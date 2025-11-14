DefiLlama 確認 Bitget 榮登全球每月中心化交易所資金流入量第二名，吸引資金達 17.8 億美元





塞舌爾維多利亞, Nov. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget，發佈了 2025 年 10 月透明度報告，揭示了每月機構資金流入量、產品創新和全球社群增長均再創新高。 研究結果強調了 Bitget 的全景交易所模型如何持續重塑現代金融，通過把中心化的精確度、去中心化的創新和現實世界的可及性融入至一個流暢無縫的生態系統中。

報告亮點之一是 Bitget x Nansen 研究，該聯合研究揭示了透過該交易所流入的機構流動資金大幅飆升至 231 億美元，增幅驚人。 研究顯示，Bitget 的現貨市場機構參與率從 1 月的 39.4% 上升到 7 月的 72.6%，而同期的期貨做市商活動從 3% 增加至 56.6%。 Nansen 的數據證明 Bitget 在 BTC、ETH、SOL 和 XRP 交易對在機構成交量方面排列全球交易所頭兩名 ，並指出其充足流動性和先進基礎設施是推動這一變化的關鍵因素。

報告還指出 Bitget 的全球市場排名持續上升。 根據 DefiLlama 的中心化交易所（CEX）透明度儀表板顯示，Bitget 在每月資產流入方面名列全球第 2 位，在 10 月錄得 17.8 億美元 的淨流入和 78.3 億美元的總儲備。 值得注意的是，Bitget 的比特幣儲備從 2.86 萬枚 BTC 增加到 3.03 萬枚 BTC，每月增長達 6%，與行業普遍減少中心化交易所儲備的趨勢逆流而行。 這一持續增長強調了 Bitget 在波動市場情況下繼續保持資本完整性和用戶信任度。

Bitget 的產品陣容也擴大了其在新興資產類別中的影響力。 其美國股票期貨的累計交易量超過 10 億美元，讓用戶能夠接觸到與全球股市（如 Apple、Tesla 和 NVIDIA）相關的合成永續合約。 這一里程碑鞏固了 Bitget 在傳統市場與數碼市場交匯之處的影響力，同時推動其實現全景交易所多元資產可及性願景的進展。

公司的旗艦 AI 助手 GetAgent 推出了互動活動「Ask Satoshi」，以慶祝比特幣白皮書發佈 17 週年。 此活動讓用戶能夠與比特幣匿名創始人的 AI 模擬進行實時對話，激發全球社群的好奇心和討論，同時展示了 Bitget 在教育、技術和文化方面的融合。

Bitget Wallet 也在主流可用性方面取得了重要進展，多鏈 Gas 抽取推出後，用戶可在多個網絡上使用 USDT、USDC 或 BGB 支付費用。 與 HyperEVM 和 Plasma 的額外整合進一步提升跨鏈可及性，使 Bitget Wallet 成為業內數一數二最具多功能性的鏈上活動和自主託管的選項。

除了技術方面，Bitget 也通過社會影響計劃持續致力於教育和賦予青少年能力。 行政總裁 Gracy Chen 出席聯合國兒童基金會的Global Game Jam，鼓勵年輕開發者探索區塊鏈在社會公益中的應用；同時，該公司與 KU Leuven 的 Google 開發者社群合作，在「AI Accelerate Hack」中將 AI 與區塊鏈創新相結合。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「一如既往，持續進步和提升用戶服務引領著我們作為全景交易所的發展。 機構流動性、代幣化市場以及 AI 驅動的交易和文化活動等各個里程碑成就，皆都使我們朝著更開放、更明智的金融未來邁進了一步。 全景交易所不僅是一種模型，更是我們打造的下一個全球金融時代。」

Bitget 2025 年 10 月的透明報告顯示該公司正在不斷發展，通過創新、透明度和包容以擴大流動性、擴展可及性，並在傳統金融和去中心化金融之間架起橋樑。 隨著全景交易所不斷發展，Bitget 在促進金融普遍連接和可及性方面始終保持領先地位。

如欲查看完整的透明度報告，請瀏覽 此處 。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所（UEX），為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、ETF 以及其他現實世界資產。 該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。 在去中心化方面，Bitget Wallet 為領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣。 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps)，平台內置進階兌換服務及市場見解分析。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

