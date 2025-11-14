Bitget, 전 세계 중앙화 거래소 월간 자산 유입 17억8천만 달러로 2위 기록...DefiLlama 발표

빅토리아, 세이셸, Nov. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 거래소 (Universal Exchange, UEX)인 Bitget이 2025년 10월 투명성 보고서 (Transparency Report)를 발표했다. 이번 보고서는 기관 자금 유입, 상품 혁신, 글로벌 커뮤니티 성장 등에서 또 한 번 기록적인 성과를 달성했음을 보여주며, Bitget의 UEX 모델이 중앙화의 정밀함, 탈중앙화의 혁신, 실물경제의 접근성을 하나의 통합 생태계로 결합함으로써 현대 금융의 개념을 재정의하고 있음을 강조했다.

보고서의 핵심 내용 중 하나는 Bitget과 온체인 데이터 분석 기업 난센(Nansen)이 공동으로 수행한 연구 결과였다. 해당 연구에 따르면, 거래소를 통한 기관 유동성이 무려 231억 달러 증가한 것으로 나타났다. 또한 Bitget 현물시장 내 기관 참여율은 올해 1월 39.4%에서 7월 72.6%로 급등했으며, 선물 시장 메이커 활동 비율도 같은 기간 3%에서 56.6%로 대폭 상승했다. 난센의 데이터는 Bitget을 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 솔라나(SOL), 리플(XRP) 거래쌍 기준으로 전 세계 기관 거래량 상위 2위 거래소로 평가했으며, 이러한 변화의 주요 요인으로 깊은 유동성(Deep Liquidity)과 고도화된 인프라(Advanced Infrastructure)를 꼽았다.

보고서는 또한 Bitget이 글로벌 시장 순위에서 꾸준히 상승세를 이어가고 있음을 강조했다. DeFiLlama의 CEX 투명성 대시보드( DefiLlama's CEX Transparency dashboard)에 따르면, Bitget은 10월 한 달 동안 순자산 유입액 17억8천만 달러, 총 준비금 78억3천만 달러를 기록하며 전 세계 중앙화 거래소 가운데 월간 자산 유입 부문 2위에 올랐다. 특히 Bitget의 비트코인 보유량은 2만8,600 BTC에서 3만300 BTC로 6% 증가하며, 중앙화 거래소 전반에서 준비금이 감소하는 산업 추세와는 반대로 견조한 성장세를 보였다. 이러한 지속적인 자본 유입은 변동성이 큰 시장 환경 속에서도 Bitget의 자본 건전성과 사용자 신뢰가 굳건함을 입증한다.

Bitget은 또한 상품 라인업을 새로운 자산군으로 확장했다. 미국 주식 선물(US Stock Futures)의 누적 거래량이 10억 달러를 돌파했으며, 이를 통해 이용자들은 애플(Apple), 테슬라(Tesla), 엔비디아(NVIDIA) 등 글로벌 기업 주식과 연계된 합성 무기한 계약(Synthetic Perpetual Contracts)에 투자할 수 있게 되었다. 이 성과는 전통 금융시장과 디지털 자산시장의 경계를 허물며, 다중 자산 접근성을 핵심으로 하는 Bitget의 UEX 비전을 더욱 공고히 했다.

또한 Bitget의 대표적인 AI 어시스턴트 GetAgent는 비트코인 백서(BTC Whitepaper) 발표 17주년을 기념해 ‘Ask Satoshi’라는 인터랙티브 캠페인을 선보였다. 이 프로그램을 통해 이용자들은 비트코인의 익명 창시자 ‘사토시 나카모토’를 AI로 구현한 모델과 실시간 대화를 나눌 수 있었으며, 이를 통해 글로벌 커뮤니티 전반에 걸쳐 교육, 기술, 문화의 융합이라는 Bitget의 브랜드 철학을 보여주었다.

Bitget 지갑(Bitget Wallet)은 멀티체인 가스 추상화(Multichain Gas Abstraction) 기능을 도입하며 대중적인 사용성을 크게 강화했다. 이를 통해 사용자는 여러 네트워크에서 거래 수수료를 USDT, USDC, 또는 BGB로 지불할 수 있게 되었으며, HyperEVM 및 Plasma와의 추가 통합으로 체인 간 접근성(Cross-chain Accessibility)을 한층 향상시켰다. 이로써 Bitget 지갑은 온체인 활동과 자산 자가 보관(Self-Custody)을 위한 업계에서 가장 다재다능한 게이트웨이 중 하나로 자리매김했다.

기술 혁신을 넘어, Bitget은 교육 및 청년 역량 강화를 위한 사회적 기여 활동도 지속적으로 전개하고 있다. Bitget의 CEO 그레이시 천(Gracy Chen)은 유니세프(UNICEF)가 주관한 Global Game Jam에 참여해 젊은 개발자들에게 블록체인을 사회적 선(Social Good)을 위한 도구로 탐구할 것을 독려했다. 또한 Bitget은 벨기에 루벤대학교(KU Leuven)의 Google Developer Group과 협력하여 AI와 블록체인 혁신을 결합한 ‘AI Accelerate Hack’ 행사를 개최, 기술과 사회적 가치가 만나는 장을 마련했다.

Bitget의 CEO인 Gracy Chen은 “유니버설 거래소(Universal Exchange)로서 우리의 발전은 끊임없는 진보와 사용자 중심의 서비스 정신에 의해 견인되어 가는 중이다. 기관 유동성 확대, 토큰화된 시장, AI 기반 트레이딩, 그리고 문화적 캠페인에 이르기까지, 모든 이정표는 우리를 보다 개방적이고 지능적인 금융의 미래에 한 걸음 더 가깝게 이끌고 있다. UEX는 단순한 모델이 아니라, 우리가 글로벌 금융의 새로운 시대를 구축하는 방식”이라고 밝혔다.

Bitget의 2025년 10월 투명성 보고서(Transparency Report)는 혁신, 투명성, 포용성을 통해 유동성을 확장하고, 접근성을 넓히며, 전통 금융과 탈중앙 금융(DeFi)을 연결하는 역동적인 기업의 모습을 보여준다. UEX 모델이 계속 진화함에 따라 Bitget은 전 세계 누구나 연결되고 접근할 수 있는 금융 생태계를 만드는 흐름의 최전선에 서 있으며, 글로벌 금융의 미래를 재정의하는 역할을 지속하고 있다.

전체 보고서는 Bitget 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

Bitget 소개

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화된 주식, ETF, 그리고 다양한 실물자산(Real-World Assets, RWA)에 접근할 수 있는 서비스를 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 제공하고 있다. Bitget 생태계는 인공지능(AI) 기반 거래 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인 간의 상호운용성, 그리고 실물자산에 대한 폭넓은 접근성을 통해 사용자들이 보다 스마트하게 거래할 수 있도록 돕는 데 전념하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet)이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

추가 정보가 필요할 경우 여기를 방문하세요: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

언론 문의가 필요할 경우 다음 연락처로 문의하세요: media@bitget.com

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 확인하세요: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a571e00-4676-4f7f-9668-ca8467bbc249