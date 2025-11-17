Aktietilbagekøbsprogram - uge 46

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter

Dato        17. november 2025

Aktietilbagekøbsprogram - uge 46

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 496.677 1.425,42 707.975.445
10. november 20255.0001.440,037.200.150
11. november 20254.5001.447,096.511.905
12. november 20254.0001.450,525.802.080
13. november 20254.5001.444,816.501.645
14. november 20255.5001.424,607.835.300
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 520.177 1.426,10 741.826.525
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025		414.2001.207,12499.988.706
I alt tilbagekøbt934.377 1.329,03 1.241.815.231

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 934.377 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 3,68 % af bankens aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

VolumenPrisHandelsstedDato/tidspunkt
71434XCSE20251110 9:09:04.061135
361434XCSE20251110 9:09:04.061175
481434XCSE20251110 9:09:04.061244
891434XCSE20251110 9:09:04.061261
2201434XCSE20251110 9:13:38.085471
171432XCSE20251110 9:21:06.433955
311435XCSE20251110 10:05:47.109215
2691435XCSE20251110 10:05:47.109248
2001434XCSE20251110 10:15:10.581338
2001434XCSE20251110 10:35:14.920148
501432XCSE20251110 10:51:57.101003
431432XCSE20251110 10:51:57.101144
411432XCSE20251110 10:51:58.013926
121434XCSE20251110 10:53:04.394149
141434XCSE20251110 10:53:04.394149
2231434XCSE20251110 10:53:04.394177
81436XCSE20251110 10:58:14.309000
51436XCSE20251110 10:58:14.309000
211434XCSE20251110 10:59:43.579000
101434XCSE20251110 10:59:43.579000
141440XCSE20251110 11:03:31.355000
141440XCSE20251110 11:03:31.367000
141440XCSE20251110 11:03:31.373000
111441XCSE20251110 11:03:35.925000
111439XCSE20251110 11:04:05.433000
131436XCSE20251110 11:44:03.446623
3791436XCSE20251110 11:50:59.313290
2041435XCSE20251110 11:50:59.313290
2961435XCSE20251110 11:50:59.323787
221437XCSE20251110 12:04:24.197000
111437XCSE20251110 12:04:24.197000
151439XCSE20251110 12:04:24.216000
161442XCSE20251110 12:04:51.514000
221440XCSE20251110 12:10:03.013000
331443XCSE20251110 12:34:38.319000
101444XCSE20251110 12:40:20.597000
221442XCSE20251110 12:59:44.988000
81446XCSE20251110 13:08:03.911000
31446XCSE20251110 13:08:03.911000
111444XCSE20251110 13:23:53.193000
101444XCSE20251110 13:23:53.193000
141444XCSE20251110 13:23:53.204000
211443XCSE20251110 13:35:50.510000
221442XCSE20251110 13:37:49.852000
21442XCSE20251110 13:37:51.274000
21442XCSE20251110 13:37:51.855000
21440XCSE20251110 13:46:03.548000
81443XCSE20251110 14:05:33.670000
141443XCSE20251110 14:05:33.670000
121444XCSE20251110 14:13:09.120000
111444XCSE20251110 14:15:09.573000
111442XCSE20251110 14:18:23.271000
11441XCSE20251110 14:18:57.762000
11440XCSE20251110 14:24:15.185000
101440XCSE20251110 14:24:15.185000
101440XCSE20251110 14:24:15.185000
211440XCSE20251110 14:25:40.170000
111443XCSE20251110 14:42:57.475000
71443XCSE20251110 14:42:57.475000
31443XCSE20251110 14:42:57.475000
111443XCSE20251110 14:42:57.475000
111443XCSE20251110 14:42:57.511000
31443XCSE20251110 14:44:07.482000
31443XCSE20251110 14:44:07.510000
111443XCSE20251110 14:45:13.152000
111442XCSE20251110 14:47:39.066000
111444XCSE20251110 15:01:46.777000
221446XCSE20251110 15:02:34.556000
101446XCSE20251110 15:02:34.556000
21446XCSE20251110 15:02:34.556000
191446XCSE20251110 15:02:34.556000
41446XCSE20251110 15:20:49.515000
111444XCSE20251110 15:21:39.173000
111444XCSE20251110 15:21:39.173000
