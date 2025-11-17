Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition publicerar data om fördelar av tidig behandling med golexanolon vid Parkinsons sjukdom

STOCKHOLM, 17 november 2025. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar att portföljbolaget Umecrine Cognition presenterat data som visar varaktiga fördelar av tidig behandling med golexanolon i en preklinisk modell av Parkinsons sjukdom. Resultaten, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Neuropharmacology, visar att golexanolon kan försena sjukdomsprogressionen och fördröja behovet av L-DOPA-behandling om läkemedelskandidaten administreras i ett tidigt skede.

Parkinsons sjukdom är en progressiv, neurodegenerativ sjukdom som utmärker sig genom motoriska symtom och nedsatt kognitiv funktion samt psykisk ohälsa. Sjukdomen orsakas av förlust av de nervceller i hjärnan som producerar signalsubstansen dopamin, vilket leder till olika symptom som minskar patientens välbefinnande och livskvalitet. Umecrine Cognition utvecklar en ny klass av läkemedel för att lindra kognitiva symptom.

En preklinisk studie av golexanolon i en etablerad modell av Parkinsons sjukdom visar att tidig behandling med golexanolon gav starkare och mer ihållande symtomförbättring jämfört med en senare administration. När behandlingen initierades strax efter att symtomen uppenbarats, gav golexanolon en signifikant reducering av extrem trötthet och bristande rörelseförmåga. Vidare visade studien en förbättring i motorkoordination och grovmotorisk funktion.

Dessa fynd indikerar att golexanolon återbalanserar viktiga neurotransmittorsystem i hjärnan vars dysfunktion är central för Parkinsons patologi, vilket understryker läkemedelskandidatens potential som en sjukdomsmodifierande behandling snarare än enbart symtomlindrande.

Resultaten har publicerats i novemberutgåvan av den vetenskapliga tidskriften Neuropharmacology och finns tillgänglig här [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41202876/.

Karolinska Developments ägande i Umecrine Cognition uppgår till 60 %.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av elva bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se

Bilaga