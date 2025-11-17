Nasdaq Copenhagen
Dato 17. november 2025
Aktietilbagekøbsprogram - uge 46
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
|Dato
|Antal aktier (stk.)
|Gennemsnitlig
købspris (kroner)
|Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
|I alt i henhold til seneste meddelelse
|496.677
|1.425,42
|707.975.445
|10. november 2025
|5.000
|1.440,03
|7.200.150
|11. november 2025
|4.500
|1.447,09
|6.511.905
|12. november 2025
|4.000
|1.450,52
|5.802.080
|13. november 2025
|4.500
|1.444,81
|6.501.645
|14. november 2025
|5.500
|1.424,60
|7.835.300
|I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram
|520.177
|1.426,10
|741.826.525
|Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025
|414.200
|1.207,12
|499.988.706
|I alt tilbagekøbt
|934.377
|1.329,03
|1.241.815.231
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 934.377 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 3,68 % af bankens aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
