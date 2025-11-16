Bitget 與 Tiger.com 聯手推出高速工具協助即日交易者

塞舌爾維多利亞, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所（Universal Exchange，UEX）Bitget 宣佈與 Tiger.com 建立全新合作夥伴關係，後者是一個專業的交易終端，提供精準、快速和具策略的服務。 是次合作讓交易用戶能在瞬間內通過 Tiger 的平台直接連接到 Bitget，為即日交易和高階市場分析締造一個無縫環境。

Tiger.com 在全球坐擁超過 300,000 名用戶，提供加密貨幣、股票、期貨和外匯的訪問權限，使其成為重視表現和適應性的交易者的全方位生態系統。 其綜合介面支援多種技術工具，包括可自行定義的市場深度圖、集中交易訂單、具備超過 60 種指標的高階圖表，以及強大的風險管理模組。 該平台還具備訓練模擬器及策略回測工具等功能，讓交易者能夠在真實環境中測試、學習和完善其表現。

Bitget 在這次合作上為 Tiger 的社群提供充足流動性、迅速執行能力和機構級基礎設施，令用戶能以頂尖專業人士相同的效率執行其策略。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「這次合作旨在為交易社群提供與他們抱負一致的工具。 Bitget 的流動性和安全性，再加上 Tiger 的精確交易環境，為活躍交易者提供了真正的專業級體驗。 我們聯手將速度、深度和策略融為一體，締造一個流暢無縫的生態系統。」

Tiger.com 行政總裁表示：「一如既往，我們的目標是為交易者提供全面的解決方案，以滿足他們在金融和加密貨幣市場上對資產多樣性、技術分析及執行速度等各方面的需求。 與 Bitget 合作為我們的使命增添了全新維度，使我們的用戶能夠直接訪問全球數一數二最具創新性和流動性的交易所。」

與 Tiger.com 的合作基於一個根本信念，即用戶該更明智，而非更艱辛地交易，並且通過專業工具和更明智的市場參與來提升交易體驗。 這種合作關係有助 Bitget 發展成為全景交易所（UEX），此平台把用户體驗、流動性和專業級別產品互相結合，為現代交易環境重新作出定義。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、ETF 以及其他現實世界資產。 該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。 在去中心化方面，Bitget Wallet 為領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣。 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps)，平台內置進階兌換服務及市場見解分析。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