111443XCSE20251110 15:28:33.457000
101443XCSE20251110 15:28:33.457000
211441XCSE20251110 15:29:11.245000
411440XCSE20251110 15:36:36.120000
271441XCSE20251110 15:36:36.158000
181441XCSE20251110 15:36:36.158000
91442XCSE20251110 15:36:38.162000
161442XCSE20251110 15:36:38.162000
11442XCSE20251110 15:36:39.718000
221444XCSE20251110 15:47:49.278000
31444XCSE20251110 15:47:49.278000
191444XCSE20251110 15:47:49.278000
121444XCSE20251110 15:47:49.278000
31444XCSE20251110 15:55:06.703000
191444XCSE20251110 15:55:06.703000
121444XCSE20251110 15:55:30.077000
221445XCSE20251110 16:24:23.489000
111445XCSE20251110 16:24:23.489000
111445XCSE20251110 16:24:23.489000
701447XCSE20251110 16:31:09.978130
301447XCSE20251110 16:31:09.978150
1001447XCSE20251110 16:31:09.978203
301447XCSE20251110 16:31:09.978395
521448XCSE20251110 16:32:19.178942
481448XCSE20251110 16:32:19.178998
741448XCSE20251110 16:32:19.179023
481448XCSE20251110 16:32:19.179031
521448XCSE20251110 16:32:19.179054
481448XCSE20251110 16:32:19.179054
1001448XCSE20251110 16:32:19.179835
541448XCSE20251110 16:32:19.179873
1001446XCSE20251110 16:38:03.300363
71446XCSE20251110 16:38:03.325329
21446XCSE20251110 16:38:09.261147
201446XCSE20251110 16:38:09.266675
711446XCSE20251110 16:38:12.760797
3001446XCSE20251110 16:38:12.760797
501446XCSE20251110 16:52:32.966695
501446XCSE20251110 16:52:32.966860
501446XCSE20251110 16:52:32.966882
501446XCSE20251110 16:52:32.966927
501446XCSE20251110 16:52:32.966996
391446XCSE20251110 16:52:32.967039
111446XCSE20251110 16:52:32.967055
481446XCSE20251110 16:52:32.967155
21446XCSE20251110 16:52:32.981962
481446XCSE20251110 16:52:32.981962
501446XCSE20251110 16:52:32.982356
501446XCSE20251110 16:52:32.998872
21446XCSE20251110 16:52:32.998910
71445XCSE20251111 9:07:46.819000
121444XCSE20251111 9:29:06.870000
51444XCSE20251111 9:29:06.870000
31444XCSE20251111 9:29:06.889000
211449XCSE20251111 9:52:52.881000
111448XCSE20251111 9:58:29.196000
311449XCSE20251111 10:11:41.188000
311449XCSE20251111 10:12:38.090000
311450XCSE20251111 10:15:17.864000
31452XCSE20251111 10:22:46.546000
91452XCSE20251111 10:22:46.546000
91452XCSE20251111 10:22:46.546000
91452XCSE20251111 10:23:04.757000
91452XCSE20251111 10:23:06.922000
11452XCSE20251111 10:23:08.439000
111453XCSE20251111 10:31:15.911000
61454XCSE20251111 10:33:07.599000
121454XCSE20251111 10:33:13.298000
151454XCSE20251111 10:33:13.298000
151454XCSE20251111 10:33:41.938000
131454XCSE20251111 10:33:41.938000
141454XCSE20251111 10:34:07.095000
101454XCSE20251111 10:37:26.254000
111452XCSE20251111 10:38:05.531000
91452XCSE20251111 10:38:05.531000
21452XCSE20251111 10:38:05.531000
111452XCSE20251111 10:38:05.531000
321451XCSE20251111 10:44:25.546000
321450XCSE20251111 10:47:03.552000
111450XCSE20251111 10:47:03.552000
111452XCSE20251111 10:47:03.582000
21450XCSE20251111 10:47:20.395000
411450XCSE20251111 10:52:22.285000
41453XCSE20251111 10:58:04.345000
151453XCSE20251111 10:58:04.345000
151453XCSE20251111 10:58:04.345000
101453XCSE20251111 10:58:04.345000
431452XCSE20251111 10:58:04.352000
321451XCSE20251111 10:58:18.840000
11452XCSE20251111 10:58:18.840000
441452XCSE20251111 11:00:56.708000
2941453XCSE20251111 11:14:55.082000
281452XCSE20251111 11:14:55.101000
141452XCSE20251111 11:14:57.085000
281452XCSE20251111 11:14:57.085000
321452XCSE20251111 11:15:02.301000
311452XCSE20251111 11:18:16.602000
221452XCSE20251111 11:30:51.920000
111453XCSE20251111 11:35:41.729000
21453XCSE20251111 11:38:18.499000
91453XCSE20251111 11:38:18.499000
111451XCSE20251111 11:40:23.242000
111451XCSE20251111 11:40:23.242000
