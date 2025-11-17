COMMUNIQUÉ DE PRESSE

17 novembre 2025



JOSEP MARIA RECASENS NOMMÉ CHIEF STRATEGY, PRODUCT & PROGRAM MANAGEMENT OFFICER

Boulogne-Billancourt, le 17 novembre 2025 – Renault Group annonce la nomination de Josep Maria Recasens en tant que Chief Strategy, Product & Program Management Officer (SPPM), à effet immédiat. Ce changement s’inscrit dans la volonté de simplifier l’organisation pour gagner en efficacité et en vitesse.



Rattaché à François Provost, CEO de Renault Group, et membre de la Leadership team, Josep Maria Recasens aura pour mission de définir la stratégie qui permettra au Groupe de poursuivre la dynamique positive dans laquelle il se trouve, d’orienter les choix produits pour les prochaines années et coordonner leur mise en œuvre pour assurer le succès des futures gammes de véhicules. En plus de ses nouvelles fonctions, Recasens reste Directeur pays Iberia. Il continuera d'exercer ses fonctions de CEO d’Ampere le temps de finaliser le travail sur la transformation.

« Depuis mon arrivée, je m’attache à mettre en place une organisation plus simple, plus efficace, plus rapide afin de nous adapter aux enjeux actuels. Réunir la stratégie, qui fixe le cap, avec l’entité Produit et Planning, qui oriente les choix produits et les directions des programmes, est un levier essentiel pour y parvenir, c’est-à-dire pour gagner en cohérence et en agilité. Josep Maria sera en charge de ce périmètre et prendra notamment le relais de Guido Haak, que je remercie chaleureusement pour son implication et ces années passées ensemble. » confie François Provost, CEO de Renault Group. « L’ambition d’Ampere demeure au cœur de notre stratégie pour apporter à nos clients des technologies électriques et software innovantes et accessibles pour tous. »

« Je suis très heureux de relever ce nouveau défi et reconnaissant de la confiance que le Groupe m’accorde. Ma première priorité sera d’étendre à l’ensemble de l’entreprise quelques principes qui ont fait le succès d’Ampere : une focalisation forte sur le produit, une gestion disciplinée des programmes, et une vision holistique des investissements. Avec l’appui de la Leadership team, nous allons adapter, accélérer et déployer ces fondamentaux pour consolider et amplifier l’élan produit retrouvé, et inscrire cette dynamique de manière durable au cœur de la stratégie de Renault Group ». déclare Josep Maria Recasens.

###

Josep Maria Recasens a une carrière riche au sein de l’industrie automobile. Diplômé en ingénierie et titulaire d’un MBA, il a débuté chez SEAT S.A en 2002 où il a occupé différentes fonctions dans les domaines de la R&D, du plan produit et de la conduite de projets internationaux, avant d’être nommé directeur de la Stratégie, Secrétaire Général et Directeur des Affaires Publiques. En juin 2021, il rejoint Renault Group en tant que directeur de la Stratégie et du Business Développement du groupe. Dans ce cadre, il a notamment accompagné la mise en œuvre de la stratégie Renaulution et a contribué au déploiement de la stratégie partenariale. Le 1er février 2023, il est nommé Chief Strategy Officer, membre de la Leadership Team Renault Group, et devient directeur pays, Iberia. Au moment de la création d’Ampere, le 1er novembre 2023, Josep Maria Recasens prend le poste de Directeur Opérationnel, Ampere, avant d’en devenir CEO en 2025, pilotant la transformation vers la mobilité électrique et software.

