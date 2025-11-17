La première édition de la Beijing Art & Technology Week fera ses débuts au 798 Art District

PÉKIN, 17 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La première édition de la Beijing Art & Technology Week (Semaine de l’Art et de la Technologie de Pékin) se tiendra du 28 novembre au 7 décembre 2025 au 798 Art District. Organisé par Beijing 798 Cultural Technology Co., Ltd., l’événement vise à rassembler des ressources de premier plan issues des mondes de l’art et de la technologie, à explorer les possibilités de coexistence entre l’intelligence humaine et l’intelligence artificielle, et à promouvoir l’intégration profonde entre culture et technologie. Cette manifestation est appelée à devenir l’un des rendez-vous culturels les plus influents de Pékin cet hiver.

Affiche de l’événement

Ayant pour thème « Endless Life » (La vie sans fin), cet événement symbolise l’évolution continue et la nature cyclique de la vie et de la technologie. Il implique des partenaires de premier plan tels que 36Kr, Geek Park, Huxiu, Sanlian City for Humanity et Caotai Music, qui présenteront les dernières avancées en matière d’intelligence artificielle, d’art numérique et bien plus encore grâce à des collaborations intersectorielles.

L’événement s’articulera autour de trois grands volets : « The Hall of Ideas » (La salle des idées), « The Hyper-Sensory World » (Le monde hypersensoriel) et « Ecological Exploration » (Exploration écologique).

Avec plus de 60 expositions, 80 dialogues et la participation de plus de 100 artistes et experts en technologie provenant d’une douzaine de pays, la semaine proposera un large éventail d’expériences immersives.

« The Hall of Ideas » (La salle des idées) accueillera des forums de haut niveau et des conférences industrielles axées sur l’intelligence artificielle, la technologie et les affaires, réunissant des figures de proue des domaines scientifique et économique.

« The Hyper-Sensory World » (Le monde hypersensoriel) offrira une expérience sensorielle totale, incluant le plus grand festival de musique électronique d’Asie, des soirées musicales, du théâtre assisté par l’IA et des spectacles de danse. Enfin,

« Ecological Exploration » (Exploration écologique) repensera le format traditionnel des expositions grâce à des installations artistiques interactives et des activités basées sur la technologie. Des expositions comme Wang Yuyang: Chaosmosis et The World of Movements par le Tao Dance Theater offriront des expériences artistiques immersives aux visiteurs.

Vue d’exposition, Wang Yuyang: Chaosmosis, 798CUBE, 2025

La Beijing Art & Technology Week (Semaine de l’art et de la technologie de Pékin) ne se veut pas seulement une rencontre entre culture et technologie, mais aussi une exploration du futur de la vie. Durant l’événement, le 798 Art District se transformera en un foyer de créativité et d’innovation interdisciplinaire, illustrant la manière dont la technologie dynamise l’art et stimule la transformation sociétale. Cette initiative renforcera encore la position du 798 Art District comme pôle majeur de l’intégration entre art et technologie, contribuant à l’élan culturel de Pékin dans sa quête pour devenir un centre mondial de l’innovation technologique.

Coordonnées : info@798-art.com.cn

Les photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ed2cb7cc-2df5-4131-8230-29a9d990167a

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a3480209-a5dd-479e-9684-2ca74f91e34c