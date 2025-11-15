Robex Resources, Inc. publie une circulaire d’information de la direction à l’intention de l’assemblée extraordinaire des actionnaires

Leconseil d’administration de Robex Resources, Inc. recommande à l’unanimité aux actionnaires de voter en faveur de la résolution relative au plan d’arrangement proposé avec Predictive Discovery Limited.

Quel que soit le nombre d’actions que vous détenez, votre vote est important. Votez dès aujourd’hui.

Les actionnaires qui ont des questions ou qui ont besoin d’aide pour l’exercice des droits de vote attachés à leurs actions doivent contacter l’agent de sollicitation de procurations et conseiller en communication aux actionnaires de Robex, Laurel Hill Advisory Group, par téléphone au 1-877-452-7184 (pour les actionnaires résidant en Amérique du Nord), au 1-800-861-409 (pour les détenteurs de CDI résidant en Australie) ou par courriel à assistance@laurelhill.com.





VILLE DE QUÉBEC, 15 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources, Inc., producteur et développeur aurifère de l’Ouest africain (« Robex » ou la « Société »), a le plaisir d’annoncer le dépôt de sa circulaire d’information de la direction (la « Circulaire ») et des documents connexes en vue de l’assemblée extraordinaire (l’« Assemblée) ») des porteurs inscrits et bénéficiaires (les « Actionnaires de Robex ») d’actions ordinaires (les « Actions Robex ») du capital de Robex, qui se tiendra virtuellement, par webdiffusion vidéo en direct à l’adresse www.icastpro.ca/q04g09 (en anglais) ou www.icastpro.ca/hzwy58 (en français), le 15 décembre 2025 à 8 h (heure de l’Est) et à 21 h (heure normale de l’Ouest australien). Les Actionnaires de Robex sont tenus de s’inscrire à l’avance à l’Assemblée en utilisant les liens ci-dessus afin de pouvoir exercer en personne les droits de vote attachés à leurs actions lors de l’Assemblée, et il leur est fortement conseillé de voter par procuration avant l’Assemblée. La Circulaire et les documents connexes ont été déposés sur SEDAR+ et sont consultables à l’adresse www.sedarplus.ca.

Lors de l’Assemblée, les Actionnaires de Robex seront appelés à examiner et à voter une résolution spéciale (la « Résolution relative à l’Arrangement ») approuvant un plan d’arrangement légal (le « Plan d’arrangement ») conformément au chapitre XVI – Division II de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) (l’« Arrangement »), sous réserve des conditions générales d’une convention d’arrangement datée du 5 octobre 2025 (la « Convention d’arrangement »), conclue entre Robex, Predictive Discovery Limited (« Predictive ») et 9548-5991 Québec, Inc. (« Acquireco »).

Détails de l’Arrangement

Aux termes de la Convention d’arrangement, les parties ont convenu de mettre en œuvre l’Arrangement en vertu duquel Acquireco, filiale directe en propriété exclusive de Predictive, acquerra la totalité des Actions Robex émises et en circulation, et les Actionnaires de Robex auront droit de recevoir, pour chaque Action Robex détenue immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de l’Arrangement (la « Date d’entrée en vigueur »), 8 667 actions ordinaires entièrement libérées de Predictive (la « Contrepartie ») (chaque nombre entier d’action de Predictive étant ci-après désigné une « Action Predictive »). Par exemple, si vous détenez 1 000 Actions Robex, vous recevrez 8 667 Actions Predictive.

Chaque titre de dépôt CHESS en circulation représentant une unité de propriété effective d’une Action Robex (les « CDI Robex ») immédiatement avant la Date d’entrée en vigueur sera annulé et sa circulation prendra fin. Il est entendu que les détenteurs d’Actions Robex représentées par ces CDI Robex auront droit à la Contrepartie (sous réserve d’arrondi, conformément au Plan d’arrangement) pour chaque Action Robex représentée par les CDI Robex qu’ils détenaient immédiatement avant la Date d’entrée en vigueur. À titre d’exemple, si vous détenez 1 000 CDI Robex, vous recevrez 8 667 Actions Predictive.

