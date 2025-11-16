Bitget lista o Planck (PLANCK) com mais de 3,1 milhões em recompensas em tokens

VICTORIA, Seicheles, Nov. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, maior Corretora Universal (UEX) do mundo, anunciou a listagem do Planck (PLANCK) na Innovation, AI e DePIN Zone, adicionando-o ao trading à vista. O trading do par PLANCK/USDT começou em 13 de novembro de 2025, às 14h (UTC), com saques disponíveis a partir de 14 de novembro de 2025, às 15h (UTC).

Para celebrar a listagem, a Bitget realizará uma campanha PoolX de 15 de novembro de 2025, às 10h, a 19 de novembro de 2025, às 10h (UTC), com um total de 1.300.000 PLANCK. Para participar, os usuários simplesmente bloqueiam BTC, com limite mínimo de 0,0001 BTC e máximo de 20 BTC, para ter a chance de ganhar 1.300.000 PLANCK. Além disso, os usuários que participarem da campanha POOLX terão a oportunidade de aproveitar um aumento de 5% no APR do BTC Earn. Para serem elegíveis, os usuários devem participar da campanha no período mencionado e ter um depósito líquido de 14 de novembro de 2025, às 6h, a 17 de novembro de 2025, às 6h (UTC).

Além disso, a Bitget realizará uma campanha CandyBomb com um total de 1.820.000 PLANCK em disputa. A primeira atividade desta campanha Candybomb acontece de 13 de novembro de 2025, às 14h, a 20 de novembro de 2025, às 14h (UTC), com um pool total de airdrop de 1.020.000 PLANCK. Novos usuários no pool de trading à vista do PLANCK têm a chance de obter uma parte de 400.000 PLANCK, enquanto todos os demais usuários são elegíveis a uma parte dos 620.000 PLANCK. Na segunda atividade, os usuários elegíveis podem negociar PLANCK e ETH para obter uma parte dos 800.000 PLANCK de 13 de novembro de 2025, às 14h, a 23 de novembro de 2025, às 14h (UTC).

Por fim, uma campanha comunitária será realizada de 13 de novembro de 2025, às 14h, a 20 de novembro de 2025, às 14h (UTC), oferecendo mais 60.000 PLANCK a serem compartilhados entre os 600 usuários qualificados. Para participar, os usuários precisam se tornar membros tanto do Bitget Telegram quanto do Grupo de Detentores de BGB, inscrever-se, fazer um depósito líquido superior a 100 USDT e completar qualquer operação de trading à vista de PLANCK/USDT.

A Planck Network é a primeira blockchain layer-0 do mundo voltada para IA e DePIN, oferecendo uma infraestrutura de computação escalável e econômica para aplicações de IA descentralizadas. Com uma arquitetura modular de duas camadas, GPUs de nível empresarial e um ecossistema robusto de tokens, a Planck Network está redefinindo a interseção entre blockchain, IA e infraestrutura física.

A Corretora Universal (UEX) da Bitget combina infraestrutura de nível de corretora com acesso OnChain, oferecendo aos usuários uma única conta para descobrir e fazer trading de milhões de tokens em redes líderes. Embora esse gateway aberto permita um amplo acesso ao mercado sem os gargalos tradicionais de listagem, a listagem da Bitget destaca um nível diferente de ativos — projetos com respaldo real, utilidade clara, forte comunidade e apoio de parceiros. Juntas, a UEX oferece tanto amplitude quanto qualidade: descoberta universal em escala e oportunidades selecionadas para usuários que preferem explorar a vastidão do universo cripto. A adição do Planck (PLANCK) amplia ainda mais essas oportunidades, fortalecendo o papel da Bitget na expansão do acesso a projetos de IA e infraestrutura de última geração no ecossistema UEX.

Para mais detalhes sobre esta campanha PoolX Planck (PLANCK), acesse aqui.

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Corretora Universal (UEX) do mundo, servindo mais de 120 milhões de usuários com acesso a milhões de tokens criptográficos, ações tokenizadas, ETFs e outros ativos do mundo real. O ecossistema se compromete a ajudar os usuários a fazer trading de forma mais inteligente, com suas ferramentas de trading impulsionadas por IA, interoperabilidade entre tokens em Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB Chain, além de maior acesso a ativos do mundo real. No lado descentralizado, Bitget Wallet é a principal carteira cripto não custodial, com suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA.

