CHIFFRE D’AFFAIRES LEXIBOOK S1 2025-26: 30.4M€ VS 24.6M€ (+5.8M€, +23.6%). RESULTAT D’EXPLOITATIONEN BAISSE A 2.3M€ (-130K€ vs S1 24-25) EN RAISON D’UNE BAISSE DU TAUX DE MARGE BRUTE DE 0.8POINT, D’UNE HAUSSE DES DEPENSES DE PERSONNEL (+1

CHIFFRE D’AFFAIRES LEXIBOOK S1 2025-26 : 30.4M€ VS 24.6M€ (+5.8M€, +23.6%). RESULTAT D’EXPLOITATION EN BAISSE A 2.3M€ (-130K€ vs S1 24-25) EN RAISON D’UNE BAISSE DU TAUX DE MARGE BRUTE DE 0.8POINT, D’UNE HAUSSE DES DEPENSES DE PERSONNEL (+1.0M€) ET D’UNE HAUSSE DES CHARGES DE ROYAUTES (+1.1M€). RESULTAT NET EN RETRAIT DE 21% à +1.9M€ VS +2.5M€ EN 24-25.

Le premier semestre 2025-26 du Groupe Lexibook montre une croissance notable du chiffre d’affaires malgré une baisse du résultat net, impactée par des marges plus faibles et des coûts opérationnels en hausse. La dynamique commerciale varie selon les zones géographiques et les produits sous licence.

Croissance du chiffre d’affaires : Le chiffre d’affaires atteint 30,4 M€, en hausse de 23,6 % par rapport à l’an passé, porté par une progression de 10 % en France et de 38 % en Europe hors France. Le reste du monde progresse de seulement 3 %. Malgré les plans de développement engagés, le contexte politique américain actuel a ralenti l’activité, en particulier aux États-Unis.

Évolution des produits sous licence : Les revenus des produits sous licence augmentent de 40 %, représentant 79 % du chiffre d’affaires contre 70 % l’an dernier et seulement 50% il y a quelques années, tandis que les produits hors licence reculent de 14 %.

Les charges opérationnelles augmentent de 27 %, notamment en personnel (+1 M€) et royalties (+1 M€).

Les investissements publicitaires sur ce semestre sont en baisse de 1.4% (2.8M€ vs 2.9M€ sur le S1 2024-25).

Marge brute et marges nettes : La marge brute progresse de 3,3 M€ à 18,3 M€ mais son taux baisse de 0,8 point. La marge 4 net est légèrement dégradée par la croissance des royalties : elle ressort à 12.3M€ (40.6% du CA) vs 10.1M€ (40.9% du CA en N-1).

Résultat d’exploitation : Le résultat d’exploitation diminue de 5 % à 2,3 M€, affecté par la hausse des charges.

Le résultat financier subit une forte baisse (-317K€ soit -371.0%) due aux pertes de change liées à l’évolution du taux EUR/USD.

Le résultat net après impôt sur les bénéfices s’établit à 1.9M€ contre 2.5M€ une année plus tôt soit une baisse marquée de 21.0%.

Situation financière et bilan : La dette nette diminue de 64 % par rapport à septembre 2024, s’établissant à 2,5 M€, grâce à un meilleur recours à l’affacturage et à une trésorerie améliorée. Les stocks augmentent pour sécuriser les livraisons de fin d’année.

Perspectives commerciales : Lexibook anticipe une stabilisation ou un léger recul des ventes en 2026-27 en raison des incertitudes géopolitiques, des tensions commerciales notamment aux États-Unis, et une pression sur les marges liée à ses relations commerciales, notamment avec Amazon.

Stratégie et défis : Le groupe cherche à diversifier ses licences et à renforcer ses marques propres pour compenser la baisse attendue sur certaines licences majeures comme Stitch. Il reste vulnérable aux fluctuations du dollar et aux tensions commerciales sino-américaines.





Lexibook (ISIN FR0000033599) annonce aujourd’hui ses états financiers semestriels non-audités pour le semestre clos au 30 Septembre 2025.

