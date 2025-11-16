Planck (PLANCK) 於 Bitget 隆重上市，獎勵逾 310 萬枚代幣

塞舌爾維多利亞, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所（Universal Exchange，簡稱 UEX）Bitget 宣佈 Planck (PLANCK) 於創新、人工智能和去中心化基礎設施 DePIN Zone 上市，並將其納入現貨交易。 PLANCK/USDT 交易對將於 2025 年 11 月 13 日 14:00（世界協調時間，UTC）開始，提現功能則於 2025 年 11 月 14 日 15:00（世界協調時間，UTC）啟用。

為慶祝上市，Bitget 將會推出 PoolX 活動，時間由 2025 年 11 月 15 日 10:00 至 2025 年 11 月 19 日 10:00（世界協調時間，UTC），共有總數量 1,300,000 枚 PLANCK 可供贏取。 欲參與活動，用戶只需質押 BTC，最低質押限額為 0.0001 枚 BTC 至最高限額 20 枚 BTC，即有機會贏取 1,300,000 枚 PLANCK。 此外，參加 POOLX 活動的用戶還有機會享有 5% 的 BTC 資產收益年利率加成（BTC Earn APR Boost）。 要符合參加資格，用戶必須於上述時段內參與該活動，並且於 2025 年 11 月 14 日 06:00 至 2025 年 11 月 17 日 06:00（世界協調時間，UTC）期間有淨額存款。

此外，Bitget 將會舉行 CandyBomb 活動，合計共有 1,820,000 枚 PLANCK 可供贏取。 此 Candybomb 活動的首輪活動於 2025 年 11 月 13 日 14:00 至 2025 年 11 月 20 日 14:00（世界協調時間，UTC）期間舉行，總空投獎勵彩池為 1,020,000 枚 PLANCK。 PLANCK 現貨交易池的新用戶有機會瓜分 400,000 枚 PLANCK，而其他所有用戶則有資格分享 620,000 枚 PLANCK。 在第二輪活動中，合資格用戶可於 2025 年 11 月 13 日 14:00 至 2025 年 11 月 23 日 14:00（世界協調時間，UTC）期間，透過交易 PLANCK 與 ETH，爭取瓜分 800,000 枚 PLANCK 的獎勵。

最後，於 2025 年 11 月 13 日 14:00 至 2025 年 11 月 20 日14:00（世界協調時間，UTC）亦會舉辦一場社群活動，再加碼 60,000 枚 PLANCK 分發給 600 名合資格用戶。 若要參與，用戶必須加入 Bitget Telegram 及 BGB 持有人群組，註冊帳戶，淨存入超過 100 USDT，並完成任何 PLANCK/USDT 現貨交易。

Planck Network 是全球首個專為人工智能 (AI) 及去中心化實體基礎設施網絡 (DePIN) 打造的零層區塊鏈 (Layer-0 blockchain)，為去中心化 AI 應用提供具擴展性及成本效益的運算基礎設施。 透過模組化的雙層架構、企業級 GPU（圖形處理器），以及健全的代幣生態系統，Planck Network 正為區塊鏈、人工智能與實體基礎設施之間的交匯點重新作出定義。

Bitget 的全景交易所 (UEX) 結合了交易所級別的基礎設施與鏈上 (OnChain) 存取能力，讓用戶透過單一帳戶即可在主流網絡上探索和交易數以百萬種代幣。 儘管這個開放式門戶能突破傳統上市的樽頸，讓市場參與機會更加廣泛，Bitget 的上市機制突顯出不同等級的資產 — 這些項目具備實質的支持、明確的應用價值、強大的社群及合作夥伴支援。 全景交易所同時兼具寬廣程度和質素：不僅提供具規模的全面探索體驗，亦為愛好深入了解加密貨幣世界的用戶精心策劃各種機遇。 Planck (PLANCK) 的加入進一步拓展了這些機遇，鞏固了 Bitget 在全景交易所生態系統中推動新世代人工智能及基礎設施項目普及的關鍵角色。

欲了解更多關於是次 PoolX Planck (PLANCK) 活動的詳情，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、ETF 以及其他現實世界資產，同時提供即時獲知比特幣、以太坊、瑞波幣及其他加密貨幣價格的功能。 該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。 在去中心化方面，Bitget Wallet 為領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣。 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps)，平台內置進階兌換服務及市場見解分析。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

