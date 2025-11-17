Selskabsmeddelelse nr. 66/2025

Holbæk, den 17. november 2025

Aktietilbagekøb i SJF Bank A/S – transaktioner i uge 46

SJF Bank A/S offentliggjorde den 24. marts 2025 et tilbagekøbsprogram på 100 mio. kr.

Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 25. marts 2025 og vil være afsluttet senest den 4. februar 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i SJF Bank A/S og gennemføres efter bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, samlet kaldet Safe Harbour-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnitlig købskurs Transaktionsværdi Akkumuleret seneste meddelelse 260.848

81.302.776,27 10. november 2025

11. november 2025

12. november 2025

13. november 2025

14. november 2025 1.400

1.400

1.300

1.300

1.300 331,75

337,69

345,12

347,60

342,01 464.450,00

472.766,00

448.656,00

451.880,00

444.613,00 I alt uge 46 6.700 2.282.365,00 I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 267.548 83.585.141,27

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK 0060670776 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne af SJF Bank A/S.



Yderligere oplysninger om transaktionerne, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og Kommissionens delegerede forordning fremgår af vedhæftede bilag.



Efter ovenstående transaktioner ejer SJF Bank A/S i alt 280.975* egne aktier svarende til 1,70 % af SJF Banks aktiekapital.



*Heraf fratrukket 437.892 annullerede aktier ifb. med kapitalnedsættelsen, der blev godkendt på generalforsamlingen den 6. marts 2025.

*Heraf er i uge 36/2025 fratrukket 23.865 aktier ifb. med medarbejderaktieprogram.



