Bitget observa un aumento en la demanda VIP de estrategias de rendimiento

VICTORIA, Seychelles, Nov. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, luego del importante aumento de la demanda de soluciones avanzadas de rendimiento por parte de los clientes VIP, ha anunciado un paquete de migración por tiempo limitado diseñado para que la transición a estrategias de rendimiento sea más eficiente.

Este sistema de apoyo integrado convierte la decisión de trasladarse en una ventaja inmediata, lo que ayuda a que el nuevo capital comience a generar beneficios desde el primer día. Reúne ventajas iniciales como hasta 1.600 BGB en airdrops para la inversión de capital, bonificaciones del 100 % en vales de interés junto con opciones exclusivas de alto rendimiento, un reembolso de hasta 80 USDT con exención de las comisiones de la cadena, acceso gratuito al BG Explorer Pack con distribuciones prioritarias de tokens y asignaciones adicionales de PoolX para los próximos lanzamientos de tokens.

"Nuestros clientes ya no se preguntan si deberían adoptar estrategias de rendimiento", afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. "La conversación ha pasado a centrarse en qué combinación de nuestros productos posiciona mejor su cartera para la fase de liquidez que se avecina. Estamos viendo una clara evolución desde la simple acumulación hacia un despliegue proactivo del capital".

Bitget VIP ofrece gestión de cuentas dedicada, ejecución con gran liquidez y soluciones personalizadas de rendimiento estructurado y gestión patrimonial adaptadas a usuarios institucionales y de alto patrimonio. El programa está diseñado para operadores que requieren claridad, velocidad y precisión dentro del marco UEX, un modelo unificado que reúne liquidez centralizada, activos tokenizados y herramientas en cadena en un único ecosistema.

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, que presta servicio a más de 120 millones de usuarios con acceso a millones de tokens de criptomonedas, acciones tokenizadas, ETF y otros activos del mundo real, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio del bitcoin, precio del Ethereum, precio del XRP y otros precios de criptomonedas, todo en una sola plataforma. El ecosistema se compromete a ayudar a los usuarios a realizar operaciones de forma más inteligente con sus herramientas de trading basadas en IA, la interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, junto con un acceso más amplio a activos del mundo real. En el ámbito descentralizado, Bitget Wallet es la principal billetera de criptomonedas sin custodia, compatible con más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados e información de mercado integrados en la plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto mundial, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para más información, consulte nuestros Términos de uso.

Acerca de Bitget VIP

Bitget VIP ofrece a los clientes premium una gestión de cuentas dedicada, una liquidez superior y un sofisticado conjunto de productos estructurados de rendimiento y gestión de patrimonio, al servicio de operadores institucionales y de alto patrimonio en todo el mundo.

Para obtener detalles sobre el programa VIP: https://www.bitget.com/vip/vipIntroduce

Consultas directas: vip@bitget.com

