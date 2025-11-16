Bitget 上线 Planck (PLANCK)，代币奖励总额超 310 万

塞舌尔维多利亚, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的通用交易所 (UEX) Bitget 宣布，将在在创新、AI 和 DePIN 专区 (Innovation, AI, and DePIN Zone) 上线 Planck (PLANCK) 代币，并开放该代币的现货交易。 PLANCK/USDT 交易对已于 2025 年 11 月 13 日 14:00 (UTC) 正式开盘，提现功能于 2025 年 11 月 14 日 15:00 (UTC) 开放。

为庆祝此次上线，Bitget 将举办 PoolX 活动，活动时间为 2025 年 11 月 15 日 10:00 至 2025 年 11 月 19 日 10:00 (UTC) ，总奖励为 130 万枚 PLANCK 代币。 用户参与该活动十分简单方便，只需锁定 BTC (锁定额度下限为 0.0001 BTC，上限为 20 BTC) 即有机会赢取 130 万枚 PLANCK。 此外，参与本次 PoolX 活动的用户，还有机会享受 BTC 收益年利率 (APR) 提升 5% 的福利。 若想获得参与资格，用户需在上述时间段内参与活动，且需在 2025 年 11 月 14 日 6:00 至 2025 年 11 月 17 日 6:00 (UTC) 期间实现净入金。

除 PoolX 活动外，Bitget 还将推出 CandyBomb 活动，该活动的奖励总额达 182 万枚 PLANCK。 Candybomb 活动包含三项子活动。第一项子活动时间为 2025 年 11 月 13 日 14:00 至 2025 年 11 月 20 日 14:00 (UTC) ，空投奖励池总额为 102 万枚 PLANCK。 其中，PLANCK 现货交易池中的新用户有机会瓜分 40 万枚 PLANCK，其他所有用户则可参与瓜分 62 万枚 PLANCK。 第二项子活动时间为 2025 年 11 月 13 日 14:00 至 2025 年 11 月 23 日 14:00 (UTC)，符合条件的用户可通过交易 PLANCK 与 ETH 参与奖励瓜分，奖励池总额为 80 万枚 PLANCK。

第三项为社区活动，时间为 2025 年 11 月 13 日 14:00 至 2025 年 11 月 20 日 14:00 (UTC)，Bitget 将额外拿出 6 万枚 PLANCK 奖励给 600 名符合条件的用户。 若想参与活动，用户需同时加入 Bitget Telegram 社群 和 BGB 持有者群组，完成注册，净入金超过 100 USDT，并完成任意一笔 PLANCK/USDT 现货交易。

Planck Network 是全球首个面向 AI 和 DePIN 的 0 层区块链，为去中心化 AI 应用提供具备可扩展性且成本效益高的计算基础设施。 凭借模块化双层架构、企业级 GPU 以及完善的代币生态系统，Planck Network 正在重新定义区块链、AI 与物理基础设施三者的交汇点。

Bitget 的通用交易所 (UEX) 将交易所级基础设施与 OnChain 访问功能相结合，用户只需一个账户，即可在主流网络中发现并交易数百万种代币。 尽管这一开放通道打破了传统上线瓶颈，实现了广泛的市场准入，但 Bitget 此次上线的代币代表了另一类资产层级——这类项目具备实际支撑、明确的实用价值，以及强大的社区与合作伙伴支持。 总而言之，UEX 既实现了广度覆盖，也保证了品质把控：一方面提供规模化的全面代币发现功能，另一方面为倾向于探索加密货币广阔领域的用户提供难得的机会。 此次新增上线 Planck (PLANCK) 代币，进一步拓宽了这些机会，也强化了 Bitget 在 UEX 生态系统中为下一代 AI 与基础设施项目扩大准入范围的作用。

有关本次 PoolX Planck (PLANCK) 活动的更多详情，请访问此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的通用交易所 (UEX)，为超过 1.2 亿用户提供数百万种加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易渠道，同时为用户实时查看比特币价格、以太坊价格、XRP (瑞波币) 价格等加密货币行情提供一站式服务。 该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。 在去中心化领域，Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

