Rörelseresultat och finansiella resultat för första kvartalet räkenskapsåret 2026

PERTH, Australien, Nov. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Limited (”Alkane” eller ”Bolaget”) (ASX: ALK, OTC: ALKEF, TSX: ALK) presenterar de finansiella resultaten för det första kvartalet som slutade den 30 september 2025 (”kvartalet” eller ”Q1 2026”).

Bolagets sammanfattade och konsoliderade delårsresultat för kvartalet, tillsammans med ledningens diskussion och analys (”MD&A”) för motsvarande period, kan nås under Alkanes profil på www.sedar.com, på den australiska värdepappersbörsen (”ASX”) och på Alkanes webbplats på www.alkres.com. Alla valutareferenser i det här pressmeddelandet är i australiska dollar om inte annat anges.

Höjdpunkter under första kvartalet 2026:

Stärkt balansräkning: Likvida medel, guldtackor och börsnoterade investeringar på 191 miljoner dollar, efter återbetalning av skuldfaciliteten på 45 miljoner dollar och engångskostnader relaterade till sammanslagningen på 25 miljoner dollar.

Likvida medel, guldtackor och börsnoterade investeringar på 191 miljoner dollar, efter återbetalning av skuldfaciliteten på 45 miljoner dollar och engångskostnader relaterade till sammanslagningen på 25 miljoner dollar. Sammanslagning med Mandalay Resources Corporation (”Mandalay”) : Upptagen till ASX 300 under kvartalet. Resultatet för första kvartalet 2026 baseras på tre månaders finansiella och operativa resultat från Tomingley men endast två månaders resultat från Björkdal och Costerfield.

: Upptagen till ASX 300 under kvartalet. Resultatet för första kvartalet 2026 baseras på tre månaders finansiella och operativa resultat från Tomingley men endast två månaders resultat från Björkdal och Costerfield. Stabil intäktsgenerering: Guldekvivalent försäljning för kvartalet på 30 010 uns 1 gav intäkter på 147 miljoner dollar till ett genomsnittligt guldpris på 4 896 dollar/uns och ett genomsnittligt antimonpris på 35 646 dollar/t, Tomingley hade intäkter på 79,1 miljoner dollar, Costerfield hade intäkter på 28,4 miljoner dollar och Björkdal hade intäkter på 39,8 miljoner dollar.

Guldekvivalent försäljning för kvartalet på 30 010 uns gav intäkter på 147 miljoner dollar till ett genomsnittligt guldpris på 4 896 dollar/uns och ett genomsnittligt antimonpris på 35 646 dollar/t, Kostnadsresultat: Konsoliderade kassaflödeskostnader på 2 215 dollar per uns guldekvivalent produktion. Total kostnad på 2 988 dollar per uns guldekvivalent.1





Managing Director, Nic Earner kommenterade:

”Det har varit ett betydelsefullt kvartal med sammanslagningen med Mandalay som slutfördes i början av augusti. Alkane har nu tre gruvor i drift som tillsammans producerade 29 965 uns guld och 124 ton antimon (motsvarande 30 511 uns guld) under kvartalet.2 Med återbetalningen av bankskulder på 45 miljoner dollar och engångstransaktionskostnaderna på 25 miljoner dollar bakom oss har vi en mycket solid balansräkning med 191 miljoner dollar i kontanter, guldtackor och börsnoterade investeringar vid kvartalets slut.”

______________________________________

1 Guldekvivalenter i uns beräknas genom att multiplicera mängderna guld och antimon under perioden med respektive genomsnittliga marknadspris för råvaror under perioden, lägga ihop de två beloppen för att få ”totalt inneslutet värde baserat på marknadspris” och dividera det totala inneslutna värdet med det genomsnittliga marknadspriset för guld under perioden. D.v.s. AuEq = ((Producerad Au x Au $/oz) + (Sb producerad förskottsbetalning x 70 % betalningsförmåga x Sb $/t)) / (Au $/oz). De genomsnittliga marknadspriserna för den lagstadgade rapporteringsperioden var 5 382 AS$/oz Au (vilket är genomsnittet av det dagliga PM-priset, hämtat från www.lbma.org.uk) och 33 859 USD/t Sb (vilket är det genomsnittliga Shanghai Metal Market Price, hämtat från www.metal.com). Guldekvivalenter i uns, kontanta driftskostnader och totala underhållskostnader (AISC) är resultatmått som inte ingår i IFRS och saknar en standarddefinition enligt IFRS. Mer information finns i avsnittet om resultatmått som inte ingår i IFRS i slutet av det här pressmeddelandet.

