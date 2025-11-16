Bitget, 310만 개 이상 토큰 보상과 함께 Planck(PLANCK) 신규 상장

빅토리아 세이셸, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)인 Bitget이 Planck(PLANCK)를 Innovation, AI & DePIN Zone에 상장하고 현물 거래(Spot Trading)를 개시했다고 발표했다. PLANCK/USDT 거래는 2025년 11월 13일 14:00(UTC)에 시작되었으며, 출금은 2025년 11월 14일 15:00(UTC)부터 가능하다.

상장을 기념해 Bitget은 2025년 11월 15일 10:00부터 11월 19일 10:00(UTC)까지 총 1,300,000 PLANCK 규모의 PoolX 캠페인을 진행한다. 참여 방법은 간단하며, 사용자는 BTC를 락업하면 된다. 락업 한도는 최소 0.0001 BTC ~ 최대 20 BTC이며, 참여자들은 총 1,300,000 PLANCK를 획득할 기회를 얻게 된다. 또한, 이번 POOLX 캠페인에 참여하는 사용자들은 BTC Earn 연이율(APR) 5% 부스트 혜택을 받을 기회를 누릴 수 있다. 혜택을 받기 위해서는 위 캠페인 기간 내에 참여해야 하며, 2025년 11월 14일 06:00부터 11월 17일 06:00(UTC) 사이에 순입금(Net Deposit)을 보유해야 한다.

아울러 Bitget은 총 1,820,000 PLANCK이 배포되는 CandyBomb 캠페인도 진행하게 된다. CandyBomb의 첫 번째 이벤트는 2025년 11월 13일 14:00부터 11월 20일 14:00(UTC)까지 진행되며, 총 1,020,000 PLANCK의 에어드롭 풀이 제공된다. PLANCK 현물 거래 풀의 신규 사용자(New Users)는 400,000 PLANCK을 나눠 받을 기회를 얻고 기존 모든 사용자(Other Users)는 620,000 PLANCK을 나눠 받을 수 있다. 두 번째 이벤트에서는 2025년 11월 13일 14:00부터 11월 23일 14:00(UTC)까지, 자격을 갖춘 사용자들이 PLANCK 및 ETH 거래를 통해 총 800,000 PLANCK의 보상 풀을 공유할 수 있다.

마지막으로, 커뮤니티 캠페인이 2025년 11월 13일 14:00부터 11월 20일 14:00(UTC)까지 진행되며, 총 60,000 PLANCK이 600명의 자격 사용자에게 분배된다. 참여 조건은 Bitget Telegram공식 채널 가입과 BGB 홀더 그룹 (and BGB Holders Group)에 가입해야 하며 캠페인 등록(Sign Up), 100 USDT 이상 순입금(Net Deposit), PLANCK/USDT 현물 거래1회 이상 완료가 되어 있어야 한다 이 모든 조건을 충족한 사용자들은 보상을 받을 자격을 얻게 된다.

Planck Network는 AI와 DePIN을 위한 세계 최초의 레이어-0 블록체인으로, 탈중앙 AI 애플리케이션을 위한 확장 가능하고 비용 효율적인 컴퓨팅 인프라를 제공한다. 모듈형 2계층 아키텍처, 엔터프라이즈급 GPU, 강력한 토큰 생태계를 기반으로 Planck Network는 블록체인·AI·물리적 인프라가 만나는 지점을 새롭게 정의하고 있다.

Bitget의 유니버설 거래소(UEX) 모델은 거래소급 인프라와 온체인(OnChain) 접근성을 결합해, 사용자가 하나의 계정으로 주요 네트워크 전반에서 수백만 개의 토큰을 탐색하고 거래할 수 있도록 한다. 이러한 개방형 게이트웨이는 기존 상장 프로세스의 병목 없이 폭넓은 시장 접근을 가능하게 하지만, Bitget의 상장 기준은 또 다른 차원의 자산을 조명한다—실질적 기반을 갖춘 프로젝트, 명확한 활용성(Utility), 강력한 커뮤니티와 파트너 지원을 가진 프로젝트가 그것이다. 결과적으로 UEX는 폭넓은 접근성과 높은 품질을 동시에 제공하는 한편 광범위한 시장을 아우르는 대규모 발견 능력, 깊이 있는 이용자들을 위한 큐레이션된 기회를 부여하게 된다. Planck(PLANCK)의 추가는 이러한 기회를 더욱 확장시키며, Bitget이 UEX 생태계 내에서 차세대 AI·인프라 프로젝트 접근성을 확대하는 핵심 플랫폼으로 자리매김하는 데 힘을 보태고 있다.

Planck(PLANCK) PoolX 캠페인에 대한 자세한 정보는 Bitget 공식 안내 페이지에서 확인할 수 있다.

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화 주식, ETF, 기타 실물자산에 대한 접근성을 제공하고 있으며, 비트코인·이더리움·XRP 등 주요 암호화폐의 실시간 가격 정보도 함께 제공한다Bitget 생태계는 AI 기반 트레이딩 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인에서의 토큰 간 상호운용성, 실물자산 접근성 확대를 통해 사용자가 더욱 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

