Bitget רושמת למסחר את Placnk (PLANCK) עם יותר מ-3.1 מיליון אסימונים כפרסים

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הודיעה על הרישום למסחר של Planck (PLANCK) בתחום החדשנות, הבינה המלאכותית וה-DePIN, והוסיפה אותה למסחר הספוט. המסחר בצמד PLANCK/USDT החל ב-13 בנובמבר 2025, בשעה 14:00 (UTC), עם אפשרות למשיכה החל מ-14 בנובמבר 2025, בשעה 15:00 (UTC).

כדי לחגוג את הרישום, Bitget החלה קמפיין PoolX החל ב-15 בנובמבר 2025, בשעה 10:00 שיימשך עד ה-19 בנובמבר 2025, בשעה 10:00 (UTC), עם סך של 1,300,000 יחידות PLANCK. כדי להשתתף, המשתמשים פשוט נועלים אסימוני BTC, עם מגבלת נעילה מינימלית של 0.0001 יחידות BTC ועד ל-20 יחידות BTC לכל היותר, על מנת לקבל הזדמנות לזכות ב-1,300,000 יחידות PLANCK. בנוסף, משתמשים המצטרפים לקמפיין PoolX מקבלים הזדמנות ליהנות מ-5% Earn APR Boost על BTC. כדי להיות זכאים, על המשתמשים להשתתף בקמפיין במסגרת הזמן המוזכרת לעיל ולבצע הפקדת נטו החל מה-14 בנובמבר 2025, בשעה 6:00 ועד ה-17 בנובמבר 2025, בשעה 6:00 (UTC).

בנוסף, Bitget תריץ קמפיין CandyBomb עם הגרלה של 1,820,000 יחידות PLANCK. הפעילות הראשונה בקמפיין Candybomb החלה ב-13 בנובמבר 2025, 14:00 ותמשך עד 20 בנובמבר 2025, 14:00 (UTC), עם חלוקה מתוך מאגר כולל של 1,020,000 יחידות PLANCK. למשתמשים חדשים במאגר המסחר בספוט של PLANCK יש הזדמנות לקבל נתח של 400,000 יחידות PLANCK, כאשר כל שאר המשתמשים האחרים יוכלו לזכות מתוך נתח של 620,000 יחידות PLANCK. בפעילות השנייה, משתמשים זכאים יכולים לסחור ב-PLANCK וב-ETH תמורת נתח של 800,000 יחידות PLANCK החל ב-13 בנובמבר 2025, 14:00 ועד ל-23 בנובמבר 2025, 14:00 (UTC).

לבסוף, קמפיין קהילתי הופעל החל מ 13 בנובמבר 2025, 14:00 ויסתיים ב- 20 בנובמבר 2025, 14:00 (UTC), ויציע עוד 60,000 PLANCK לחלוקה בין 600 משתמשים מתאימים. כדי להצטרף, המשתמשים צריכים להיות חברים הן בקבוצת מחזיקי הטלגרם של Bitget והן בקבוצת מחזיקי BGB, להירשם, לבצע הפקדה נטו של מעל 100 USDT ולהשלים כל עסקת ספוט של PLANCK/USDT.

Planck Network היא הבלוקצ'יין הראשון בעולם מסוג נדבך 0 עבור בינה מלאכותית ו-DePIN, שמספקת תשתית מחשוב ניתנת להרחבה ויעילה עבור יישומי בינה מלאכותית מבוזרים. עם ארכיטקטורה מודולרית דו-שכבתית, כרטיסי מסך ברמה ארגונית ואקוסיסטם חזק של אסימונים, Planck Network מגדירה מחדש את הצומת בין בלוקצ'יין, בינה מלאכותית ותשתית פיזית.

הבורסה האוניברסלית (UEX) של Bitget משלבת תשתית ברמת בורסה עם גישה ל-OnChain, ומעניקה למשתמשים חשבון יחיד לגלות ולסחור במיליוני אסימונים ברשתות מובילות. בעוד שהשער הפתוח הזה מאפשר גישה רחבה לשוק ללא צווארי בקבוק מסורתיים, הרישום של Bitget מדגיש שכבה אחרת של נכסים - פרויקטים עם גיבוי אמיתי, תועלת ברורה, תמיכה חזקה בקהילה ובשותפים. יחד, UEX מציעה גם רוחב וגם איכות: גילוי אוניברסלי בקנה מידה גדול, והזדמנויות אוצרות למשתמשים שמעדיפים לחקור את מרחבי הקריפטו. התוספת של פלאנק (PLANCK) מרחיבה עוד יותר את ההזדמנויות הללו, ומחזקת את תפקידה של Bitget בהרחבת הגישה לפרויקטים של בינה מלאכותית ותשתיות מהדור הבא בתוך האקוסיסטם של UEX.

Bitget , שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים עם גישה למיליוני אסימוני קריפטו, מניות אסימונים, תעודות סל ונכסים אחרים בעולם האמיתי, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר הביטקוין , מחיר Ethereum , מחיר ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, הכול בפלטפורמה אחת. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית, יכולת פעולה הדדית בין אסימונים בביטקויין, Ethereum, Solana ו- BNB Chain, וגישה רחבה יותר לנכסים בעולם האמיתי. בצד המבוזר, Bitget Wallet , פועל כארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

