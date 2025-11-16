Bitget 發現 VIP 客戶對收益策略的需求有所上升

塞舌爾維多利亞, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 鑑於 VIP 客戶對高階收益方案的需求顯著上升，全球最具規模的全景交易所（Universal Exchange，簡稱 UEX）Bitget 宣佈推出限時遷移方案，目的在於讓客戶更有效地過渡至收益策略。

這套整合式支援系統將遷移決策轉化為即時優勢，協助新資金從一開始即可發揮作用。 該方案匯集了多項早期優勢，例如高達 1,600 枚 BGB 空投可用於資金部署、100% 額外利息優惠券配搭專屬的高收益賺幣選項、高達 80 USDT 回贈並額免鏈上手續費、免費獲得 BG Explorer Pack 並享有優先代幣分配權，以及在即將推出的代幣發行活動中獲得額外 PoolX 配額。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「我們的客戶已經不再糾結是否應採取收益策略。目前的討論重點已轉向哪種類型的產品配搭，能讓他們的投資組合以最佳的方式應對即將來臨的流動性階段。 我們看到投資者的策略出現了明顯的轉變，從簡單的資金積累轉向積極、具前瞻性的資本部署。」

Bitget VIP 為機構及高淨值用戶提供專屬帳戶管理、深度流動性執行，以及精心策劃的結構化收益和財富管理解決方案。 該計劃專為在全景交易所框架內追求清晰度、速度與精準度的交易者而設計；全景交易所是一個統一的模型，將中心化流動性、代幣化資產和鏈上工具整合於單一生態系統中。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所（UEX），為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、ETF 以及其他現實世界資產，同時提供即時獲知比特幣、以太坊、瑞波幣及其他加密貨幣價格的功能。 該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。 在去中心化方面，Bitget Wallet 為領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣。 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps)，平台內置進階兌換服務及市場見解分析。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

關於 Bitget VIP

Bitget VIP 為尊貴客戶提供專屬帳戶管理、卓越的流動性，以及一系列完善的結構化收益和財富管理產品，竭誠為全球的機構投資者及高淨值交易者提供服務。