En milliers d’euros – Données non auditées



30 SEPTEMBRE 2025



30 SEPTEMBRE 2024



Variation (k€)



Variation %



Chiffre d'affaires net 30 406 24 605 5 801 +24% Résultat d'exploitation 2 332 2 462 -130 -5% Résultat net 1 935 2 450 -515 -21%

Aymeric Le Cottier, Président du Directoire de Lexibook a commenté : « Nous sommes satisfaits de la performance de Lexibook sur son premier semestre fiscal malgré un résultat en baisse. La dynamique de croissance du Groupe reste en place pour le moment. En abordant cette deuxième moitié de l’année, nous restons raisonnablement confiants et sommes dorénavant très vigilants sur la consommation des ménages et la performance des licences. Nous concentrons nos efforts sur les challenges à venir en 2026-27 ».

Les chiffres clés

En milliers d’euros - Données non auditées



S1 2025/26



S1 2024/25



Variation



Variation en % Chiffre d’affaires 30 406 24 605 5 801 +24% Marge brute* 18 257 14 961 3 296 +22% Marge brute en % du chiffre d’affaires 60.0% 60.8% -0.8pb Coûts opérationnels -15 925 -12 499 -3 426 +27% Résultat d’exploitation 2 332 2 462 -130 -5% Résultat d’exploitation en % du chiffre d’affaires 7.67% 10.0% -2.3pb Résultat financier -232 85 -317 -373% Impôt -165 -97 -68 +71% Résultat Net 1 935 2 450 -515 -21% Free Cash-Flow / Génération de trésorerie -6 556 -7 685 1 129 -15% Dette nette (Dette financière – Trésorerie active) 2 485 6 886 -4 401 -64% Capitaux Propres 25 479 19 230 6 249 +32%

*La marge brute est le chiffre d’affaires net diminué des remises de fin d’année, des achats directs, des frais accessoires sur achats et des dotations aux provisions sur stock

L’intégralité des états financiers pour le semestre clos le 30 septembre 2025 sera disponible dans le rapport financier semestriel sur le site de Lexibook au plus tard le 02 décembre 2025

Un chiffre d’affaires toujours en progression mais une baisse des taux de marges

Au 30 septembre 2025, le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 30.4 M€ contre 24.6 M€ au 30 septembre 2024, soit une progression de 23.6 %.

En fonction des zones géographiques de vente, nous observons des dynamiques différentes :

Les ventes en Europe, à l’exception de la France affichent une croissance de 38%,

Le chiffre d’affaires France progresse de 10%,

Le reste du monde progresse de 3%,





Le tableau ci-dessous présente la marge brute, la marge brute retraitée des impacts de change qui sont inclus dans le résultat financier ainsi que la marge 4 nette après participations publicitaires et royalties :

En milliers d’euros – Données non auditées



30/09/2025



30/09/2024



Variation en €



Variation en %



Chiffre d'affaires net 30 406 24 605 5 801 +23.6% Coûts d'achat des produits vendus -12 148 -9 644 -2 505 +26.0% Marge brute 18 257 14 961 3 296 +22.0% Taux de marge brute 60.0% 60.8% Impact net de change -213 179 -392 -21,9% Marge brute retraitée 18 044 15 140 2 904 +19.2% Taux de marge brute retraitée 59.3% 61.5% -2.2% -0,4% Participations publicitaires -2 833 -2 873 40 -0,1% Royalties -3 086 -2 017 -1 069 +53.0% Marge 4 nets retraitée 12 125 10 250 1 875 +18.3% Taux de marge 4 nets retraitée 39.9% 41.7%

Résultat d’exploitation

La marge brute semestrielle a progressé de 3.3M€.

Les coûts opérationnels ont aussi progressé de 3.3M€ (défavorable). Cette hausse des coûts trouve essentiellement sa source dans la hausse des charges de personnel (nouvelle embauche et reconnaissance des bonus pour un total de 817 K€ charges comprises) et dans l’augmentation de 1.1M€ des charges de royalties.

Le résultat d’exploitation ressort ainsi à 2.3M€, en retrait de 130K€, soit une baisse de 5.3%.

