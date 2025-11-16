Bitget incorpora Planck (PLANCK) con más de 3,1 millones en recompensas en Tokens

VICTORIA, Seychelles, Nov. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la bolsa universal (UEX, por sus siglas en inglés) más grande del mundo, anunció la inclusión de Planck (PLANCK) en la zona de innovación, IA y redes de infraestructura física descentralizada (DePIN, por sus siglas en inglés), y lo ha agregado a sus operaciones al contado. La negociación del par PLANCK/USDT comenzó el 13 de noviembre de 2025, a las 14:00 (UTC), con retiros disponibles a partir del 14 de noviembre de 2025, a las 15:00 (UTC).

Para celebrar la inclusión, Bitget ejecutará una campaña PoolX desde el 15 de noviembre de 2025, a las 10:00 hasta el 19 de noviembre de 2025, a las 10:00 (UTC), con un total de 1.300.000 PLANCK. Para participar, los usuarios simplemente deben bloquear BTC, con un límite mínimo de bloqueo de 0,0001 BTC y un máximo de 20 BTC, para tener la oportunidad de ganar 1.300.000 PLANCK. Además, los usuarios que se unan a la campaña POOLX tienen la posibilidad de disfrutar de un aumento del 5 % en la tasa de rendimiento anual (APR, por sus siglas en inglés) de ganancias de BTC. Para ser elegible, usted debe participar en la campaña dentro del plazo antes mencionado y tener un depósito neto desde el 14 de noviembre de 2025, a las 6:00 hasta el 17 de noviembre de 2025, a las 6:00 (UTC).

Adicionalmente, Bitget ejecutará una campaña CandyBomb con un total de 1.820.000 PLANCK disponibles. La primera actividad en esta campaña Candybomb se llevará a cabo desde el 13 de noviembre de 2025, a las 14:00 hasta el 20 de noviembre de 2025, a las 14:00 (UTC), con un fondo total de distribución promocional de tokens de 1.020.000 PLANCK. Los nuevos usuarios en el fondo de operaciones al contado de PLANCK tienen la oportunidad de llevarse una parte de 400.000 PLANCK, con todos los demás usuarios elegibles para una parte de 620.000 PLANCK. En la segunda actividad, los usuarios elegibles podrán negociar PLANCK y ETH para obtener una parte de 800.000 PLANCK desde el 13 de noviembre de 2025, a las 14:00 hasta el 23 de noviembre de 2025, a las 14:00 (UTC).

Por último, se ejecutará una campaña comunitaria desde el 13 de noviembre de 2025, a las 14:00 hasta el 20 de noviembre de 2025, a las 14:00 (UTC), que ofrece otros 60.000 PLANCK para ser compartidos entre 600 usuarios calificados. Para unirse, los usuarios deben convertirse en miembros tanto del Telegram de Bitget como de BGB Holders Group, registrarse, hacer un depósito neto de más de 100 USDT y completar cualquier operación al contado de PLANCK/USDT.

Planck Network es la primera blockchain de capa 0 del mundo para IA y DePIN, que ofrece infraestructura de cómputo escalable y rentable para aplicaciones de IA descentralizadas. Con una arquitectura modular de dos capas, unidades de procesamiento gráfico (GPU, por sus siglas en inglés) de nivel empresarial y un sólido ecosistema de tokens, Planck Network redefine la intersección de la blockchain, la IA y la infraestructura física.

La bolsa universal (UEX) de Bitget combina infraestructura de grado de la bolsa con acceso OnChain, ya que ofrece a los usuarios una única cuenta para descubrir y negociar millones de tokens en las principales redes. Si bien esta puerta abierta permite un amplio acceso al mercado sin los cuellos de botella tradicionales, las incorporaciones de Bitget resaltan un nivel diferente de activos: proyectos con respaldo real, utilidad clara, fuerte comunidad y soporte para socios. En conjunto, UEX ofrece amplitud y calidad: descubrimiento universal a escala, y oportunidades seleccionadas para los usuarios que prefieren explorar la inmensidad de las criptomonedas. La adición de Planck (PLANCK) amplía aún más estas oportunidades, y fortalece el papel de Bitget en la expansión del acceso a la próxima generación de proyectos de IA e infraestructura dentro del ecosistema UEX.

Para más detalles acerca de esta campaña PoolX Planck (PLANCK), haga clic aquí.