2 Eftersom sammanslagningen med Mandalay slutfördes den 5 augusti 2025 återspeglar Alkanes lagstadgade rapporterade produktion för första kvartalet 2026 endast produktionen från Costerfield och Björkdal från det datumet.

Finansiell sammanfattning för första kvartalet 2026

Följande tabell sammanfattar bolagets konsoliderade finansiella resultat för de tre månader som slutade den 30 september 2025 och den 30 september 2024:



(Expressed in Australian dollars, except where indicated)



Three months ended 30 September 2025 2024 Revenue 147,230 62,253 Cost of sales 104,923 36,730 Adjusted EBITDA(1) 36,872 22,212 Adjusted net profit(1) 2,274 11,255 Consolidated net (loss) profit (2,675 ) 11,255 Capital expenditure 28,625 39,474 Adjusted net profit per share(1) 0.21 1.86 Consolidated net (loss) profit per share (0.25 ) 1.86

Justerad EBITDA, justerad nettovinst och justerad nettovinst per aktie är resultatmått som inte ingår i IFRS och utan en standarddefinition enligt IFRS. Se ”resultatmått som inte ingår i IFRS” i slutet av det här pressmeddelandet för mer information.





Under första kvartalet 2026 genererade Alkane en konsoliderad omsättning på 147,2 miljoner dollar, 85,0 miljoner dollar mer än de 62,3 miljoner dollar som bolaget genererade under första kvartalet 2025. Den ökade omsättningen berodde på koncernens ökade produktion och försäljning efter tillägget av Costerfield och Björkdal till portföljen, i kombination med det högre realiserade guldpriset.

Rörelsekostnaderna uppgick till 104,9 miljoner dollar under första kvartalet 2026, jämfört med 36,7 miljoner dollar under första kvartalet 2025, där ökningen på 68,2 miljoner dollar främst återspeglar det större bolaget efter sammanslagningen med Mandalay (Costerfield 29,7 miljoner dollar och Björkdal 29,8 miljoner dollar), inklusive en förändring i varulager på 33,3 miljoner dollar, främst på grund av en ökning av verkligt värde av lager som kostnadsfördes vid Costerfield och Björkdal på 27,2 miljoner dollar under kvartalet efter den preliminära förvärvsredovisningen.

Alkane genererade ett justerat EBITDA på 36,9 miljoner dollar under första kvartalet 2026 jämfört med 22,2 miljoner dollar under första kvartalet 2025. Justerad EBITDA påverkades negativt av de 27,2 miljoner dollar i extra försäljningskostnader hänförliga till det kostnadsförda lagret som diskuterats ovan. Koncernens nettoförlust var 2,7 miljoner dollar för första kvartalet 2026, jämfört med en vinst på 11,3 miljoner dollar under första kvartalet 2025.

Alkane avslutade kvartalet med kontanter, guldtackor och likvida investeringar till ett värde av 191 miljoner dollar – bestående av 160 miljoner dollar i totala kontanter, guldtackor (14 miljoner dollar) och likvida investeringar (17 miljoner dollar). Det här resultatet kommer efter koncernens rekordförsäljning som genererade 147 miljoner dollar i intäkter, delvis motverkat av 45 miljoner dollar i skuldåterbetalningar och engångstransaktions- och skattekostnader på 25 miljoner dollar från samgåendet med Mandalay som uppstod under kvartalet.

