La conférence 2025 sur le développement de la culture et du tourisme au Guangxi se tiendra à Baise, ville frontalière méconnue au carrefour de la nature et des civilisations

BAISE, Chine, 15 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La conférence 2025 sur le développement de la culture et du tourisme dans la région du Guangxi se tiendra à Baise à la fin du mois de novembre. Organisé par le People’s Government of Baise City (gouvernement populaire de la municipalité de Baise), cet événement touristique et culturel renommé est l’occasion pour la ville d’inviter le monde à sa porte. Un grand nombre de touristes chinois et étrangers sont attendus ; ils pourront explorer ce véritable bijou entre montagnes et rivières, faire l’expérience des traditions locales et partir à la découverte de toutes les richesses de Baise.

Un contenu média joint au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Située dans l’ouest de la région du Guangxi, là où les provinces du Guangxi, du Yunnan et du Guizhou se rejoignent, et bordée par le Vietnam au sud, Baise est une ville frontalière à mi-chemin entre nature et culture. Sur le plan géologique, dolines, canyons, cascades et lacs se succèdent pour le plaisir des yeux. C’est également un lieu d’intégration de nombreuses populations, car c’est là que les Zhuang, Han, Yao, Miao et autres groupes ethniques se sont établis afin de créer une culture riche et pittoresque.

On y trouve également parmi les plus belles formations géologiques de karst au monde. Leye, qui accueille le groupement de dolines de Dashiwei, est considérée comme la capitale mondiale des dolines. Les touristes peuvent admirer la beauté de ces dépressions à ciel ouvert depuis l’observatoire de verre de Yunhai Tianzhou ou découvrir le camping à fleur de falaise sur les sommets alentour. Le grand canyon de Tongling, une gorge souterraine de 3,8 kilomètres de long, est surnommé « la merveilleuse cicatrice de la Terre ». Il abrite la majestueuse cascade de Tongling à l’intérieur, haute de 188 mètres. Le lac Haokun, à Lingyun, est un véritable havre de paix. Il est possible d’en faire le tour à vélo, d’y faire une excursion en bateau, et d’y pratiquer le paddle. D’autres sites attirent aussi les touristes du monde entier, tels que le lac Chengbi, la cascade de Sandieling ou la source appelée Goose Spring.

Baise est une ville multiethnique, le peuple Zhuang composant la majorité de sa population. De ce fait, son patrimoine culturel est extrêmement riche, notamment en matière de musique, danse, théâtre, arts populaires et artisanat. Les festivals traditionnels, comme le festival Zhuang de la chanson du 3 mars, le festival Miao Tiaopo et le festival des torches du peuple Yi, sont une curiosité pour de nombreux habitants et touristes, qui se font une joie d’y participer. Le district de Jingxi est connu pour être le haut lieu des balles brodées chinoises, un art délicat qui symbolise l’amitié. Lors du Tour du Guangxi de l’UCI World Tour, qui a pris fin en octobre 2025, plus de 300 balles spécialement brodées pour l’occasion ont été offertes par la ville de Jingxi aux cyclistes venus du monde entier, ce qui a permis de diffuser un peu de la culture Zhuang à l’international.

L’exploration des frontières est une autre manière de découvrir la région de Baise. À la lisière de la ville, les résidents des villages Zhuang à Napo confectionnent des costumes majoritairement noirs, une particularité ethnique résolument unique. Dans le comté de Debao, il est possible de découvrir en famille le poney Debao, véritable emblème de la région, en explorant le site panoramique dédié à ce cheval miniature. Sur les marchés frontaliers du port de Longbang à Jingxi et du port de Pingmeng à Napo, les touristes peuvent acheter des produits spéciaux importés du Vietnam, comme du café et des noix de cajou. Il est également possible de demander un laisser-passer de tourisme transfrontalier avec une simple carte d’identité afin de quitter la Chine et de découvrir les coutumes vietnamiennes. Salons de thé servant du thé local authentique, anciens bâtiments à l’architecture française et atmosphère exotique : le dépaysement est total.

La zone urbaine de Baise illustre parfaitement l’agencement de la ville, nichée entre montagnes verdoyantes et eaux sereines. Le sentier qui longe la rivière Youjiang est particulièrement agréable pour une promenade. À la nuit tombée, alors que les feux d’artifice du marché de nuit de Baise illuminent le ciel, les passants peuvent déguster des rouleaux de riz à la peau souple, des vermicelles de riz sautés épicés, ou de la gelée de fleur de robinier bien fraîche… Et en tant que « capitale des mangues chinoises », Baise regorge de délicieuses mangues dont l’arôme fruité et sucré régalera les papilles des plus gourmands.

Source : People’s Government of Baise City