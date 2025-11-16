Bitget s’apprête à coter Planck (PLANCK) avec plus de 3,1 millions de jetons en récompense à la clé

VICTORIA, Seychelles, 16 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, annonce la cotation de Planck (PLANCK) à sa zone Innovation, IA et DePIN, où il sera disponible pour le trading au comptant. Les transactions pour la paire PLANCK/USDT ont débuté le 13 novembre 2025 à 14h00 (UTC), et les retraits sont disponibles depuis le 14 novembre 2025 à 15h00 (UTC).

Pour célébrer cette cotation, Bitget lance une campagne PoolX du 15 novembre 2025 à 10h00 au 19 novembre 2025 à 10h00 (UTC), avec un total de 1 300 000 PLANCK. Pour participer, les utilisateurs doivent simplement verrouiller des BTC, avec une limite minimale de 0,0001 BTC et maximale de 20 BTC, pour tenter de remporter 1 300 000 PLANCK. De plus, les utilisateurs qui participent à la campagne POOLX ont une chance de bénéficier d’un boost de 5 % sur le rendement annuel (APR) en BTC Earn. Pour être éligibles, les utilisateurs doivent participer à la campagne durant la période indiquée ci-dessus et avoir un dépôt net entre le 14 novembre 2025 à 6h00 et le 17 novembre 2025 à 6h00 (UTC).

En outre, Bitget lance une campagne CandyBomb mettant en jeu un total de 1 820 000 PLANCK. La première activité de cette campagne CandyBomb se déroule du 13 novembre 2025 à 14h00 au 20 novembre 2025 à 14h00 (UTC), avec un pool d’airdrop total de 1 020 000 PLANCK. Les nouveaux utilisateurs du pool de transactions au comptant PLANCK ont la chance de remporter une part de 400 000 PLANCK, tandis que tous les autres utilisateurs peuvent prétendre à une part de 620 000 PLANCK. Lors de la deuxième activité, les utilisateurs éligibles peuvent échanger PLANCK et ETH pour une part de 800 000 PLANCK, du 13 novembre 2025 à 14h00 au 23 novembre 2025 à 14h00 (UTC).

Enfin, une campagne communautaire se déroule du 13 novembre 2025 à 14h00 au 20 novembre 2025 à 14h00 (UTC), offrant 60 000 PLANCK supplémentaires à répartir entre 600 utilisateurs qualifiés. Pour participer, les utilisateurs doivent adhérer à la fois à Telegram Bitget et au Groupe des détenteurs de BGB, s’inscrire, effectuer un dépôt net de plus de 100 USDT et réaliser au moins une transaction au comptant sur la paire PLANCK/USDT.

Planck Network est la première blockchain de couche 0 au monde pour l’IA et le DePIN, offrant une infrastructure de calcul évolutive et économique pour les applications d’IA décentralisées. Grâce à une architecture modulaire en deux couches, des GPU de niveau entreprise et un écosystème de jetons robuste, Planck Network redéfinit l’intersection entre blockchain, IA et infrastructure physique.

La Bourse universelle (UEX) de Bitget combine une infrastructure d'échange de cryptomonnaies de haut niveau avec un accès OnChain, offrant aux utilisateurs un compte unique pour découvrir et échanger des millions de jetons sur les principaux réseaux. Bien que cette passerelle ouverte permette un accès large au marché sans les contraintes habituelles des cotations traditionnelles, la cotation sur Bitget met en avant un niveau différent d’actifs — des projets disposant d’un véritable soutien, d’une utilité claire, d’une communauté solide et d’un accompagnement par des partenaires. L’UEX, dans son ensemble, offre à la fois portée et qualité : une découverte universelle à grande échelle, ainsi que des opportunités soigneusement sélectionnées pour les utilisateurs qui souhaitent explorer l’immensité des cryptomonnaies. L’ajout de Planck (PLANCK) étend davantage ces opportunités, renforçant le rôle de Bitget dans l’expansion de l’accès aux projets d’IA et d’infrastructure de nouvelle génération au sein de l’écosystème UEX.

Pour en savoir plus sur cette campagne PoolX Planck (PLANCK), cliquez ici.

