Investeringsforeningen BankInvest – prospektopdatering

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen BankInvest offentliggøres dags dato.

Der er foretaget følgende opdateringer i prospektet for:

Almen Bolig

Afdelingens investorbegrænsning er blevet fjernet, og investorprofilen er tilsvarende blevet tilpasset.

Korte HY Obligationer KL

Der er foretaget en navneændring for afdelingens andelsklasser, ændring af afdelingens benchmark samt tilpasning af afdelingens investeringsmål.

Virksomhedsobligationer HY KL

Der er foretaget en navneændring for afdelingens andelsklasser samt ændring af afdelingens benchmark.

Afsnittet ”Aftaler”

Opdatering af underafsnittet ”Porteføljepleje”.

