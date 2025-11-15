Protegiendo la Vida en las Nubes: Beyond ONE y Rainforest Concern Salvaguardan un Ecosistema Crítico Ecuatoriano con una Nueva Alianza





MEXICO CITY, Nov. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un ecosistema vital de bosque nublado está recibiendo un nuevo impulso en el corazón de los Andes ecuatorianos. El agregador global de servicios digitales, Beyond ONE , está expandiendo su alianza con Rainforest Concern para proteger más de 422 hectáreas de la Reserva de Bosque Nublado Neblina.

En colaboración con la organización benéfica Rainforest Concern, continúan apoyando la protección y gestión de más de 422 hectáreas de la Reserva de Bosque Nublado Neblina en Ecuador, un ecosistema esencial para la biodiversidad andina. Esta iniciativa forma parte de la visión a largo plazo de Beyond ONE de integrar el impacto ambiental y social en su crecimiento en los principales mercados latinoamericanos, incluidos México, Chile y Colombia.

Primeras Señales de Éxito

Beyond ONE destaca que este frágil santuario de gran altitud es mucho más que tierra; es un punto crítico de biodiversidad en los Andes y el hábitat de especies únicas y en peligro. Esta alianza se traduce en un apoyo directo y esencial al ecosistema.

Por ejemplo, su financiamiento fortalece el trabajo de los guardabosques locales, verdaderos guardianes del territorio, al proporcionarles los recursos necesarios para patrullar y proteger la reserva diariamente. También contribuye al financiamiento de proyectos de monitoreo avanzados que garantizan el futuro de este ecosistema.

Además, la colaboración ya ha mostrado beneficios tangibles. Uno de los hitos más celebrados fue el primer avistamiento registrado de la Esquiva Paca de Montaña en la reserva, una especie cuya población ha ido reduciéndose en las tierras altas andinas. Este hallazgo resalta la importancia de la protección de la reserva. Los registros continuos de poblaciones de pumas y osos andinos son considerados indicadores clave de la salud del ecosistema.





Quizás el logro más alentador reciente sea la clara evidencia de la reproducción de osos andinos, una poderosa señal de un entorno floreciente, captada en imágenes de cámaras trampa que muestran a una madre protectora con su cría. La investigación continua sobre el águila negra y castaña, también en peligro, incluye la participación de miembros de la comunidad local en la vigilancia de nidos y programas de concientización.

“La contribución de Beyond ONE nos ha permitido fortalecer nuestro trabajo de conservación y ampliar las áreas bajo protección en Neblina,” comenta Peter Bennet, director ejecutivo de Rainforest Concern. “Su apoyo demuestra que las empresas tecnológicas también pueden liderar el camino en la protección de la biodiversidad y el empoderamiento de las comunidades locales.”

El Compromiso a Largo Plazo de Beyond ONE con LATAM

Beyond ONE opera en América Latina con marcas como Virgin Mobile LATAM y Virgin Connect, acercando a millones de personas a servicios digitales accesibles y centrados en el ser humano. Su estrategia de sostenibilidad en la región se basa en generar un impacto positivo duradero, yendo más allá de la neutralidad de carbono para respaldar directamente iniciativas de conservación y desarrollo comunitario.

“Nuestra inversión en la Reserva de Bosque Nublado Neblina es otro paso en la demostración de nuestra responsabilidad con la región", menciona Ella Fordham, directora global de Recursos Humanos de Beyond ONE. “Esto es lo que significa transformar para el bien: nuestro futuro a largo plazo en América Latina está intrínsecamente vinculado a la salud de su entorno y al empoderamiento de su gente.”

Sobre Beyond ONE

Beyond ONE es un agregador global de servicios digitales fundado en 2021 y con sede en Dubái, con una fuerte presencia en América Latina y Medio Oriente. Su misión es simplificar la vida de las personas ofreciendo los servicios adecuados, en el momento adecuado, por la razón adecuada y para las personas adecuadas, todo en un solo lugar de confianza.

