Bitget 的 VIP 客户对收益策略需求呈上升趋势

塞舌尔维多利亚, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 鉴于 VIP 客户对进阶收益解决方案的需求显著增长，全球最大的通用交易所 (UEX) Bitget 已宣布推出限时迁移套餐，旨在提升客户转向收益策略的效率。

这一综合支持体系能够将迁移决策转化为即时优势，助力新资本从首日起便发挥效用。 其整合了多项早期优势，包括最高可达 1,600 BGB 的空投奖励用于资本配置，100% 奖励的利息券搭配专属高收益赚币选项，最高可享 80 USDT 返利（免除链上手续费），免费获取 BG 探索者礼包（含优先代币分配权），以及针对后续代币发行额外的 PoolX 分配额度。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“我们的客户已经不再纠结于是否采用收益策略的问题。对话的焦点已转向选择哪类产品组合，才能让他们的投资组合在未来流动性阶段处于最有利的位置。 我们清楚地看到，客户正从单纯的资产积累向主动资本配置发生明显转变。”

Bitget VIP 专为机构及高净值用户量身打造，提供专属账户管理、深度流动性执行，以及定制化的结构化收益与财富管理解决方案。 该计划旨在满足交易者在 UEX 框架内对清晰度、速度和精度的需求。UEX 作为统一模型，将集中式流动性、代币化资产和链上工具整合于同一生态系统中。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的通用交易所 (UEX)，为超过 1.2 亿用户提供数百万种加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易渠道，同时为用户实时查看比特币价格、 以太坊价格、XRP（瑞波币）价格等加密货币行情提供一站式服务。 该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。 在去中心化领域，Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

如需了解更多信息，请访问：网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格波动，可能会出现大幅变化。 建议投资者在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请参阅我司的使用条款。

关于 Bitget VIP

Bitget VIP 为高端客户提供专属账户管理、卓越流动性支持，以及完善的结构化收益与财富管理产品组合，面向全球机构交易者与高净值投资者提供服务。

VIP 计划详情请查阅以下网站：https://www.bitget.com/vip/vipIntroduce

直接咨询请联系：vip@bitget.com

本公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5feb63c7-a0fe-4608-8840-c0784d918e7d