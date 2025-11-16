ビットゲット (Bitget)、VIPの利回り戦略への需要が増加

セーシェル共和国ビクトリア発, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲットは、VIP顧客からの高度な利回りソリューションに対する需要が大幅に増加したことを受け、利回り戦略への移行をより効率的にするための期間限定移行パッケージを発表した。

この統合サポートシステムは、移行の選択を即時の優位性へと転換し、初日から新規資本の運用開始を支援する。 初期段階のメリットとして、資本投入のための最大1,600 BGBのエアドロップ、独占的な高利回りEarnオプションと組み合わせた100%ボーナス利息バウチャー、オンチェーン手数料免除による最大80 USDTのリベート、優先トークン配布付きBGエクスプローラーパック (BG Explorer Pack) への無料アクセス、今後のトークンローンチに向けたプールX (PoolX) の追加割当などが含まれる。

ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は次のように述べている。「当社のお客さまは、もはや利回り戦略を採用すべきか否かを問う段階を超えており、今後の流動性フェーズに向けてポートフォリオを最適化するには、当社の商品をどのように組み合わせればよいかについての検討に移行しています。単なる蓄積から積極的な資本運用への明らかな進化が見られます。」

ビットゲットVIP (Bitget VIP) は、機関投資家や富裕層ユーザー向けにカスタマイズされた、専用のアカウント管理、流動性の高い取引執行、厳選された構造化収益・資産管理ソリューションを提供している。 このプログラムは、中央集権型流動性、トークン化資産、オンチェーンツールを単一のエコシステムに統合する統一モデルであるUEXフレームワーク内で、明確性、速度、精度を求めるトレーダー向けに設計されている。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、数百万の暗号トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供するとともに、ビットコイン価格、イーサリアム価格、XRP価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスをすべて単一のプラットフォームで提供している。 同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン (Bitcoin)、イーサリアム (Ethereum)、ソラナ (Solana)、BNBチェーン上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーによるスマートな取引の支援に尽力している。 分散型金融では、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) を、130以上のブロックチェーンと数百万のトークンをサポートする主要な非管理型暗号資産ウォレットとして運営している。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済機能を提供し、20,000以上のDAppに直接アクセス可能であり、高度なスワップ機能と市場分析ツールがプラットフォームに組み込まれている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグLALIGAの公式暗号資産パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、UNICEF (ユニセフ) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号資産取引所パートナーである。

詳しくは、次のサイトを参照されたい：

ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲットウォレット

報道関係者向けの問い合わせ先：media@bitget.com

リスク警告: デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳しくは、同社の利用規約を参照されたい。

ビットゲットVIPについて

ビットゲットVIPは、専用のアカウント管理、優れた流動性、高度な構造化利回りおよび資産運用商品のスイートをプレミアムクライアントに提供し、世界中の機関投資家および富裕層トレーダーにサービスを提供している。

VIPプログラムの詳細: https://www.bitget.com/vip/vipIntroduce

直接の問い合わせ先: vip@bitget.com

本発表に付随する写真はこちらから入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5feb63c7-a0fe-4608-8840-c0784d918e7d