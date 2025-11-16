ビットゲット (Bitget)、Tiger.comとの提携によりデイトレーダー向けの高速ツールを提供

セーシェル共和国ビクトリア発, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲットは、精度、速度、戦略を追求するために構築されたプロフェッショナル向け取引端末であるTiger.comとの新たな提携を発表した。 この提携により、トレーダーはタイガー (Tiger) のプラットフォームから数秒でビットゲットに直接接続でき、ザラ場取引や高度な市場分析のためのシームレスな環境が実現する。

世界中で30万人以上のユーザーに選ばれているTiger.comは、暗号通貨、株式、先物、外国為替へのアクセスを提供し、パフォーマンスと適応性を重視するトレーダー向けのオールインワン・エコシステムとなっている。 その包括的なインターフェイスは、カスタマイズ可能な市場の深み (Depth of Market) 表示、クラスターおよびトレードフィード、60以上の指標を備えた高度なチャート機能、堅牢なリスク管理モジュールなど、多様なテクニカルツールをサポートしている。 同プラットフォームにはトレーニングシミュレーターと戦略プレイバックツールも搭載されており、トレーダーは実世界環境でパフォーマンスをテスト、学習、最適化できる。

この提携により、ビットゲットの高い流動性、迅速な取引執行、機関投資家レベルのインフラがタイガーのコミュニティに提供され、ユーザーはトッププロフェッショナルと同等の効率で戦略を実行できるようになる。

ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は次のように述べている。「この提携は、トレーディングコミュニティの野心にふさわしいツールを提供することにあります。」 「ビットゲットの流動性とセキュリティとタイガーの精密な取引環境を融合させることで、アクティブトレーダーの方々に真のプロフェッショナル級体験を提供します。 両社はスピード、深さ、戦略を一つのシームレスなエコシステムに統合しています。」

Tiger.comのCEOは次のように述べている。「当社の目標は常に、資産の多様性、テクニカル分析、執行速度に至るまで、金融市場と暗号資産市場の両方におけるトレーダーの目標達成を支援する包括的ソリューションを提供することでした。 ビットゲットとの提携により、この使命に新たな次元が加わり、ユーザーの方々が、世界で最も革新的かつ流動性の高い取引所の一つに直接アクセスできるようになりました。」

専門ツールとよりインテリジェントな市場関与を通じて取引体験を向上させるという目標のもとで、Tiger.comとの提携は、「ユーザーは無理せずにより賢く取引すべき (Trade Smarter, not harder)」という基本理念に基づいている。 これらの提携は、ユーザー体験、流動性、プロフェッショナル級の商品を融合して現代の取引を再定義するユニバーサル取引所 (UEX) へのビットゲットの発展を支えるものである。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、単一のプラットフォーム内で数百万の暗号トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供している。 同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン (Bitcoin)、イーサリアム (Ethereum)、ソラナ (Solana)、BNBチェーン上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーによるスマートな取引の支援に尽力している。 分散型金融では、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) を、130以上のブロックチェーンと数百万のトークンをサポートする主要な非管理型暗号資産ウォレットとして運営している。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能と市場インサイトがプラットフォームに組み込まれている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラ・リーガ (LALIGA) の公式暗号資産パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、UNICEF (ユニセフ) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号資産取引所パートナーである。

詳しくは、次のサイトを参照されたい：ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

報道関係者向けの問い合わせ先：media@bitget.com

リスク警告: デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6ca8835f-cac6-4b49-bcd6-2ee15033b740