141450XCSE20251111 11:41:01.166000
141449XCSE20251111 11:43:27.082000
71449XCSE20251111 11:43:27.082000
101449XCSE20251111 11:43:27.082000
101449XCSE20251111 11:43:27.082000
311448XCSE20251111 11:47:15.048000
101448XCSE20251111 11:47:15.048000
211450XCSE20251111 11:54:44.999000
1001450XCSE20251111 11:54:44.999743
111450XCSE20251111 12:22:23.181000
101450XCSE20251111 12:22:23.181000
101450XCSE20251111 12:22:23.181000
101450XCSE20251111 12:22:23.181000
411449XCSE20251111 12:56:16.180000
101449XCSE20251111 12:56:16.180000
111449XCSE20251111 12:56:16.180000
101449XCSE20251111 12:56:16.180000
1001449XCSE20251111 12:56:16.180743
131452XCSE20251111 12:56:18.234000
71452XCSE20251111 12:56:28.285000
41452XCSE20251111 12:56:28.285000
111452XCSE20251111 12:56:39.285000
91452XCSE20251111 12:56:49.732000
21452XCSE20251111 12:56:49.732000
111452XCSE20251111 12:56:59.731000
91452XCSE20251111 12:57:09.732000
21452XCSE20251111 12:57:09.732000
11452XCSE20251111 12:57:33.732000
101452XCSE20251111 12:57:33.732000
101452XCSE20251111 13:01:14.731000
11452XCSE20251111 13:01:14.731000
111452XCSE20251111 13:05:01.439000
91452XCSE20251111 13:08:01.734000
21452XCSE20251111 13:08:01.734000
111452XCSE20251111 13:11:01.731000
91452XCSE20251111 13:14:38.883000
21452XCSE20251111 13:14:38.883000
311450XCSE20251111 13:17:50.225000
771450XCSE20251111 13:17:50.225759
101450XCSE20251111 13:17:50.242000
231450XCSE20251111 13:17:50.242744
211450XCSE20251111 13:17:51.243000
101450XCSE20251111 13:17:51.243000
211449XCSE20251111 13:30:37.558000
101449XCSE20251111 13:30:37.558000
531449XCSE20251111 13:40:37.408000
421448XCSE20251111 14:04:55.150000
111448XCSE20251111 14:04:55.150000
101448XCSE20251111 14:04:55.150000
1001448XCSE20251111 14:04:55.150960
311448XCSE20251111 14:16:59.759000
221448XCSE20251111 14:16:59.761000
331447XCSE20251111 14:27:30.614000
111447XCSE20251111 14:27:30.614000
101447XCSE20251111 14:27:30.614000
431446XCSE20251111 14:42:07.042000
111446XCSE20251111 14:42:07.042000
101446XCSE20251111 14:42:07.042000
1001446XCSE20251111 14:42:07.042432
521446XCSE20251111 14:42:19.347000
521446XCSE20251111 14:42:22.838000
211448XCSE20251111 14:42:23.416000
111447XCSE20251111 14:42:25.436000
121448XCSE20251111 14:54:28.492000
111448XCSE20251111 14:54:55.701000
111448XCSE20251111 14:55:24.734000
81448XCSE20251111 14:59:33.776000
31448XCSE20251111 14:59:33.776000
321446XCSE20251111 14:59:39.097000
71446XCSE20251111 14:59:39.097000
31446XCSE20251111 14:59:39.097000
111446XCSE20251111 14:59:39.097000
411445XCSE20251111 15:09:34.513000
321444XCSE20251111 15:10:51.171000
1001444XCSE20251111 15:15:04.971249
651443XCSE20251111 15:18:40.044000
1001443XCSE20251111 15:18:40.044139
401444XCSE20251111 15:21:08.192000
121446XCSE20251111 15:21:08.198000
521444XCSE20251111 15:23:07.191000
101444XCSE20251111 15:23:07.191000
311444XCSE20251111 15:31:38.662000
321443XCSE20251111 15:37:56.558000
111443XCSE20251111 15:37:56.558000
431442XCSE20251111 15:43:06.915000
111443XCSE20251111 15:44:04.731000
551442XCSE20251111 15:46:59.308000
1651442XCSE20251111 15:46:59.308518
421442XCSE20251111 15:48:55.347000
351442XCSE20251111 15:48:55.347160
171444XCSE20251111 16:02:36.978779
111444XCSE20251111 16:13:49.933307
111444XCSE20251111 16:16:45.064241
11444XCSE20251111 16:16:45.064241
111444XCSE20251111 16:16:45.093884
111444XCSE20251111 16:16:45.260927
281444XCSE20251111 16:17:09.840586
501444XCSE20251111 16:17:35.167324
501444XCSE20251111 16:17:35.167417
381444XCSE20251111 16:17:35.167453
2001444XCSE20251111 16:26:28.967991
541442XCSE20251111 16:27:29.828989