Résultat financier

Le taux de change moyen EUR/USD sur le 1er semestre 2025-26 s’établit à 1.1508$ pour 1.00€ et pour le premier semestre 2024-25 à 1.0877$ pour 1.00€ (Source : https://www.banque-france.fr/fr/statistiques/taux-et-cours/taux-de-change-parites-moyenne-mensuelle-2025-09. La variation est significative sur les périodes comparées et engendre des pertes de change de 214K€, les niveaux de couverture de change étant inférieurs au cours actuel de l’euro/dollar.

Le coût de l’endettement financier du 1er semestre 2025-26 à 135K€, comparé au 1er semestre 2024-25 à 145K€, est en diminution de 10K€. Cette évolution favorable trouve pour grande partie son explication dans la diminution des dettes financières (8.4M€ le 30/09/25 contre 11.3M€ le 30/09/24). Le résultat financier baisse très fortement de 317K€ (-371.0%).

Résultat net

Les impôts de la période représentent une charge de 165.5 K€ liée à des variations de valeur des actifs d'impôt différés pour 275.2 K€ et à des provisions IS à payer pour 440,7 K€.

Finalement, le résultat net au 30 septembre 2025 ressort à + 1.935 K€ vs 2.450 K€ au 30 septembre 2024, soit une baisse de 21.0%.

Bilan

Comme chaque année, l’endettement net au 30 Septembre apparaît en hausse marquée par rapport au 31 Mars et s’élève à 2.5 M€ au 30 Septembre 2025 vs – 7.1 M€ au 31 Mars 2025. Cette progression atteint 9.6 M€ cette année. Elle est directement et principalement corrélée aux éléments de besoins en fonds de roulement :

Hausse du niveau de stock (+7.9 M€) nécessaire pour sécuriser les livraisons de fin d’année,

Progression du poste Clients (+8.0 M€) en raison de la saisonnalité de l’activité,

Hausse des dettes d’exploitation (- 5.9 M€) également en raison de la saisonnalité de l’activité.





La variation de la dette nette (+9.6 M€) résulte ainsi des facteurs suivants :

Le remboursement d’un total de 704 K€ sur le semestre pour les financements moyen terme dont la société dispose,

Une hausse de l’affacturage de 2.371 K€ en lien direct avec la progression de l’activité,

Une dégradation de la trésorerie à hauteur de + 6.639 K€.





L’endettement net au 30 septembre 2025 (2.485K€) est en revanche en baisse par rapport au 30 septembre 2024 (6,886 M€), soit une diminution de 4,400 K€. Cette évolution résulte d’un recours à l’affacturage (défavorable de 717 K€), de remboursement de prêts et d’utilisation d’autres crédits (favorable de 112 K€) et d’une amélioration de la situation de trésorerie (favorable de 5.005 K€).

Le stock s’élève à 24.6M€ au 30 septembre 2025 en hausse de 7.9M€ par rapport au 31 mars 2025 et en baisse de 1.6M€ par rapport au 30 septembre 2024. Cette hausse permet de sécuriser les livraisons de fin d’année lors des pics d’activité.

Perspectives

Dans un contexte mondial marqué par les incertitudes géopolitiques et politiques, notamment en France, le Groupe Lexibook anticipe pour son nouvel exercice une stagnation ou un léger repli de ses ventes. En effet le niveau d’activité depuis 2024 est porté notamment par l’effet “Stitch” lié à la sortie du film en mai 2025, mais un ralentissement lié au cycle de vie classique des licences est attendu sur cette licence. Les produits Stitch représentent en 2025 environ 25 % de l’activité du Groupe, et l’absence de nouvelles licences aussi fortes en 2026 pourrait peser au moins sur le prochain exercice. Egalement, le stock restant à la fin du cycle de vie de la licence est exposé à un risque de dépréciation. Une pression sur les marges est aussi attendue. En effet, les relations commerciales avec Amazon, le premier client du groupe, se tendent et mettent fortement sous pression les marges sur l’ensemble des produits du catalogue.