Översikt över verksamheten för första kvartalet 2026 1,2

Tabellen nedan sammanfattar bolagets produktion, kapitalutgifter och operativa enhetskostnader för de tre månader som slutade den 30 september 2025 och den 30 september 2024:

Three months ended

30 September 2025 2024 Tomingley Gold produced (oz.) 18,335 18,418 Cash operating cost(1) per oz. gold produced ($) 2,120 1,819 All-in sustaining cost(1) per oz. gold produced ($) 2,628 2,157 Capital development ($’000) 2,140 1,480 Property, plant and equipment purchases ($’000) 8,877 36,220 Capitalised exploration ($’000) 383 - Costerfield Gold produced (oz.) 5,643 - Antimony produced (t) 124 - Gold equivalent produced (oz.)(2) 6,189 - Cash operating cost(1) per oz. gold eq. produced ($)(2) 1,927 - All-in sustaining cost(1) per oz. gold eq. produced ($)(2) 2,451 - Capital development ($’000) 1,873 - Property, plant and equipment purchases ($’000) 725 - Capitalised exploration ($’000) 3,698 - Björkdal Gold produced (oz.) 5,987 - Cash operating cost(1) per oz. gold produced ($) 2,805 - All-in sustaining cost(1) per oz. gold produced ($) 4,010 - Capital development ($’000) 3,680 - Property, plant and equipment purchases ($’000) 4,132 - Capitalised exploration ($’000) 1,594 - Consolidated Gold equivalent produced (oz.)(2) 30,511 18,418 Cash operating cost(1) per oz. gold eq. produced ($)(2) 2,215 1,819 All-in sustaining cost(1) per oz. gold eq. produced ($)(2) 2,988 2,157 Capital development ($’000) 7,693 1,480 Property, plant and equipment purchases ($’000) 13,735 36,220 Capitalised exploration ($’000)(3) 7,197 1,774

Kontanta driftskostnader och totala underhållskostnader är resultatmått som inte ingår i IFRS och saknar en standarddefinition enligt IFRS. Se ”resultatmått som inte ingår i IFRS” i slutet av det här pressmeddelandet för mer information. Se not 1 på sidan 1 i det här pressmeddelandet för beräkning av guldekvivalenten. Inkluderar prospekteringskostnader relaterade till NSW.





Konsoliderad produktion av guldekvivalenter under första kvartalet 2026 var 30 511 uns jämfört med 18 418 uns under första kvartalet 2025, främst tack vare tillägget av två månaders produktion från Björkdal och Costerfield efter sammanslagningen med Mandalay. Resultatet för första kvartalet 2026 baseras på tre månaders produktion av guldekvivalenter från Tomingley (18 335 oz) men endast två månaders guldproduktion från Björkdal (5 987 oz) och guldekvivalent produktion från Costerfield (6 189 AuEq oz).

De kontanta driftskostnaderna per producerat uns guldekvivalent var 2 215 dollar under första kvartalet 2026 jämfört med 1 819 dollar under första kvartalet 2025. Tomingleys kontanta driftskostnader per uns guld under kvartalet var 2 120 dollar jämfört med 1 819 dollar under första kvartalet 2025, en ökning med 17 % på grund av högre bearbetningskostnader. Ökningen av koncernens kontanta driftskostnader påverkades ytterligare av tillägget av Björkdal (2 805 $/oz) och Costerfield (1 927 $/AuEq oz) till koncernen i augusti 2025.

De totala kostnaderna per producerat uns guldekvivalent var 2 988 dollar under första kvartalet 2026, jämfört med 2 157 dollar under första kvartalet 2025. AISC per uns vid Tomingley ökade till 2 628 US för kvartalet från 2 157 $/uns under första kvartalet 2025, främst på grund av de tidigare nämnda ökade kontanta driftskostnaderna.

Tomingley Gold Operations – NSW (Tomingley)

Tomingley Gold Operations Pty Ltd (100 %)

Den primära källan för malm fortsätter att vara Roswell. Under kvartalet påverkades malmproduktionen negativt av kortsiktiga problem med sprängämneskvaliteten. Gruvan har samarbetat med leverantören för att åtgärda problemet för att minimera potentiella konsekvenser i framtiden.

Totalt bröts 18 335 uns guld under kvartalet, i linje med de 18 418 uns som bröts under första kvartalet 2025. Gruvans kontantkostnader för kvartalet var 2 120 $/oz med en AISC på 2 628 $/oz jämfört med kontantkostnaderna för första kvartalet 2025 som var 1 819 $/oz med en AISC på 2 157 $/oz. Ökningarna berodde främst på högre bearbetningskostnader, inklusive en inhyrd mobil kross som hyrdes för att öka krossningen efter ett framgångsrikt försök, vilket resulterade i ökad genomströmning i gruvan. Guldpriset för kvartalet var 18 456 uns till ett genomsnittligt försäljningspris på 4 284 $/uns, jämfört med 18 208 uns som såldes till ett genomsnitt på 3 422 $/uns under första kvartalet 2025. Tomingley genererade intäkter på 79 miljoner dollar under kvartalet, en ökning med 27 % jämfört med 62 miljoner dollar under första kvartalet 2025 på grund av det högre realiserade guldpriset. Lagret av guldtackor var 2 417 uns.

