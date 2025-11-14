L’APPUL veut un accord équitable pour ses membres

SUDBURY, Ontario, 14 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association des professeures et professeurs de l'Université Laurentienne (APPUL) convie les médias à une annonce importante concernant ses efforts pour négocier une nouvelle convention collective pour ses membres. La procédure d’insolvabilité engagée en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) par l’administration universitaire en 2021 a mis fin à la précédente ronde de négociations collective et a imposé au personnel académique un contrat prévoyant des réductions salariales, des modifications au régime de retraite et des suppressions d'emplois.

Quoi : conférence de presse Où : conférence de presse 935, chemin Ramsey Lake, Sudbury (Ontario) Quand : lundi 17 novembre, 10 h

L'Association des professeurs de l'Université Laurentienne représente 250 professeurs à temps plein et 200 professeurs à temps partiel de l'Université Laurentienne.

