Bitget רואה עלייה בביקוש VIP לאסטרטגיות תשואה

ויקטוריה, איי סיישל, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- בעקבות העלייה המשמעותית בביקוש מצד לקוחות VIP לפתרונות תשואה מתקדמים, Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכריזה על חבילת הגירה, שתהיה זמינה לזמן מוגבל, שנועדה להפוך את המעבר לאסטרטגיות תשואה ליעיל יותר.

מערכת תמיכה משולבת זו הופכת את הבחירה לבצע את המעבר ליתרון מיידי, ועוזרת להון חדש להתחיל לעבוד כבר מהיום הראשון. היא משלבת יתרונות בשלבים מוקדים כגון חלוקות של עד 1,600 אסימוני BGB לפריסת הון, שוברי ריבית שמעניקים בונוס של 100% בשילוב עם אפשרויות Earn בלעדיות שמציעות תשואה גבוהה , החזר של עד 80 USDT עם ויתור על עמלות רשת, גישה בחינם לחבילת BG Explorer Pack עם הפצה מועדפת של אסימונים, והקצאות PoolX נוספות עבור השקות אסימונים שיתרחשו בעתיד.

"הלקוחות שלנו התקדמו מעבר לשאלה אם הם צריכים לאמץ אסטרטגיות תשואה", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "השיחה עברה לאיזה שילוב של המוצרים שלנו ממקם בצורה הטובה ביותר את תיק ההשקעות שלהם לשלב הנזילות שלפנינו. אנחנו רואים התפתחות ברורה מצבירה פשוטה לפריסת הון יזומה".

חשבונות Bitget VIP יזכרו לניהול ייעודי, ביצוע נזילות עמוקה ופתרונות ניהול תשואה ועושר המותאמים למשתמשים מוסדיים או יחידים בעלי הון עצמי גבוה. התוכנית תוכננה עבור סוחרים הדורשים לבהירות, מהירות ודיוק במסגרת UEX, מודל אחוד שמשלב ביחד נזילות מרכזית, אסימוני נכסים וכלים מקושרים באקוסיסטם אחד.

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים עם גישה למיליוני אסימוני קריפטו, מניות אסימונים, תעודות סל ונכסים אחרים בעולם האמיתי, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר הביטקוין, מחיר Ethereum, מחיר XRP ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, הכול בפלטפורמה אחת. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית, יכולת פעולה הדדית בין אסימונים בביטקויין, Ethereum, Solana ו- BNB Chain, וגישה רחבה יותר לנכסים בעולם האמיתי. בצד המבוזר, Bitget Wallet, פועל כארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

Bitget VIP מספקת ללקוחות פרימיום ניהול חשבונות ייעודי, נזילות מעולה וחבילה מתוחכמת של מוצרי תשואה וניהול כספים מובנים, המשרתים סוחרים מוסדיים ובעלי הון עצמי גבוה ברחבי העולם.