Suite à la réalisation de l’Arrangement et immédiatement après celle-ci, Robex deviendra une filiale indirecte détenue à 100 % par Predictive, et les anciens Actionnaires de Robex auront droit à la Contrepartie pour chaque Action Robex qu’ils détenaient immédiatement avant la Date d’entrée en vigueur (sous réserve d’arrondi, conformément au Plan d’arrangement).

Recommandation du conseil d’administration

Le conseil d’administration de la Société (le « Conseil d’administration de Robex ») et le comité spécial d’administrateurs indépendants mis en place par le Conseil d’administration de Robex (le « Comité spécial ») ont déterminé à l’unanimité que l’Arrangement est dans l’intérêt supérieur de la Société et qu’il est équitable pour les Actionnaires de Robex. Le Comité spécial a recommandé à l’unanimité au Conseil d’administration de Robex d’approuver l’Arrangement et de recommander aux Actionnaires de Robex de voter POUR la Résolution relative à l’Arrangement.

Le Conseil d’administration de Robex recommande à l’unanimité aux Actionnaires de Robex de voter POUR la Résolution relative à l’Arrangement afin de l’approuver.

Motifs de la recommandation du conseil d’administration

Pour aboutir à la conclusion selon laquelle l’Arrangement est dans l’intérêt supérieur de la Société et qu’il est équitable pour les Actionnaires de Robex, le Conseil d’administration de Robex et le Comité spécial ont examiné et pris en compte un certain nombre de facteurs et de motifs, dont notamment les suivants :

Il permet à la Société de devenir l’un des principaux producteurs d’or d’Afrique de l’Ouest . Cet Arrangement combine deux des projets aurifères potentiellement les plus importants, les plus économiques et les plus avancés d’Afrique de l’Ouest, et renforce ainsi l’envergure de l’entreprise, son accès aux capitaux, sa pertinence stratégique et sa compétitivité.

. Cet Arrangement combine deux des projets aurifères potentiellement les plus importants, les plus économiques et les plus avancés d’Afrique de l’Ouest, et renforce ainsi l’envergure de l’entreprise, son accès aux capitaux, sa pertinence stratégique et sa compétitivité. Il offre une plus grande flexibilité grâce à l’utilisation des flux de trésorerie de Robex pour financer le développement du projet Bankan . Le projet Kiniéro devrait générer d’importants flux de trésorerie, qui pourraient notamment fournir des fonds supplémentaires en vue du développement du projet Bankan.

. Le projet Kiniéro devrait générer d’importants flux de trésorerie, qui pourraient notamment fournir des fonds supplémentaires en vue du développement du projet Bankan. Il permet de disposer d’une équipe de direction et d’un conseil d’administration compétents pour créer de la valeur. La nouvelle entité fusionnée devrait disposer d’une équipe renforcée, dotée d’une expérience locale éprouvée et de compétences complémentaires pour développer et exploiter des mines en Afrique de l’Ouest, ainsi que d’une vaste expérience au sein de grandes sociétés minières cotées sous le nom de deux sociétés fondatrices en Afrique. Il est prévu que l’équipe de développement principale de Robex passe de la construction du projet Kiniéro au développement du projet Bankan en tirant parti des enseignements acquis et en optimisant le déploiement de la main-d’œuvre.

La nouvelle entité fusionnée devrait disposer d’une équipe renforcée, dotée d’une expérience locale éprouvée et de compétences complémentaires pour développer et exploiter des mines en Afrique de l’Ouest, ainsi que d’une vaste expérience au sein de grandes sociétés minières cotées sous le nom de deux sociétés fondatrices en Afrique. Il est prévu que l’équipe de développement principale de Robex passe de la construction du projet Kiniéro au développement du projet Bankan en tirant parti des enseignements acquis et en optimisant le déploiement de la main-d’œuvre. Il offre un potentiel de croissance significatif . La proximité des projets Bankan et Kiniéro permet de créer un pôle minier de premier plan assorti d’un potentiel de croissance significatif, de stratégies de développement, d’exploitation et d’exploration coordonnées, ainsi que d’une capacité accrue à exploiter les ressources locales.

