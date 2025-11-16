Bitget משתפת פעולה עם Tiger.com, ומביאה כלים מהירים למסחר תוך יומי

יקטוריה, איי סיישל, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הודיעה על שותפות חדשה עם Tiger.com, מסוף מסחר מקצועי שנבנה לדיוק, מהירות ואסטרטגיה. שיתוף הפעולה מאפשר לסוחרים להתחבר ישירות ל-Bitget דרך הפלטפורמה של Tiger תוך שניות, ופותח סביבה חלקה למסחר תוך יומי וניתוח שוק מתקדם.

Tiger.com, שנבחר על ידי למעלה מ-300,000 משתמשים ברחבי העולם, מציע גישה למטבעות קריפטוגרפיים, מניות, חוזים עתידיים ומט"ח, מה שהופך אותו לאקוסיסטם הכל-באחד עבור סוחרים שמעריכים ביצועים ויכולת הסתגלות. הממשק המקיף שלו תומך במגוון רחב של כלים טכניים, כולל תצוגות עומק שוק הניתנות להתאמה אישית, עדכוני אשכולות ומסחר, גרפים מתקדמים עם יותר מ-60 אינדיקטורים ומודולים חזקים לניהול סיכונים. הפלטפורמה כוללת גם סימולטורים של אימון וכלי השמעת אסטרטגיה, המעניקים לסוחרים את היכולת לבדוק, ללמוד ולייעל את הביצועים שלהם בתנאים בעולם האמיתי.

השותפות מביאה את הנזילות העמוקה, הביצוע המהיר והתשתית ברמה המוסדית של Bitget לקהילה של Tiger, ומאפשרת למשתמשים לבצע את האסטרטגיות שלהם באותה רמת יעילות המשמשת אנשי מקצוע מובילים.

"השותפות הזו עוסקת בהעצמת קהילת הסוחרים עם כלים התואמים את השאיפות שלהם", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "הנזילות והאבטחה של Bitget, בשילוב עם סביבת המסחר המדויקת של Tiger, מציעים חוויה ברמה מקצועית באמת לסוחרים פעילים. יחד, אנו מגשרים על מהירות, עומק ואסטרטגיה למערכת אקולוגית אחת חלקה".

מנכ"ל Tiger.com אומר: "המטרה שלנו תמיד הייתה לתת לסוחרים קשת מלאה של פתרונות שנועדו לעמוד ביעדים שלהם הן בשווקים הפיננסיים והן בשווקי הקריפטו - החל ממגוון נכסים, ניתוח טכני ועד מהירות ביצוע. השותפות עם Bitget מוסיפה ממד נוסף למשימה זו, ומעניקה למשתמשים שלנו גישה ישירה לאחת הבורסות החדשניות והנזילות ביותר בעולם".

במטרה לשפר את חווית המסחר באמצעות כלים מיוחדים ומעורבות חכמה יותר בשוק, שיתוף הפעולה עם Tiger.com מתבסס על האמונה הבסיסית שמשתמשים צריכים לסחור חכם יותר, לא קשה יותר. שותפויות אלו תומכות בהתפתחות של Bitget לבורסה אוניברסלית (UEX), שבה חווית משתמש, נזילות ומוצרים ברמה מקצועית משתלבים כדי להגדיר מחדש את המסחר העכשווי.

אודות Bitget

Bitget , שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים עם גישה למיליוני אסימוני קריפטו, מניות אסימונים, תעודות סל ונכסים אחרים בעולם האמיתי, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר הביטקוין, מחיר Ethereum, מחיר Solana, מחיר XRP ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, הכול בפלטפורמה אחת. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית, יכולת פעולה הדדית בין אסימונים בביטקויין, Ethereum, Solana ו- BNB Chain, וגישה רחבה יותר לנכסים בעולם האמיתי. בצד המבוזר, Bitget Wallet , פועל כארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל- UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™ , מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

תמונה הנלוות להודעה זו זמינה בכתובת:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6ca8835f-cac6-4b49-bcd6-2ee15033b740