DefiLlama 数据显示，Bitget 月度中心化交易所资金流入量位居全球第二，吸引资金达 17.8 亿美元





塞舌尔维多利亚, Nov. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大通用交易所 (UEX) Bitget 发布 2025 年 10 月透明度报告，显示当月机构资金流入量、产品创新及全球社区规模均再创历史新高。 研究结果显示，Bitget 的 UEX 模型持续推动现代金融的再定义。该模型将精准撮合、去中心化创新与现实可及性融为一体，持续重塑全球金融格局。

该报告的一大亮点是 Bitget 与 Nansen 联合开展的研究，该研究揭示了机构资金流动量在交易所呈现惊人增长，增幅高达 231 亿美元。 研究显示，Bitget 现货市场的机构参与度从 1 月的 39.4% 攀升至 7 月的 72.6%，同期期货市场的做市商活动占比则从 3% 跃升至 56.6%。 Nansen 的数据表明，Bitget 在 BTC、ETH、SOL 和 XRP 交易对的机构交易量方面位列全球前两名，其深厚的流动性和先进的基础设施是推动这一转变的关键因素。

该报告还强调了 Bitget 在全球市场排名中的持续攀升。 根据 DefiLlama 的 CEX 透明度仪表盘数据显示，Bitget 在 10 月份的月度资产流入量位列全球第二，净流入额达 17.8 亿美元，总储备金达 78.3 亿美元。 值得注意的是，Bitget 的比特币储备从 2.86 万枚增至 3.03 万枚，环比增长 6%，逆行业中心化交易所储备普遍萎缩的趋势而行。 这种持续增长彰显出 Bitget 在市场波动环境下依然保持的资本稳健与用户信任。

Bitget 的产品线还拓展至新的资产类别。 其美国股票期货累计交易量突破 10 亿美元，为用户提供与 Apple、Tesla 和 NVIDIA 等全球股票挂钩的合成永续合约交易机会。 这一里程碑事件彰显了 Bitget 在传统与数字市场交汇领域影响力的持续增强，同时推动其实现多资产可及性的 UEX 愿景。

该公司旗舰 AI 助手 GetAgent 推出“Ask Satoshi” (向中本聪提问) 互动活动，庆祝比特币白皮书发布 17 周年。 此次互动让用户得以与比特币匿名创始人的 AI 模拟形象进行实时对话，在全球社群中引发热议与探讨，同时彰显了 Bitget 融合教育、科技与文化的独特魅力。

Bitget Wallet 通过推出多链 gas 抽象功能，实现了跨多个网络使用 USDT、USDC 或 BGB 支付手续费的功能，在主流可用性方面取得了重大进展。 通过与 HyperEVM 和 Plasma 的深度集成，进一步提升了跨链访问能力，使 Bitget Wallet 成为业内最具多样性的链上活动与自我托管入口之一。

在技术之外，Bitget 持续通过社会影响力计划践行其对教育和青年赋能的承诺。 首席执行官 Gracy Chen 参与联合国儿童基金会 Global Game Jam 活动，鼓励年轻开发者探索区块链技术在社会公益领域的应用。同时，该公司与 KU Leuven Google Developer Group 合作举办的“AI Accelerate Hack”，将人工智能与区块链创新完美融合。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“我们作为通用交易所的发展历程，始终秉持持续进步的理念，致力于为用户提供更优质的服务。 从机构流动性与代币化市场，到 AI 驱动的交易与文化活动，每个里程碑都让我们更接近一个更开放、更智能的金融未来。 UEX 不仅是一个模型，更是我们构建全球金融新纪元的途径。”

Bitget 2025 年 10 月透明度报告展现了一家蓬勃发展的企业：通过创新、透明与包容，持续提升流动性、拓宽服务覆盖，并架起传统金融与去中心化金融的桥梁。 随着 UEX 的持续发展，Bitget 始终站在推动金融普惠的前沿，致力于让金融服务无缝连接、惠及所有人。

查看完整的透明度报告， 请点击此处 。

关于 Bitget

成立于 2018 年的 Bitget 是全球最大的通用交易所 (UEX)，为超过 1.2 亿用户提供服务，用户可在单一平台上交易数百万种加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产。 该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。 在去中心化领域，Bitget Wallet 作为领先的非托管加密钱包，支持 130 余条区块链及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直接连接超过 20,000 个去中心化应用 (DApps)，并在平台内集成高级兑换功能与市场洞察工具。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 秉承全球影响力战略，Bitget 携手 UNICEF，致力于在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 在赛车运动领域，Bitget是全球最激动人心的锦标赛之一—— MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