Costerfield Gold-Antimon Operations - Victoria (Costerfield)

Mandalay Resources Costerfield Operations Pty Ltd (100 %)

Costerfield levererade stabila operativa resultat under kvartalet och bibehöll en stark gruvproduktivitet samtidigt som flera initiativ för att förbättra malmkvaliteten och utvinningen fortsatte. Gruvdriften fokuserade på att uppnå planerade högprioriterade områden, med viss variation i brytningsprestanda på grund av utmanande markförhållanden och överbrytning i komplexa, grunda delar av malmkroppen i Youle-Shepherd-övergången. Verksamheten har implementerat riktade förbättringsprogram, inklusive optimering av borrning och sprängning, förbättrad operatörsutbildning och övergången till emulsionssprängämnen för att förbättra utvinningen och minska utspädningen. Bearbetningsoperationerna utfördes tillförlitligt, med högre kvarngenomströmning stödd av förbättrad tillgänglighet i krossningskretsen. Kontinuerlig optimering av blandning och återvinning är fortfarande i fokus. Anläggningen fortsätter att prioritera driftskonsekvens och kvalitetskontroll för att stödja starka produktionsresultat under de kommande kvartalen.

Totalt producerades 6 189 uns guldekvivalenter under augusti och september. Gruvans kassakostnader för kvartalet var 1 927 $/AuEq oz med en AISC på 2 451 $/AuEq oz. Guld som såldes under kvartalet uppgick till 5 273 uns guldekvivalenter till ett genomsnittligt försäljningspris på 5 361 $/AuEq oz, vilket genererade en intäkt på 28 miljoner dollar. Lagret av färdiga produkter uppgick till 4 521 uns.

Björkdal Gold Operations - Sverige (Björkdal)

Björkdalsgruvan AB (100 %)

Björkdal uppnådde stark gruvdrift under kvartalet, med god malmproduktion stödd av stabil gruvproduktivitet och ökad utvecklingsaktivitet. Verksamheten gynnades av förbättrad personalplanering under hela sommarsemesterperioden, vilket bidrog till en stabil gruvproduktion och förbättrad flexibilitet i gruvplanen. Bearbetningen påverkades av en serie externa och underhållsrelaterade avbrott, inklusive stormrelaterade strömavbrott. Trots dessa effekter förblev de metallurgiska utvinningarna stabila. Det större underhållsstoppet slutfördes säkert och enligt plan, vilket positionerade anläggningen för förbättrad genomströmning under nästa kvartal. Arbetet fortsätter med att optimera flotationsprestanda och hantera malmens variation genom riktade fältförsök och förbättrat metallurgiskt stöd.

Totalt producerades 5 987 uns guld under augusti och september. Gruvans kontantkostnader för kvartalet uppgick till 2 805 $/oz med en AISC på 4 010 $/oz. Guldpriset under kvartalet var 6 281 uns till ett genomsnittligt försäljningspris på 6 335 $/uns, vilket genererade en intäkt på 40 miljoner dollar. Lagret av färdiga produkter uppgick till 1 211 uns.

Konferenssamtal

Managing Director & CEO Nic Earner, och CFO James Carter, kommer att hålla en telefonkonferens och webbsändning för investerare och analytiker. Information om att delta är följande:

Datum/tid: Canada

16:00 EST, torsdagen den 13 november 2025



Australia

8:00 AEDT, fredagen den 14 november 2025 Anmälan till konferenssamtal: https://register-conf.media-server.com/register/BI3d02ff95f1dd48b2bf6b3d377ac0d0c5 Länk till webbsändning: https://edge.media-server.com/mmc/p/5a78wc3q

Det här dokumentet har godkänts för lansering på marknaden av Nic Earner, Managing Director & CEO.

