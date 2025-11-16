Bitget observe une hausse de la demande VIP pour les stratégies de rendement

VICTORIA, Seychelles, 16 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, suite à l’augmentation significative de la demande des clients VIP pour des solutions de rendement avancées, a annoncé un programme de migration à durée limitée conçu pour rendre la transition vers les stratégies de rendement plus efficace.

Ce système de soutien intégré transforme la décision de migrer en avantage immédiat, permettant au nouveau capital de commencer à travailler dès le premier jour. Il combine des avantages précoces tels que jusqu’à 1 600 BGB en airdrops pour le déploiement de capital, des bons d’intérêts majorés à 100 % associés à des options Earn exclusives à haut rendement, un remboursement pouvant aller jusqu’à 80 USDT avec suppression des frais on-chain, un accès gratuit au BG Explorer Pack avec distributions de jetons prioritaires, ainsi que des allocations supplémentaires dans PoolX pour les prochains lancements de jetons.

« Nos clients ne se demandent plus s’ils doivent adopter des stratégies de rendement », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « La question est désormais de savoir quelle combinaison de nos produits positionne au mieux leur portefeuille pour la phase de liquidité à venir. Nous observons une évolution claire, passant d’une simple accumulation à un déploiement proactif du capital. »

Bitget VIP propose une gestion de compte dédiée, une exécution à forte liquidité, ainsi qu’une sélection de solutions structurées de rendement et de gestion patrimoniale adaptées aux utilisateurs institutionnels et fortunés. Le programme est conçu pour les traders nécessitant clarté, rapidité et précision au sein du cadre UEX, un modèle unifié réunissant liquidité centralisée, actifs tokenisés et outils on-chain au sein d’un seul écosystème.

À propos de Bitget





Fondée en 2018, Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, servant plus de 120 millions d’utilisateurs et donnant accès à des millions de jetons crypto, actions tokenisées, ETF et autres actifs du monde réel, tout en fournissant en temps réel les prix du Bitcoin, d’Ethereum, de XRP et d’autres cryptomonnaies, au sein d’une seule et même plateforme. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à ses outils de trading alimentés par l’IA, l’interopérabilité entre jetons sur Bitcoin, Ethereum, Solana et BNB Chain, ainsi qu’un accès élargi aux actifs réels. Du côté décentralisé, Bitget Wallet est un portefeuille crypto non-dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains, ainsi que des millions de jetons. Il propose des services de trading multi-chaînes, de staking, de paiements, ainsi qu’un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des fonctions de swap avancées et des analyses de marché, le tout intégré dans la plateforme.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

À propos de Bitget VIP

Bitget VIP propose aux clients premium une gestion de compte dédiée, une liquidité supérieure et une suite sophistiquée de produits structurés de rendement et de gestion patrimoniale, destinés aux traders institutionnels et à valeur nette élevée à l’échelle mondiale.

