Bitget 与 Tiger.com 达成合作，为日内交易者带来高速交易工具

塞舌尔维多利亚, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 宣布与专业交易终端 Tiger.com 达成全新合作关系。Tiger.com 致力于以精准、高速和策略驱动的设计，为专业交易者营造卓越的交易体验。 得益于此次合作，交易者可在数秒内通过 Tiger 平台直连 Bitget，从而畅享无缝衔接的日内交易与高级市场分析环境。

Tiger.com 深受全球逾 30 万用户青睐，支持加密货币、股票、期货和外汇交易，为重视平台性能与灵活性的交易者打造了一体化生态体系。 其全能型界面支持多元技术工具，包括可自定义的市场深度视图、集群与交易数据、搭载 60 余种指标的高级图表，以及完善的风险管理模块。 该平台亦配备训练模拟器和策略回放工具，助力交易者在真实市场环境中测试、学习并优化自身表现。

此次合作将 Bitget 的深度流动性、快速执行能力和机构级基础设施引入 Tiger 社区，使用户能够以顶尖专业水准的效率执行其策略。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“此次合作旨在为交易社区提供与其雄心相匹配的工具。 Bitget 的流动性和安全性结合 Tiger 的精准交易环境，为活跃交易者带来真正的专业级体验。 我们正携手将速度、深度和策略融为一体，构建无缝生态系统。”

Tiger.com 首席执行官表示：“我们的目标始终是为交易者提供全方位解决方案，涵盖资产多样性、技术分析及执行速度等，以助力他们同时实现金融与加密货币市场的目标。 与 Bitget 的合作为这一使命增添了新的维度，使我们的用户能够直接接入全球最具创新性和流动性的交易所之一。”

与 Tiger.com 的合作旨在通过专业化工具和更智能的市场互动提升交易体验，基于“让用户交易更省心，而非更费心”这一核心理念。 这些合作正推动 Bitget 向全景交易所 (UEX) 演进，将用户体验、流动性和专业级产品融为一体，从而重塑当代交易方式。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)，在单一平台内为超过 1.2 亿用户提供数以百万计的加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易服务。 该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。 在去中心化领域，Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直接连接超过 20,000 个去中心化应用 (DApps)，并在平台内集成高级兑换功能与市场洞察工具。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