Om ALKANE ‐ www.alkane.com.au ‐ ASX:ALK | TSX: ALK | OTCQX: ALKEF

Alkane Resources (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) är en australiensisk guld- och antimonproducent med tre gruvor i drift i Australien och Sverige. Bolaget har en stark balansräkning och är positionerat för ytterligare tillväxt.

Alkanes helägda producerande tillgångar är dagbrottet och den underjordiska guldgruvan Tomingley sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales, guld- och antimongruvan Costerfield nordost om Heathcote i centrala Victoria, och guldgruvan Björkdal nordväst om Skellefteå i Sverige (cirka 750 km norr om Stockholm). Pågående regional prospektering nära gruvor fortsätter att öka resurserna vid alla tre verksamheterna.

Alkane äger också det mycket stora guld-kopparporfyrprojektet Boda-Kaiser-projektet i centrala västra New South Wales och har skisserat en ekonomisk utvecklingsväg i en avgränsningsstudie. Företaget bedriver pågående prospektering inom det omgivande Northern Molong Porphyry-projektet och är övertygat om att ytterligare stärka östra Australiens rykte som en betydande produktionsregion för guld, koppar och antimon.

Framåtblickande uttalanden

Vissa uttalanden i det här dokumentet utgör ”framåtblickande uttalanden”. Sådana framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att bolagets faktiska resultat, prestanda eller prestationer väsentligt skiljer sig från framtida resultat, prestanda eller prestationer som uttryckligen anges eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. Dessa faktorer inkluderar bland annat följande: risker inom gruvindustrin, fluktuationer i marknadspriset på mineralråvaror, projektutveckling, expansionsmål och driftsförseningar, miljörisker och faror, behov av ytterligare finansiering, hälsa och säkerhet, osäkerhet kring beräkningar av uppskattningar av mineralfyndigheter, säljbarhet, licenser och tillstånd, äganderättsfrågor, statlig reglering av gruvindustrin, cybersäkerhetshändelser, nuvarande globala finansiella förhållanden inklusive inflation, valutarisk, oförsäkrade risker, konkurrens, repatriering av intäkter, egendomar utan kända mineralreserver, beroende av nyckelpersoner i ledningen och chefer, beroende av större kunder, infrastruktur, tvister; potentiell volatilitet i marknadspriset på stamaktier; eventuella intressekonflikter för styrelseledamöter och befattningshavare i bolaget, risk för utspädning, betalningsskyldigheter relaterade till fastigheter, instabilitet i politiska och ekonomiska miljöer och integration av förvärv. Vi hänvisar särskilt till det årliga informationsformuläret för en diskussion om några av de faktorer som ligger till grund för framåtblickande uttalanden. Vi lämnar ingen garanti för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från de som förväntas i sådana uttalanden. Vi ber därför läsarna att inte lägga alltför stor vikt vid framåtblickande uttalanden.

Resultatmått som inte ingår i IFRS

Investerare bör vara medvetna om att finansiella data i det här pressmeddelandet inkluderar resultatmått som inte ingår i IFRS enligt Regulatory Guide 230 Disclosing Non-IFRS Financial Information publicerad av Australian Securities and Investments Commission och resultatmått som inte ingår i GAAP i den mening som avses i National Instrument 52-112 – Non-GAAP and Other Financial Measures Disclosure publicerad av Canadian Securities Administrators. Det här pressmeddelandet kan innehålla hänvisningar till justerad EBITDA, justerad nettovinst, fritt kassaflöde, kontant driftskostnad per producerad uns guldekvivalent och totala underhållskostnader, vilka alla är resultatmått som inte ingår i IFRS/GAAP och som inte har standardiserade betydelser enligt IFRS. Därför kanske dessa mått inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Ledningen använder justerad EBITDA och fritt kassaflöde som mått på rörelseresultatet för att bedöma bolagets förmåga att generera likviditet genom operativt kassaflöde för att finansiera framtida rörelsekapitalbehov och framtida kapitalutgifter, samt för att jämföra finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder justerad nettovinst för att underlätta en förståelse av bolagets finansiella resultat före effekten av engångsposter eller extraordinära poster. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av bolagets finansiella rapporter vid utvärdering av bolagets rörelse- och kassaflödesutveckling eftersom de möjliggör analys av dess finansiella resultat utan hänsyn till extraordinära poster, icke kassaflödespåverkande poster och andra engångsposter, vilka kan variera avsevärt från företag till företag och över olika perioder.