1461442XCSE20251111 16:27:29.829000
11444XCSE20251111 16:42:20.316073
21444XCSE20251111 16:42:20.316073
1971444XCSE20251111 16:42:20.316130
111443XCSE20251111 16:42:20.722082
1891443XCSE20251111 16:42:20.722101
61448XCSE20251112 9:00:29.022000
41448XCSE20251112 9:00:29.022000
221451XCSE20251112 9:13:41.779000
221450XCSE20251112 9:20:51.063000
211448XCSE20251112 9:29:20.665000
221448XCSE20251112 9:29:22.046000
101452XCSE20251112 9:35:28.872000
1001452XCSE20251112 9:35:28.872000
211450XCSE20251112 9:35:59.022000
111449XCSE20251112 9:36:14.317000
211451XCSE20251112 9:41:08.436000
101452XCSE20251112 9:45:41.201000
11452XCSE20251112 9:45:41.201000
101452XCSE20251112 9:46:36.146000
11452XCSE20251112 9:46:36.146000
101452XCSE20251112 9:48:58.733000
11452XCSE20251112 9:48:58.733000
111451XCSE20251112 9:49:51.730000
101451XCSE20251112 9:49:51.730000
541453XCSE20251112 9:50:55.520000
111452XCSE20251112 9:58:11.104000
111452XCSE20251112 9:58:11.104000
101452XCSE20251112 9:58:11.104000
111452XCSE20251112 9:58:11.104000
101452XCSE20251112 9:58:11.104000
211452XCSE20251112 10:09:43.031000
111451XCSE20251112 10:15:08.215000
111451XCSE20251112 10:15:08.215000
521452XCSE20251112 10:22:29.169000
1091452XCSE20251112 10:22:29.169539
581452XCSE20251112 10:22:29.169571
331452XCSE20251112 10:22:29.169628
101453XCSE20251112 10:27:23.846000
11453XCSE20251112 10:27:23.846000
211451XCSE20251112 10:27:30.329000
211450XCSE20251112 10:30:59.430000
21452XCSE20251112 10:37:58.846000
101453XCSE20251112 10:42:16.496000
231453XCSE20251112 10:42:16.496000
101453XCSE20251112 10:42:59.779000
11453XCSE20251112 10:42:59.779000
101453XCSE20251112 10:43:50.846000
11453XCSE20251112 10:43:50.846000
111452XCSE20251112 10:44:39.952000
2001452XCSE20251112 10:47:13.316337
111452XCSE20251112 10:47:13.317000
111452XCSE20251112 10:47:13.415000
111453XCSE20251112 10:50:12.857000
111453XCSE20251112 10:52:47.298000
501452XCSE20251112 10:53:56.241697
1501452XCSE20251112 10:53:56.241697
171454XCSE20251112 10:54:31.112000
111454XCSE20251112 10:55:22.845000
91454XCSE20251112 10:57:57.862000
21454XCSE20251112 10:57:57.862000
161455XCSE20251112 11:01:55.276000
111455XCSE20251112 11:04:25.844000
321452XCSE20251112 11:06:48.110000
201452XCSE20251112 11:06:48.110000
101452XCSE20251112 11:06:48.110000
231454XCSE20251112 11:26:15.870000
111454XCSE20251112 11:26:54.843000
311452XCSE20251112 11:28:46.141000
311452XCSE20251112 11:28:46.272000
321453XCSE20251112 11:29:01.182000
501453XCSE20251112 11:29:32.417529
3501453XCSE20251112 11:29:32.417529
111453XCSE20251112 11:31:18.684000
411455XCSE20251112 11:31:32.160000
311455XCSE20251112 11:31:47.601000
211455XCSE20251112 11:36:05.635000
211454XCSE20251112 11:36:59.218000
211456XCSE20251112 12:03:54.595000
221459XCSE20251112 12:08:55.923000
111457XCSE20251112 12:09:01.185000
111457XCSE20251112 12:13:18.385000
111456XCSE20251112 12:25:43.579000
111455XCSE20251112 12:28:00.223000
61455XCSE20251112 12:40:00.046000
21455XCSE20251112 12:40:00.046000
51455XCSE20251112 12:40:00.046000
211454XCSE20251112 12:57:10.391000
101454XCSE20251112 12:57:10.391000
211457XCSE20251112 13:03:14.390000
411457XCSE20251112 13:03:14.390000
91457XCSE20251112 13:03:14.390000
151457XCSE20251112 13:11:07.157000
211455XCSE20251112 13:17:13.593000
111455XCSE20251112 13:17:13.593000
31454XCSE20251112 13:17:15.421000
291454XCSE20251112 13:17:15.422000
211453XCSE20251112 13:23:28.190000
101453XCSE20251112 13:23:28.190000
211452XCSE20251112 13:58:00.803000
101452XCSE20251112 13:58:00.803000
101452XCSE20251112 13:58:00.803000
101452XCSE20251112 13:58:00.803000
