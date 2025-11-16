Bitget, Tiger.com과 파트너십 하며 인트라데이 트레이더에게 고속 트레이딩 도구 제공

빅토리아 세이셸, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)인 Bitget이 정밀성, 속도, 전략성을 기반으로 구축된 전문 트레이딩 터미널 Tiger.com과의 새로운 파트너십을 발표했다. 이번 협력을 통해 트레이더들은 Tiger 플랫폼에서 몇 초 만에 Bitget과 직접 연동할 수 있게 되며, 당일 매매(인트라데이 트레이딩)와 고급 시장 분석을 위한 매끄러운 환경을 이용할 수 있게 된다.

전 세계 30만 명 이상의 이용자가 선택한 Tiger.com은 암호화폐, 주식, 선물, 외환(Forex) 등 다양한 자산에 접근할 수 있는 올인원(ALL-in-ONE) 트레이딩 생태계를 제공하며, 성능과 유연성을 중시하는 트레이더들에게 최적화되어 있다. Tiger.com의 종합 인터페이스는 맞춤형 DOM(Depth of Market) 뷰를 비롯해, 클러스터 및 트레이드 피드, 60개 이상의 지표를 갖춘 고급 차트, 강력한 리스크 관리 모듈 등 광범위한 기술적 도구를 지원하고 있다. 아울러 실전 환경 기반의 트레이닝 시뮬레이터, 전략 재생(Playback) 도구를 제공하여 트레이더들이 실제 시장 상황에서 성과를 테스트하고 학습하며 최적화할 수 있도록 설계되어 있다.

이번 파트너십을 통해 Bitget의 깊은 유동성, 빠른 체결 속도, 기관급 인프라가 Tiger 이용자 커뮤니티에 직접 제공되어, 사용자들이 최상위 전문가 수준의 효율성으로 자신의 전략을 실행할 수 있게 되었다.

Bitget의 CEO인 Gracy Chen은 “이번 협력은 트레이딩 커뮤니티가 가진 높은 목표에 걸맞은 도구를 제공하기 위한 것”이라고 말했다. 이어 “Bitget의 유동성과 보안, 그리고 Tiger가 제공하는 정밀한 트레이딩 환경이 결합되면서, 활동적인 트레이더들에게 진정한 전문가급 경험을 제공하게 되었다. 두 플랫폼이 함께함으로써 속도, 깊이, 전략을 하나의 매끄러운 생태계로 연결하게 될 것”이라고 기대감을 내 비쳤다.

Tiger.com의 CEO는 “우리의 목표는 트레이더들에게 자산 다양성부터 기술적 분석, 실행 속도에 이르기까지 금융 및 암호화폐 시장에서 그들의 목표를 달성할 수 있도록 설계된 완전한 솔루션 스펙트럼을 제공하는 것이다. Bitget과의 파트너십은 이러한 사명에 또 하나의 차원을 더해주며, 사용자들이 세계에서 가장 혁신적이고 유동성이 높은 거래소 중 하나에 직접 접근할 수 있도록 지원하게 될 것”이라고 밝혔다.

이번 협력은 전문화된 도구와 더욱 지능적인 시장 참여를 통해 트레이딩 경험을 향상시키려는 목표 아래 이루어진 것으로, “더 열심히가 아니라, 더 똑똑하게(Trade Smarter, not harder)” 거래해야 한다는 핵심 철학을 기반으로 한다. 이러한 협력 관계는 Bitget이 유니버설 거래소(UEX)로 성장하는 데 중요한 기반이 되며, 사용자 경험, 유동성, 그리고 전문가급 상품이 결합해 현대적 트레이딩을 새롭게 정의하는 생태계를 구축하는 데 기여하고 있다.

Bitget 소개

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화된 주식, ETF, 그리고 다양한 실물자산(Real-World Assets, RWA)에 접근할 수 있는 서비스를 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 제공하고 있다. Bitget 생태계는 인공지능(AI) 기반 거래 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인 간의 상호운용성, 그리고 실물자산에 대한 폭넓은 접근성을 통해 사용자들이 보다 스마트하게 거래할 수 있도록 돕는 데 전념하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