. La proximité des projets Bankan et Kiniéro permet de créer un pôle minier de premier plan assorti d’un potentiel de croissance significatif, de stratégies de développement, d’exploitation et d’exploration coordonnées, ainsi que d’une capacité accrue à exploiter les ressources locales. Il renforce la présence de l’entreprise sur les marchés financiers . La taille plus importante et la diversification des actifs de la société fusionnée, avec une possible inclusion dans les indices ASX 200 et VanEck Junior Gold Miners, devraient renforcer sa pertinence et son attractivité auprès des investisseurs, ce qui la positionnera pour une potentielle réévaluation du cours de son action.

. La taille plus importante et la diversification des actifs de la société fusionnée, avec une possible inclusion dans les indices ASX 200 et VanEck Junior Gold Miners, devraient renforcer sa pertinence et son attractivité auprès des investisseurs, ce qui la positionnera pour une potentielle réévaluation du cours de son action. Avis d’équité. Le Comité spécial et le Conseil d’administration ont reçu des avis d’équité respectivement de Cormark Securities, Inc. et Canaccord Genuity Corp., concluant qu’à la date desdits avis d’équité et sous réserve des hypothèses, limitations et réserves qui y sont énoncées, la Contrepartie que recevront les Actionnaires de Robex en vertu de l’Arrangement est équitable pour ces derniers d’un point de vue financier.





Conditions de vote

L’Arrangement ne pourra être mis en œuvre que si, entre autres conditions, il est approuvé par au moins les deux tiers (66⅔ %) des votes exprimés portant sur la Résolution relative à l’Arrangement par les Actionnaires de Robex représentés en personne ou par procuration à l’Assemblée.

Conventions de soutien au vote

L’ensemble des administrateurs et cadres dirigeants ainsi que certains Actionnaires de Robex ont conclu des conventions de soutien au vote avec Predictive (les « Conventions de soutien au vote Robex »), qui représentent collectivement environ 25,5 % des Actions Robex émises et en circulation. En vertu des Conventions de soutien au vote Robex, chacun des administrateurs, cadres dirigeants et Actionnaires de Robex concernés s’est engagé, entre autres, à appuyer l’Arrangement et à voter en faveur de l’approbation de la Résolution relative à l’Arrangement avec les Actions Robex qu’il détient.

LES ACTIONNAIRES SONT VIVEMENT ENCOURAGÉS À VOTER BIEN AVANT L’ASSEMBLÉE ET, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, AVANT LA DATE LIMITE DE VOTE PAR PROCURATION, SOIT AU PLUS TARD À 17 H (HEURE DE L’EST) LE 11 DÉCEMBRE 2025 (6H, HEURE NORMALE DE L’OUEST AUSTRALIEN, LE 12 DÉCEMBRE 2025).

Questions des actionnaires et assistance aux électeurs

Les actionnaires qui ont des questions concernant les informations figurant dans la Circulaire ou qui ont besoin d’aide pour exercer les droits de vote attachés à leurs actions peuvent communiquer avec l’agent de sollicitation de procurations et conseiller en communications avec les actionnaires de Robex :

Laurel Hill Advisory Group

Numéro gratuit : 1-877-452-7184 (pour les actionnaires résidant en Amérique du Nord) ou 1-800-861-409 (pour les détenteurs de CDI résidant en Australie)

International : 1-416-304-0211 (pour les actionnaires hors Amérique du Nord)

Par courriel : assistance@laurelhill.com

Le directeur général de la Société a validé le présent communiqué.

Robex Resources, Inc.

Matthew Wilcox, directeur général et président-directeur général

Alain William, directeur financier

Courriel : investor@robexgold.com

Contact pour les Investisseurs et les Médias :

Nathan Ryan NWR Communications

+61 420 582 887

nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