221451XCSE20251112 14:13:36.135000
21451XCSE20251112 14:13:36.135000
91451XCSE20251112 14:13:36.135000
211451XCSE20251112 14:15:08.456000
211450XCSE20251112 14:22:27.092000
111450XCSE20251112 14:22:27.092000
121450XCSE20251112 14:26:31.721000
91450XCSE20251112 14:30:12.069000
121450XCSE20251112 14:30:12.069000
111446XCSE20251112 14:40:09.086000
11446XCSE20251112 14:56:03.013000
111447XCSE20251112 15:07:35.254000
111447XCSE20251112 15:07:35.349000
111446XCSE20251112 15:12:08.085000
101446XCSE20251112 15:12:08.085000
111445XCSE20251112 15:23:23.623000
101445XCSE20251112 15:23:23.623000
101445XCSE20251112 15:23:23.623000
211450XCSE20251112 15:41:11.628000
111450XCSE20251112 15:41:11.628000
321450XCSE20251112 15:41:11.645000
221450XCSE20251112 15:44:14.876000
31449XCSE20251112 15:48:28.026000
221450XCSE20251112 15:49:36.121000
1191450XCSE20251112 15:49:36.261000
111450XCSE20251112 15:49:49.441000
121450XCSE20251112 15:49:57.756000
111450XCSE20251112 15:50:05.846000
221450XCSE20251112 15:50:05.914000
101450XCSE20251112 15:50:06.019000
101450XCSE20251112 15:51:51.933000
101450XCSE20251112 15:51:51.933000
21450XCSE20251112 15:51:51.933000
131450XCSE20251112 15:52:26.749000
331450XCSE20251112 15:54:33.531000
181450XCSE20251112 15:54:33.583000
141450XCSE20251112 15:56:53.757000
81450XCSE20251112 15:56:53.757000
11450XCSE20251112 15:57:45.844000
331450XCSE20251112 16:01:14.454000
111450XCSE20251112 16:01:14.454000
101451XCSE20251112 16:02:09.093000
11451XCSE20251112 16:02:09.093000
211449XCSE20251112 16:08:07.757000
111449XCSE20251112 16:08:07.757000
331448XCSE20251112 16:08:09.712000
111447XCSE20251112 16:11:53.189000
111447XCSE20251112 16:11:53.189000
111447XCSE20251112 16:14:32.471000
111446XCSE20251112 16:16:02.850000
111446XCSE20251112 16:16:24.663000
111445XCSE20251112 16:17:54.222000
111445XCSE20251112 16:17:54.222000
111445XCSE20251112 16:18:49.779000
211444XCSE20251112 16:18:54.600000
201444XCSE20251112 16:18:54.600000
7161445XCSE20251112 16:19:23.761439
111450XCSE20251113 9:04:38.277000
211446XCSE20251113 9:05:50.525000
161446XCSE20251113 9:05:50.574000
41446XCSE20251113 9:10:35.039000
11449XCSE20251113 9:14:45.573000
91449XCSE20251113 9:14:45.573000
161449XCSE20251113 9:14:45.573000
221447XCSE20251113 9:15:02.084000
211443XCSE20251113 9:18:34.541000
221441XCSE20251113 9:19:12.705000
151447XCSE20251113 9:40:38.369000
31447XCSE20251113 9:40:38.369000
51447XCSE20251113 9:40:38.369000
101447XCSE20251113 9:40:38.426000
51447XCSE20251113 9:40:38.426000
211444XCSE20251113 9:41:47.512000
161443XCSE20251113 9:46:58.512000
221445XCSE20251113 9:53:51.983000
111445XCSE20251113 10:08:07.591000
111445XCSE20251113 10:08:07.591000
221445XCSE20251113 10:08:07.644000
221445XCSE20251113 10:08:07.654000
111444XCSE20251113 10:10:30.484000
101444XCSE20251113 10:10:30.484000
151445XCSE20251113 10:11:17.326000
71445XCSE20251113 10:15:52.448000
41445XCSE20251113 10:15:52.448000
111444XCSE20251113 10:15:53.028000
81444XCSE20251113 10:15:53.084000
61443XCSE20251113 10:15:54.038000
51443XCSE20251113 10:21:13.507000
61443XCSE20251113 10:21:13.507000
101443XCSE20251113 10:21:13.507000
221442XCSE20251113 10:21:13.516000
221441XCSE20251113 10:21:13.556000
161440XCSE20251113 10:22:19.645000
61440XCSE20251113 10:22:19.645000
221440XCSE20251113 10:25:42.614000
91440XCSE20251113 10:25:42.679000
221439XCSE20251113 10:30:41.760000
81440XCSE20251113 10:45:35.038000
191440XCSE20251113 10:45:35.038000
81440XCSE20251113 10:45:35.100000
111442XCSE20251113 10:59:09.136000
111442XCSE20251113 10:59:09.267000
111441XCSE20251113 11:06:42.295000
