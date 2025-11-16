Bitget s’associe à Tiger.com pour offrir des outils ultra-rapides aux traders intrajournaliers

VICTORIA, Seychelles, 16 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a annoncé un nouveau partenariat avec Tiger.com, un terminal de trading professionnel conçu pour la précision, la rapidité et la stratégie. Cette collaboration permet aux traders de se connecter directement à Bitget via la plateforme Tiger en quelques secondes, créant un environnement fluide pour le trading intrajournalier et l’analyse avancée des marchés.

Adopté par plus de 300 000 utilisateurs dans le monde, Tiger.com donne accès aux cryptomonnaies, actions, contrats à terme et Forex, en faisant un écosystème tout-en-un destiné aux traders recherchant performance et adaptabilité. Son interface complète prend en charge un large éventail d’outils techniques, notamment des vues personnalisables de la profondeur du marché, des flux de clusters et de transactions, des graphiques avancés avec plus de 60 indicateurs et des modules robustes de gestion des risques. La plateforme inclut également des simulateurs de formation et des outils de relecture de stratégies, permettant aux traders de tester, apprendre et optimiser leurs performances dans des conditions réelles.

Ce partenariat apporte la liquidité importante, l’exécution rapide et l’infrastructure de niveau institutionnel de Bitget à la communauté Tiger, permettant aux utilisateurs d’exécuter leurs stratégies avec l’efficacité utilisée par les meilleurs professionnels.

« Ce partenariat vise à offrir à la communauté de trading des outils à la hauteur de leurs ambitions », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « La liquidité et la sécurité de Bitget, combinées à l’environnement de trading précis de Tiger, offrent une expérience véritablement professionnelle aux traders actifs. Ensemble, nous réunissons vitesse, profondeur et stratégie au sein d’un écosystème parfaitement intégré. »

Le PDG de Tiger.com ajoute : « Notre objectif a toujours été d’offrir aux traders une gamme complète de solutions répondant à leurs besoins sur les marchés financiers et crypto, de la diversité des actifs à l’analyse technique, en passant par la vitesse d’exécution. S’associer à Bitget ajoute une nouvelle dimension à cette mission, en donnant à nos utilisateurs un accès direct à l’une des plateformes les plus innovantes et à forte liquidité au monde. »

Animée par la volonté d’améliorer l’expérience de trading grâce à des outils spécialisés et à une interaction plus intelligente avec les marchés, cette collaboration avec Tiger.com reflète la conviction fondamentale que les utilisateurs doivent trader de manière plus intelligente, pas plus difficile. Ces partenariats soutiennent l’évolution de Bitget en tant que bourse universelle (UEX), où expérience utilisateur, liquidité et produits professionnels se réunissent pour redéfinir le trading moderne.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, servant plus de 120 millions d’utilisateurs et donnant accès à des millions de jetons crypto, actions tokenisées, ETF et autres actifs du monde réel au sein d’une seule et même plateforme. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à ses outils de trading alimentés par l’IA, l’interopérabilité entre jetons sur Bitcoin, Ethereum, Solana et BNB Chain, ainsi qu’un accès élargi aux actifs réels. Du côté décentralisé, Bitget Wallet est un portefeuille crypto non-dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains, ainsi que des millions de jetons. Il propose des services de trading multi-chaînes, de staking, de paiements, ainsi qu’un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des fonctions de swap avancées et des analyses de marché, le tout intégré dans la plateforme.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

