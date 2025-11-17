Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 46 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|2.540.304
|630,81
|1.602.437.666
|10. november 2025
|15.000
|769,10
|11.536.524
|11. november 2025
|14.881
|779,06
|11.593.123
|12. november 2025
|15.000
|787,68
|11.815.266
|13. november 2025
|14.945
|788,43
|11.783.097
|14. november 2025
|14.963
|773,04
|11.567.060
|Total under programmet
|2.615.093
|635,06
|1.660.732.737
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 2.615.093 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 4,25% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
Venlig hilsen
Jyske Bank
Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.