21441XCSE20251113 11:06:42.295000
211443XCSE20251113 11:06:57.652000
111442XCSE20251113 11:13:08.229000
111442XCSE20251113 11:14:05.731000
41444XCSE20251113 11:14:08.050000
111442XCSE20251113 11:14:12.526000
111442XCSE20251113 11:17:43.086000
101443XCSE20251113 11:20:17.431000
71444XCSE20251113 11:24:07.218000
11445XCSE20251113 11:27:42.119000
101445XCSE20251113 11:27:42.119000
171445XCSE20251113 11:27:42.119000
161445XCSE20251113 11:27:42.119000
31445XCSE20251113 11:27:42.119000
101445XCSE20251113 11:27:42.119000
101445XCSE20251113 11:27:46.883000
211443XCSE20251113 11:45:10.252000
101443XCSE20251113 11:45:10.252000
311443XCSE20251113 11:45:14.819000
121445XCSE20251113 11:45:14.820000
91445XCSE20251113 11:45:14.820000
111443XCSE20251113 11:47:31.509000
111443XCSE20251113 11:47:31.509000
221443XCSE20251113 11:51:08.902000
221442XCSE20251113 11:51:32.511000
221441XCSE20251113 11:51:33.763000
51440XCSE20251113 11:52:01.541000
111440XCSE20251113 12:00:44.762000
111440XCSE20251113 12:00:44.798000
111439XCSE20251113 12:27:54.926000
111439XCSE20251113 12:27:54.926000
111439XCSE20251113 12:27:54.926000
331439XCSE20251113 12:27:54.940000
871439XCSE20251113 12:27:54.941000
331438XCSE20251113 12:27:54.952000
211441XCSE20251113 12:35:22.659000
111441XCSE20251113 12:35:22.659000
101441XCSE20251113 12:35:22.659000
111441XCSE20251113 12:35:22.659000
201443XCSE20251113 12:55:09.159000
21443XCSE20251113 13:25:21.191000
101443XCSE20251113 13:25:21.191000
201443XCSE20251113 13:25:21.191000
111443XCSE20251113 13:25:21.191000
231445XCSE20251113 13:29:43.027000
91445XCSE20251113 13:29:43.027000
631445XCSE20251113 13:29:43.027000
91445XCSE20251113 13:29:43.027000
411443XCSE20251113 13:30:34.514000
431442XCSE20251113 14:22:00.280000
421443XCSE20251113 14:22:10.605000
21442XCSE20251113 14:23:21.670000
301442XCSE20251113 14:39:24.977000
131442XCSE20251113 14:39:24.977000
111442XCSE20251113 14:39:24.977000
71445XCSE20251113 14:49:34.685000
181445XCSE20251113 14:49:34.685000
251445XCSE20251113 14:49:34.685000
601445XCSE20251113 14:49:34.685000
111445XCSE20251113 14:49:34.685000
601445XCSE20251113 14:49:34.958000
121445XCSE20251113 14:49:35.249000
221444XCSE20251113 14:53:16.181000
111444XCSE20251113 14:53:16.181000
311444XCSE20251113 15:02:34.373000
161445XCSE20251113 15:02:34.394000
261445XCSE20251113 15:02:34.394000
181445XCSE20251113 15:02:34.416000
51445XCSE20251113 15:02:48.096000
161445XCSE20251113 15:03:10.227000
21445XCSE20251113 15:03:13.918000
161445XCSE20251113 15:03:13.919000
211444XCSE20251113 15:03:15.541000
101444XCSE20251113 15:06:11.318000
121444XCSE20251113 15:06:11.319000
251444XCSE20251113 15:19:33.435000
1131444XCSE20251113 15:19:33.435000
661446XCSE20251113 16:09:53.225259
201446XCSE20251113 16:09:53.260037
3501446XCSE20251113 16:09:53.790084
471447XCSE20251113 16:17:45.104145
3531447XCSE20251113 16:20:30.461712
581446XCSE20251113 16:34:16.139535
631446XCSE20251113 16:37:39.163972
2791446XCSE20251113 16:37:39.164022
661446XCSE20251113 16:39:53.569193
4341446XCSE20251113 16:39:53.569209
7001446XCSE20251113 16:53:04.647258
101436XCSE20251114 9:00:09.469000
501432XCSE20251114 9:03:28.777706
221431XCSE20251114 9:05:04.238000
211429XCSE20251114 9:06:56.004000
211426XCSE20251114 9:09:34.140000
11425XCSE20251114 9:16:41.100000
101425XCSE20251114 9:16:41.100000
311423XCSE20251114 9:18:53.701000
331424XCSE20251114 9:20:03.914704
171424XCSE20251114 9:20:03.914704
111426XCSE20251114 9:26:14.592000
71426XCSE20251114 9:28:57.592000
41426XCSE20251114 9:28:57.592000
11426XCSE20251114 9:35:50.492000
