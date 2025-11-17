Technip Energies fournira des bras de chargement marins pour le CO2 liquéfié pour la phase 2 du projet Northern Lights en Norvège

Technip Energies (PARIS : TE) Loading Systems a remporté un contrat pour la fourniture de trois bras de chargement marins entièrement électriques dans le cadre de la phase 2 du projet de transport et de stockage de CO 2 Northern Lights à Øygarden, en Norvège.

La solution de déchargement sera installée sur la nouvelle jetée du terminal Northern Lights et comprendra trois bras de chargement marins entièrement qualifiés pour transférer le CO 2 liquéfié. Pour cette deuxième phase, Technip Energies Loading Systems proposera une conception entièrement électrique, une première dans ce type d’application, supprimant l’utilisation de systèmes hydrauliques et établissant une nouvelle référence en matière d’opérabilité, de sécurité et de performance environnementale.

Ce contrat s’inscrit dans la continuité de la phase 1, pour laquelle Technip Energies Loading Systems avait fourni les premiers bras de chargement marins de CO 2 liquéfié au monde. Cette phase initiale est entrée en service à l’été 2025. Cette seconde phase de développement portera la capacité du terminal à plus de 5 millions de tonnes de CO 2 traitées par an d’ici 2028.

Les bras de chargement marins entièrement électriques ont été techniquement qualifiés et sélectionnés pour leur niveau de performance, démontrant la capacité de Technip Energies Loading Systems à proposer des innovations de pointe et opérationnelles, au service du marché du captage et stockage de carbone.

Charles Cessot, Senior Vice President T.EN X – Consulting & Systems, a déclaré : « L’adoption de nos bras de chargement marins entièrement électriques illustre notre engagement en faveur de l’innovation et du développement des infrastructures de gestion du carbone dont l’Europe a besoin. Ce nouveau contrat fait suite au succès de la livraison et de la mise en service des premiers bras de chargement marins de CO 2 liquéfié pour la phase 1, nous positionnant comme un partenaire de confiance dans ce projet pionnier de captage et de stockage de carbone. Cela renforce la position de Technip Energies en tant qu’acteur de référence sur le marché du CCS et reflète notre capacité à fournir des solutions innovantes, adaptées à l’évolution des besoins de nos clients et de l’industrie. »

Northern Lights, coentreprise entre Equinor, Shell et TotalEnergies, est la première infrastructure de transport et de stockage transfrontalière de CO 2 au monde. Le terminal reçoit du CO 2 liquéfié expédié depuis des sites industriels européens, le stocke temporairement, puis le transporte en mer pour un stockage permanent dans un réservoir sous le fond marin.

Ce contrat a été enregistré dans le carnet de commandes du 3ème trimestre 2025 du segment Technologie, Produits et Services.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 17 000 collaborateurs dans 34 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2024 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