La croissance attendue aux États-Unis n’est également pas au rendez-vous : les droits de douane (“tariffs”) ont augmenté sur la totalité des produits du Groupe, à hauteur de +30% de plus que les droits existants en 2024, puis la hausse a été limitée à +20% à compter du 19 Novembre 2025 pour une année avant de revenir à +30% au 20 novembre 2026. Cette hausse inattendue a forcé le Groupe à revoir ses objectifs à la baisse tant sur le CA aux USA que sur les marges. Les zones LATAM et Canada étant livrées depuis l’entrepôt américain, l’activité sur toute la zone Amérique du Nord et du Sud est impactée. Cette situation, combinée à l’instabilité persistante des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, constitue un risque majeur pour Lexibook, dont 100 % des produits sont fabriqués en Chine. Toute aggravation de ces tensions pourrait fragiliser la compétitivité du Groupe sur ces marchés stratégiques. Le Groupe a tenté de revoir ses tarifs à la hausse mais il doit néanmoins absorber une partie des tariffs pour ne pas voir la consommation s’arrêter sur ses produits. Ainsi malgré ses ajustements, cette hausse brutale des coûts pèse sur les marges. L’inflation générée impacte la consommation sur le marché américain et le niveau d’activité du Groupe s’en ressent. Par ailleurs, les synergies attendues aux USA avec Cra-Z-Art ne sont pas au rendez-vous, les 2 sociétés évoluant dans des univers différents auprès d’acheteurs distincts.

Malgré cette baisse de chiffre d’affaires, la société doit continuer à renforcer ses équipes administratives, commerciales et services support afin d’accompagner la croissance enregistrée depuis plusieurs années. En conséquence, le niveau de charges fixes sera revu à la hausse pour les prochains exercices.

Lexibook fait face à une concurrence accrue, particulièrement aux États-Unis, où des acteurs historiques cherchent à étendre leurs propres contrats de licence, compliquant les discussions et fragilisant les conditions commerciales du Groupe. Ainsi, le principal contrat de licence, le contrat Disney/Marvel a été renouvelé le 06 juin 2025, cependant les conditions du contrat ont été dégradées significativement par rapport aux précédentes conditions tant sur les contraintes de minimum garanti que de rémunération auprès de Disney. Le Groupe cherche donc à se diversifier en nouant des partenariats sur de nouvelles licences et en présentant des produits innovants sur ses marques propres. L’enjeu pour Lexibook est de compenser le CA perdu sur Stitch et de rééquilibrer la proportion d’activité sous ses marques propres, passé en quelques années de 50% à 20% du CA total.

D’autres contrats de licence du Groupe, arrivant prochainement à échéance, font actuellement l’objet de négociations, avec un risque de conditions révisées à la baisse également.

Lexibook reste aussi fortement exposé aux fluctuations de change, en particulier face au dollar américain. Les couvertures de change, établies à des niveaux inférieurs au cours actuel, exposent également le Groupe à des pertes financières, partiellement compensées par une hausse mécanique des marges commerciales. Ceci continuera à peser sur le résultat financier sur l’exercice fiscal 2025-26 et jusqu’à épuisement des couvertures en place, soit jusqu’en avril 2026. Les marges de manœuvre pour ajuster les tarifs restant limitées, une détérioration des marges est redoutée si le dollar venait à se renforcer.

A propos de Lexibook

Lexibook®, propriétaire de plus de 22 marques enregistrées telles que Powerman®, Decotech®, Karaoke Micro Star®, Chessman®, Cyber Arcade®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants. Ce succès est fondé sur une stratégie éprouvée consistant à marier des licences internationales fortes à des produits électroniques grand public à haute valeur ajoutée. Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation constante, permet au Groupe de s'épanouir à l'international et de développer en permanence de nouvelles gammes de produits sous ses marques propres. Avec plus de 35 millions de produits sur le marché, l'entreprise vend désormais un produit toutes les 10 secondes dans le monde entier ! Le capital social de Lexibook est composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics. Pour en savoir plus : www.lexibook.com et www.decotech-lights.com.

Contacts

LEXIBOOK - Aymeric Le Cottier - CEO - 01 73 23 23 48 / aymericlecottier@lexibook.com

Pièce jointe