットゲットウォレットはオンチェーン活動と自己管理のための業界最高の汎用性を備えたゲートウェイとしての地位を確立した。

技術面以外では、ビットゲットは社会的影響力のある取り組みを通じて、教育と若者のエンパワーメントへの取り組みを継続した。 CEOのグレイシー・チェン (Gracy Chen) は、ユニセフ (UNICEF) のグローバルゲームジャム (Global Game Jam) に参加し、若いデベロッパーたちに社会貢献のためにブロックチェーンを活用するよう促した。また、ルーヴェン・カトリック大学 (KU Leuven) でのグーグル・デベロッパー・グループ (Google Developer Group) との共同プロジェクト「AIアクセラレート・ハック (AI Accelerate Hack)」では、AIとブロックチェーンのイノベーションを融合させた。

ビットゲットのCEO、グレイシー・チェンは次のように述べている。「ユニバーサル取引所としての当社の進化は、絶え間ない進歩とユーザーへのより良いサービス提供への意欲によって導かれています。 機関投資家の流動性やトークン化市場から、AIを活用した取引、文化活動に至るまで、あらゆるマイルストーンが私たちをよりオープンでインテリジェントな金融の未来へと近づけています。 UEXは単なるモデルではなく、私たちが次の時代のグローバル金融を構築する手法そのものなのです。」

ビットゲットの2025年10月透明性レポートは、流動性の拡大、アクセスの拡充、そして革新・透明性・包摂性を通じた従来型金融と分散型金融の架け橋となる、動き続ける企業像を反映している。 UEXが進化を続ける中、ビットゲットは金融を普遍的に接続し、誰もがアクセスできるようにする運動の最前線に立ち続ける。

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、単一のプラットフォーム内で数百万の暗号トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供している。 同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン (Bitcoin)、イーサリアム (Ethereum)、ソラナ (Solana)、BNBチェーン上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーによるスマートな取引の支援に尽力している。 分散型金融では、ビットゲットウォレットを、130以上のブロックチェーンと数百万のトークンをサポートする主要なノンカストディアル暗号資産ウォレットとして運営している。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能と市場インサイトがプラットフォームに組み込まれている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグ、ラリーガ (LALIGA) の公式暗号資産パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットはユニセフと協力し、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは世界で最もスリリングなチャンピオンシップの1つであるMotoGP™の独占的暗号資産取引所パートナーである。

