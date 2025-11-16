Bitget se asocia con Tiger.com, lo que aporta herramientas de alta velocidad a los operadores intradiarios

VICTORIA, Seychelles, Nov. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, anunció una nueva alianza con Tiger.com, una terminal de trading profesional creada para ofrecer precisión, velocidad y estrategia. La colaboración permite a los operadores conectarse de forma directa a Bitget mediante la plataforma de Tiger en segundos, lo que facilita un entorno fluido para el trading intradiario y el análisis avanzado del mercado.

Tiger.com, elegida por más de 300.000 usuarios a nivel mundial, ofrece acceso a criptomonedas, acciones, futuros y Forex, lo que la convierte en un ecosistema todo en uno para los operadores que valoran el rendimiento y la adaptabilidad. Su interfaz integral soporta una amplia variedad de herramientas técnicas, incluidas vistas personalizables de profundidad de mercado (Depth of Market), clúster y flujo de operaciones, gráficos avanzados con más de 60 indicadores y sólidos módulos de gestión de riesgos. La plataforma también presenta simuladores de entrenamiento y herramientas de reproducción de estrategia, lo que ofrece a los operadores la capacidad de probar, aprender y optimizar su rendimiento en condiciones reales.

Esta alianza aporta la gran liquidez de Bitget, la rápida ejecución y la infraestructura de nivel institucional a la comunidad de Tiger, lo que permite a los usuarios ejecutar sus estrategias con el mismo nivel de eficiencia que utilizan los principales profesionales.

“Esta alianza se trata de empoderar a la comunidad de trading con herramientas que coincidan con su ambición”, señaló Gracy Chen, directora ejecutiva en Bitget. “La liquidez y la seguridad de Bitget, combinadas con el entorno de trading de precisión de Tiger, ofrecen una experiencia de nivel verdaderamente profesional para los operadores activos. Juntos, estamos uniendo la velocidad, la profundidad y la estrategia en un ecosistema fluido”.

El director ejecutivo de Tiger.com comentó: “Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer a los operadores un espectro completo de soluciones diseñadas para alcanzar sus metas tanto en los mercados financieros como en los de criptomonedas, desde la variedad de activos, el análisis técnico, hasta la velocidad de ejecución. Aliarse con Bitget agrega otra dimensión a esa misión, lo que ofrece a nuestros usuarios acceso directo a una de las bolsas más innovadoras y líquidas del mundo”.

Con el objetivo de mejorar la experiencia de trading mediante herramientas especializadas y una interacción más inteligente con el mercado, la colaboración con Tiger.com se basa en la creencia fundamental de que los usuarios deben negociar de forma más inteligente y no de forma más ardua. Estas alianzas respaldan el desarrollo de Bitget hacia una bolsa universal (UEX), en la que la experiencia del usuario, la liquidez y los productos de nivel profesional se unen para redefinir el trading contemporáneo.

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la mayor bolsa universal (UEX) del mundo, al servicio de más de 120 millones con acceso a millones de tokens criptográficos, acciones tokenizadas, fondos cotizados en bolsa y otros activos del mundo real dentro de una única plataforma. El ecosistema se compromete a ayudar a los usuarios a realizar operaciones de forma más inteligente con sus herramientas de trading basadas en IA, la interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, junto con un acceso más amplio a activos del mundo real. En el ámbito descentralizado, Bitget Wallet es la principal billetera de criptomonedas sin custodia, compatible con más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados e información de mercado integrados en la plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto mundial, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese al correo: media@bitget.com