Bolaget definierar justerad EBITDA som resultat från gruvdrift, netto efter administrationskostnader och före räntor, skatter, icke kassaflödespåverkande poster/(intäkter), koncerninterna avgifter och finansiella kostnader. Bolaget definierar justerad nettovinst som nettovinst före extraordinära poster. Extraordinära poster är intäkts- och kostnadsposter som presenteras separat på grund av sin karaktär och, i vissa fall, den förväntade sällsynheten för händelserna som ger upphov till dem. En avstämning mellan justerad EBITDA och justerad nettovinst, å ena sidan, och konsoliderad nettovinst, å andra sidan, ingår i MD&A.

Bolaget definierar fritt kassaflöde som ett mått på bolagets förmåga att generera och hantera likviditet. Den beräknas med utgångspunkt från nettokassaflödet från den löpande verksamheten (enligt IFRS) och sedan subtraheras investeringar och leasingavgifter. Se avsnittet ”Finansiella resultatmått som inte ingår i IFRS” i MD&A för en avstämning mellan fritt kassaflöde och nettokassaflöde från den löpande verksamheten.

För Costerfield beräknas guldekvivalenta uns genom att multiplicera mängderna guld och antimon under perioden med respektive genomsnittliga marknadspris för råvaror under perioden, och man lägger ihop de två beloppen för att få ”totalt inneslutet värde baserat på marknadspris” och dividerar det totala inneslutna värdet med det genomsnittliga marknadspriset för guld under perioden. D.v.s. guldekvivalent = ((producerat guld x guld $/oz) + (Sb-producerat guld med förskottsbetalning x 70 % betalningsförmåga x Sb $/t)) / (guld $/oz). Det genomsnittliga marknadspriset för guld är genomsnittet av det dagliga PM-priset, hämtat från www.lbma.org.uk. och det genomsnittliga marknadspriset för antimon är det genomsnittliga Shanghai Metal Market Price, hämtat från www.metal.com. De kontanta driftskostnaderna exkluderar royaltykostnader. De totala underhållskostnaderna för anläggningen inkluderar totala kontanta driftskostnader, kapital för underhåll av gruvdrift, royaltykostnader och tillskott av avsättningar för regenerering. Underhållskapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningens totala underhållskostnad per uns guldekvivalent under en period är lika med den totala underhållskostnaden dividerad med motsvarande antal uns guld som producerats under perioden.

För Björkdal och Tomingley divideras sedan den totala kontanta driftskostnaden förknippad med produktionen av uns guld som producerats under perioden med antalet producerade uns guld för att få den kontanta driftskostnaden per producerat uns guld. De kontanta driftskostnaderna exkluderar royaltykostnader. De totala underhållskostnaderna för anläggningen inkluderar totala kontanta driftskostnader, kapital för underhåll av gruvdrift, royaltykostnader och tillskott av avsättningar för regenerering. Underhållskapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningens totala underhållskostnad per uns guld under en period är lika med den totala underhållskostnaden dividerad med antalet uns guld som producerats under perioden.

För bolaget som helhet beräknas den kontanta driftskostnaden per guldekvivalent uns genom att summera de guldekvivalenta uns som produceras av varje anläggning och dividera totalen med summan av de kontanta driftskostnaderna vid anläggningarna. Koncernens kontanta driftskostnader exkluderar royalty och allmänna och administrativa kostnader på koncernnivå. Den sammanlagda underhållskostnaden per uns guldekvivalent under perioden motsvarar summan av de kontanta driftskostnaderna i samband med produktionen av uns guldekvivalenter vid alla driftsanläggningar under perioden plus bolagets omkostnader under perioden plus underhållskapital för gruvdrift, royaltykostnader och tillskott av regenereringsavsättningar, dividerat med det totala antalet uns guldekvivalenter som producerats under perioden. En avstämning mellan försäljningskostnader och kontanta driftskostnader, samt kontanta driftskostnader mot totala underhållskostnader, ingår i MD&A.

KONTAKT: NIC EARNER, MANAGING DIRECTOR & CEO, ALKANE RESOURCES LTD, TFN +61 8 9227 5677

INVESTORS & MEDIA: NATALIE CHAPMAN, CORPORATE COMMUNICATIONS MANAGER, TFN +61 418 642 556