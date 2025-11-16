Bitget, 수익 전략에 대한 VIP 수요 증가 확인

빅토리아 세이셸, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)인 Bitget이 고급 수익 솔루션에 대한 VIP 고객들의 수요 급증에 대응해, 수익 전략으로의 전환을 보다 효율적으로 지원하기 위한 한정 기간 마이그레이션 패키지를 발표했다.

이 통합 지원 시스템은 신규 자본이 첫날부터 즉시 운용될 수 있도록 돕는 ‘즉각적인 우위(Immediate Edge)’를 제공한다. 패키지에는 자본 운용 시 최대 1,600 BGB 에어드롭 제공을 비롯해 100% 보너스 이자 바우처와 독점 고수익 ‘Earn’ 상품, 최대 80 USDT 리베이트 및 온체인 수수료 면제, 우선 토큰 배분 혜택이 포함된 BG 익스플로러 팩(Explorer Pack) 무료 이용, 향후 토큰 론칭을 위한 추가 PoolX 할당량 제공 등 초기 혜택이 포함된다. 이러한 통합 혜택은 신규 자본이 Bitget의 수익 전략으로 신속하게 편입될 수 있도록 설계되었으며, VIP 고객이 시장 전환기에서도 즉각적인 수익성과 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 지원하게 된다.

Bitget의 CEO인 Gracy Chen은 “이제 고객들은 ‘수익 전략을 도입해야 하는가’라는 질문을 넘어선 상황이다. 이제는 ‘다가오는 유동성 국면에서 어떤 제품 조합이 포트폴리오에 가장 유리한가’로 대화의 초점이 이동한 것이다. 단순한 자산 축적에서 벗어나 능동적 자본 운용(Proactive Capital Deployment)으로 확실히 진화하고 있는 단계”라고 말했다.

Bitget VIP는 기관 투자자 및 고액자산가(HNW)에게 맞춤형 계정 관리, 깊은 유동성 기반의 실행력, 구조화 수익 상품 및 자산 관리 솔루션을 제공한다. 이 프로그램은 명확성, 속도, 정밀성을 요구하는 트레이더들을 위해 설계된 것으로, 중앙화 유동성, 토큰화 자산, 온체인 도구를 하나의 생태계로 통합한 UEX 모델 내에서 최적의 지원을 제공한다.

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화된 주식, ETF, 그리고 다양한 실물자산(Real-World Assets, RWA)에 접근할 수 있는 서비스를 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 제공하고 있다. Bitget 생태계는 인공지능(AI) 기반 거래 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인 간의 상호운용성, 그리고 실물자산에 대한 폭넓은 접근성을 통해 사용자들이 보다 스마트하게 거래할 수 있도록 돕는 데 전념하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

Bitget VIP는 전 세계 기관 투자자 및 고액자산가(HNW) 트레이더를 대상으로 전담 계정 관리, 우수한 유동성, 그리고 고급 구조화 수익·자산 관리 상품군을 제공하는 프리미엄 서비스다.

VIP 프로그램에 대한 구체적 내용은 다음 사이트를 방문해 알아보세요: https://www.bitget.com/vip/vipIntroduce

