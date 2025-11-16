ビットゲット (Bitget)、310万超のトークン報酬とともにプランク (Planck)(PLANCK) を上場

セーシェル共和国ビクトリア発, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲットは、プランク (PLANCK) をイノベーション、AI、DePINゾーンに上場し、スポット取引に追加したことを発表した。PLANCK/USDTペアの取引は2025年11月13日14:00 (UTC) に開始し、出金は2025年11月14日15:00 (UTC) より可能となる。

この上場を記念して、ビットゲットでは2025年11月15日10:00 (UTC) から11月19日10:00 (UTC) まで、総額1,300,000 PLANCKのプールX (PoolX) キャンペーンを実施する。参加するには、ユーザーはBTCをロックするだけであり、最小ロック量0.0001 BTC、最大ロック量20 BTCで、1,300,000 PLANCKを当たるチャンスが得られる。さらに、POOLX (プールX) キャンペーンに参加したユーザーは、5%のBTCアーンAPRブースト (BTC Earn APR Boost) を受けられるチャンスがある。参加資格を得るには、ユーザーは上記の期間内にキャンペーンに参加し、2025年11月14日6:00 (UTC) から2025年11月17日6:00 (UTC) までの間に純入金をしている必要がある。

ビットゲットはまた、総額1,820,000 PLANCKを獲得できる「キャンディボム (CandyBomb)」キャンペーンを実施する。本キャンディボムキャンペーンの第1弾のアクティビティは、2025年11月13日14:00から11月20日14:00 (UTC) まで実施され、エアドロッププールの総額は1,020,000 PLANCKである。PLANCKスポット取引プールの新規ユーザーは400,000 PLANCKの分配を受け取るチャンスがあり、その他の全ユーザーは620,000 PLANCKの分配の対象となる。第2弾のアクティビティでは、対象ユーザーは2025年11月13日14:00から2025年11月23日14:00 (UTC) までにPLANCKとETHを取引すると、800,000 PLANCKの分配を受けられる。

最後に、2025年11月13日14:00から11月20日14:00 (UTC) までコミュニティキャンペーンが実施され、600名の対象ユーザーにさらに60,000 PLANCKが分配される。参加するには、ユーザーはビットゲット・テレグラム (Bitget Telegram) とBGBホルダーグループ (BGB Holders Group) の両方のメンバーになり、登録し、100 USDTを超える純入金を行い、PLANCK/USDTのスポット取引を完了する必要がある。

プランク・ネットワーク (Planck Network) は、AIとDePIN向けの世界初のレイヤー0ブロックチェーンであり、分散型AIアプリケーション向けにスケーラブルで費用対効果の高いコンピューティングインフラを提供している。モジュラー型モジュール式の2層アーキテクチャ、エンタープライズグレードGPU、堅牢なトークンエコシステムを備えたプランク・ネットワークは、ブロックチェーン、AI、物理インフラの交差点を再定義している。

ビットゲットのユニバーサル取引所 (UEX) は、取引所グレードのインフラとオンチェーン (OnChain) アクセスを統合し、単一のアカウントで主要ネットワークの何百万ものトークンを発見・取引できる環境をユーザーに提供している。このオープンゲートウェイは従来の上場ボトルネックなしで広範な市場アクセスを可能にする一方、ビットゲットでの上場は、実体ある裏付け、明確な実用性、強力なコミュニティとパートナーのサポートを備えたプロジェクトなど、格別の資産に焦点を当てている。これらを組み合わせることで、UEXは、大規模でユニバーサルな発見と、暗号資産の広大さを探求したいユーザー向けの厳選された機会という、幅広さと質の両方を提供する。プランク (PLANCK) の追加によりこれらの機会がさらに拡大し、UEXエコシステム内での次世代AI、インフラプロジェクトへのアクセス拡大におけるビットゲットの役割が強化される。

このプールXプランク (PLANCK) キャンペーンの詳細についてはこちらを参照されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、数百万の暗号トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供するとともに、ビットコイン (Bitcoin) 価格、イーサリアム (Ethereum) 価格、XRP価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスをすべて単一のプラットフォームで提供している。同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ (Solana)、BNBチェーン上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーによるスマートな取引の支援に尽力している。分散型金融では、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) を、130以上のブロックチェーンと数百万のトークンをサポートする主要な非管理型暗号資産ウォレットとして運営している。マルチチェーン取引、ステーキング、決済機能を提供し、20,000以上のDAppに直接アクセス可能であり、高度なスワップ機能と市場分析ツールがプラットフォームに組み込まれている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラリーガ (LALIGA) の公式暗号資産パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の採用を推進している。グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、UNICEF (ユニセフ) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

報道関係者向け問い合わせ先：media@bitget.com