231429XCSE20251114 9:44:22.864000
31429XCSE20251114 9:44:22.864000
1271429XCSE20251114 9:44:33.888000
161431XCSE20251114 9:54:21.447000
61431XCSE20251114 10:00:21.593000
211428XCSE20251114 10:02:14.796000
221427XCSE20251114 10:18:24.719000
111427XCSE20251114 10:18:24.719000
111427XCSE20251114 10:18:24.719000
101427XCSE20251114 10:18:24.719000
421428XCSE20251114 10:18:47.311000
91428XCSE20251114 10:18:47.311000
171428XCSE20251114 10:27:55.524000
41428XCSE20251114 10:27:55.524000
151428XCSE20251114 10:28:03.519000
41428XCSE20251114 10:28:03.519000
51428XCSE20251114 10:28:03.519000
221426XCSE20251114 10:30:16.955000
221425XCSE20251114 10:40:06.579000
111425XCSE20251114 10:40:07.054000
111425XCSE20251114 10:40:54.594000
101425XCSE20251114 10:42:45.592000
111424XCSE20251114 10:45:29.085000
111424XCSE20251114 10:45:29.085000
101425XCSE20251114 10:48:58.315000
11425XCSE20251114 10:48:58.315000
111425XCSE20251114 10:51:35.593000
211427XCSE20251114 11:02:10.999000
111427XCSE20251114 11:15:08.274000
101427XCSE20251114 11:15:08.274000
201427XCSE20251114 11:16:28.633000
61427XCSE20251114 11:16:28.633000
201427XCSE20251114 11:16:28.637000
101428XCSE20251114 11:16:33.207000
121428XCSE20251114 11:16:33.207000
101428XCSE20251114 11:27:23.830000
61428XCSE20251114 11:27:23.830000
121428XCSE20251114 11:27:23.830000
111429XCSE20251114 11:39:46.019000
111429XCSE20251114 11:39:46.019000
151429XCSE20251114 11:39:46.019000
61429XCSE20251114 11:39:46.019000
151429XCSE20251114 11:39:46.019000
111429XCSE20251114 11:40:02.092000
61429XCSE20251114 11:40:02.092000
141429XCSE20251114 11:40:02.092000
201431XCSE20251114 11:40:03.638000
111431XCSE20251114 11:40:03.638000
31431XCSE20251114 11:40:03.638000
311428XCSE20251114 11:40:11.055000
101426XCSE20251114 11:48:22.187000
11426XCSE20251114 11:48:22.187000
101426XCSE20251114 11:48:22.187000
281426XCSE20251114 11:49:30.869000
41427XCSE20251114 11:49:39.457000
101427XCSE20251114 11:49:39.457000
181428XCSE20251114 11:58:45.878000
181428XCSE20251114 11:58:45.878000
141428XCSE20251114 11:58:45.878000
311427XCSE20251114 12:06:50.218000
211426XCSE20251114 12:10:30.728000
141426XCSE20251114 12:12:34.192000
331424XCSE20251114 12:12:47.555000
221423XCSE20251114 12:16:47.933000
221422XCSE20251114 12:19:23.028000
111423XCSE20251114 12:35:51.596000
111423XCSE20251114 12:39:35.591000
211421XCSE20251114 12:40:23.074000
211420XCSE20251114 12:54:08.178000
101420XCSE20251114 12:54:08.178000
101420XCSE20251114 12:54:08.178000
101420XCSE20251114 12:54:08.178000
221422XCSE20251114 12:58:26.489000
11422XCSE20251114 13:01:21.325000
11422XCSE20251114 13:01:21.325000
91422XCSE20251114 13:01:21.325000
51420XCSE20251114 13:01:25.785000
161420XCSE20251114 13:01:25.785000
51419XCSE20251114 13:02:06.259000
171419XCSE20251114 13:04:09.182000
51419XCSE20251114 13:04:09.182000
111417XCSE20251114 13:17:20.334000
101417XCSE20251114 13:17:20.334000
211416XCSE20251114 13:21:00.185000
311417XCSE20251114 13:23:27.216000
1281416XCSE20251114 13:23:27.216092
311420XCSE20251114 13:32:23.384000
1191420XCSE20251114 13:32:23.384836
31423XCSE20251114 13:36:51.959000
151423XCSE20251114 13:37:00.525000
111423XCSE20251114 13:38:57.598000
111423XCSE20251114 13:43:37.043000
71423XCSE20251114 13:48:19.056000
41423XCSE20251114 13:48:19.056000
181423XCSE20251114 13:49:26.869111
111423XCSE20251114 13:49:26.869111
361423XCSE20251114 13:49:26.869150
1351423XCSE20251114 13:49:26.869170
211423XCSE20251114 13:49:26.870000
41424XCSE20251114 13:50:15.591000
71424XCSE20251114 13:50:15.591000
111424XCSE20251114 13:51:11.592000
221422XCSE20251114 13:55:47.674000
