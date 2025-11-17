Offentliggørelse af prospekt, Investeringsforeningen SEBinvest

Hermed offentliggøres et opdateret samleprospekt for Investeringsforeningen SEBinvest.

Prospektet er opdateret som følge af, at afdeling Europa Small Cap AKL og afdeling Europa Small Cap Akkumulerende AKL har fået tilpasset sin strategi til at kunne investere i selskaber, som på investeringstidspunktet har en markedsværdi på op til 10 milliarder EUR. Denne grænse har tidligere været 3 milliarder EUR. Det er ligeledes blevet tilføjet, at 10% af afdelingernes formuer kan placeres i selskaber med en markedsværdi over 10 milliarder EUR.

Prospektet er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via foreningens hjemmeside.



For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.