221421XCSE20251114 13:57:04.220000
311420XCSE20251114 13:58:02.508446
331422XCSE20251114 14:02:25.278671
111422XCSE20251114 14:02:25.278671
111422XCSE20251114 14:02:25.278671
121422XCSE20251114 14:02:25.278671
21422XCSE20251114 14:02:25.278671
101422XCSE20251114 14:02:25.278671
181422XCSE20251114 14:02:25.278671
181422XCSE20251114 14:02:25.278671
851422XCSE20251114 14:02:25.278699
31422XCSE20251114 14:02:37.299000
111422XCSE20251114 14:02:40.010000
101422XCSE20251114 14:02:58.593000
11422XCSE20251114 14:02:58.593000
31422XCSE20251114 14:03:18.592000
41422XCSE20251114 14:06:37.454000
411422XCSE20251114 14:07:52.166000
211420XCSE20251114 14:09:06.529000
101420XCSE20251114 14:09:06.529000
111418XCSE20251114 14:09:23.593000
221419XCSE20251114 14:15:00.609000
211418XCSE20251114 14:23:49.254000
11418XCSE20251114 14:23:49.254000
101418XCSE20251114 14:23:49.254000
111418XCSE20251114 14:23:49.254000
421417XCSE20251114 14:24:03.083000
81421XCSE20251114 14:45:05.790000
101421XCSE20251114 14:45:05.790000
111421XCSE20251114 14:45:05.790000
31421XCSE20251114 14:45:05.790000
141421XCSE20251114 14:45:05.790000
11421XCSE20251114 14:45:05.790000
91421XCSE20251114 14:45:05.790000
271421XCSE20251114 14:45:05.790000
11423XCSE20251114 14:48:28.140000
31423XCSE20251114 14:48:28.140000
101423XCSE20251114 14:48:28.156000
41423XCSE20251114 14:48:28.156000
101423XCSE20251114 14:48:28.156000
91423XCSE20251114 14:48:28.210000
41423XCSE20251114 14:48:28.210000
121423XCSE20251114 14:48:28.210000
101423XCSE20251114 14:48:28.842000
81423XCSE20251114 14:48:31.956000
31423XCSE20251114 14:48:31.956000
101423XCSE20251114 14:48:31.956000
91423XCSE20251114 14:48:31.956000
221423XCSE20251114 14:49:26.593000
221423XCSE20251114 14:49:26.595000
111423XCSE20251114 14:49:26.599000
111423XCSE20251114 15:01:19.497000
111422XCSE20251114 15:04:01.570000
111421XCSE20251114 15:07:15.315000
111421XCSE20251114 15:08:49.593000
321422XCSE20251114 15:22:03.599000
91422XCSE20251114 15:22:03.599000
211421XCSE20251114 15:26:11.184000
81424XCSE20251114 15:33:25.522000
21424XCSE20251114 15:33:25.522000
331425XCSE20251114 15:41:05.283000
311425XCSE20251114 15:42:25.219000
91428XCSE20251114 15:50:10.430000
311428XCSE20251114 15:52:33.593000
111428XCSE20251114 15:52:33.595000
111428XCSE20251114 15:52:34.202000
111428XCSE20251114 15:52:46.262000
31428XCSE20251114 15:53:04.330000
31428XCSE20251114 15:53:04.455000
21428XCSE20251114 15:53:05.562000
21428XCSE20251114 15:53:05.618000
11428XCSE20251114 15:53:06.452000
11428XCSE20251114 15:53:08.563000
51428XCSE20251114 15:53:08.883000
111428XCSE20251114 15:53:22.594000
111428XCSE20251114 15:55:00.593000
51428XCSE20251114 16:02:27.606000
191427XCSE20251114 16:03:15.720000
31427XCSE20251114 16:04:00.203000
191427XCSE20251114 16:04:00.203000
211426XCSE20251114 16:11:04.009000
101426XCSE20251114 16:11:04.009000
311426XCSE20251114 16:11:43.830000
251426XCSE20251114 16:12:21.157000
321426XCSE20251114 16:12:26.581000
321426XCSE20251114 16:13:42.624000
111426XCSE20251114 16:13:42.644000
221426XCSE20251114 16:14:36.728000
111426XCSE20251114 16:15:31.610000
221426XCSE20251114 16:18:29.428650
141426XCSE20251114 16:18:33.124271
631426XCSE20251114 16:18:33.124310
3671426XCSE20251114 16:18:33.124328
661426XCSE20251114 16:18:42.478717
511426XCSE20251114 16:18:42.478752
851426XCSE20251114 16:18:42.481060
1741426XCSE20251114 16:18:42.496067
321426XCSE20251114 16:18:42.496092
2921426XCSE20251114 16:18:42.496106
10001425XCSE20251114 16:33:52.404942


Vedhæftet fil


Attachments

DK Aktietilbagekøbsprogram 2025 - uge 46

Recommended Reading