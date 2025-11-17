El gigante minorista tailandés Central Pattana lanza «The Central», un nuevo referente global que transformará el futuro urbano de Bangkok

BANGKOK, Tailandia, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Central Pattana plc, el principal promotor inmobiliario sostenible de Tailandia, presenta «The Central — The Flagship of the Future», un centro comercial de primer nivel mundial que se convertirá en el hogar de las tiendas insignia de las principales marcas internacionales, marcando un nuevo referente para el comercio minorista de lujo en Bangkok. Concebido como «The Landmark of Northern Bangkok» (el hito inmobiliario del norte de Bangkok), este proyecto, valorado en 21 000 millones de THB (aproximadamente 575 millones de USD), será el eje del distrito financiero del norte de la ciudad, redefiniendo el estilo de vida urbano y la excelencia en el comercio minorista.

El proyecto ocupa una superficie de 49 rai (19,4 acres) y cuenta con una superficie bruta total construida de 457 409 m², que incluye un centro de convenciones y eventos de 6700 m² para la celebración de conciertos y acontecimientos internacionales. Estratégicamente situado entre las calles Vibhavadi Rangsit y Phahon Yothin, ofrece un acceso fluido desde ambas vías, y su finalización está prevista para el cuarto trimestre de 2026.

«El éxito de centralwOrld, uno de los mayores referentes de estilo de vida de Asia y un emblema del comercio minorista mundial, donde muchas marcas de renombre internacional realizaron su primera incursión comercial en Tailandia, reafirma nuestra visión y nuestra capacidad. Con "The Central", ampliamos nuestro emblemático legado al distrito norte de Bangkok, definiendo así el próximo capítulo de la evolución urbana, que fusiona comercio, creatividad y comunidad en una experiencia global única. The Central impulsará la próxima era de la evolución comercial y cultural, situando a Bangkok entre las ciudades internacionales más dinámicas y habitables del mundo», afirmó el señor Chanavat Uahwatanasakul, presidente del Departamento de Venta Minorista y Desarrollo.

El corredor de Phaholyothin, conectado por el BTS (tren elevado), el MRT (metro) y el aeropuerto internacional de Don Mueang, ofrece un acceso fluido y da servicio a una zona de influencia en rápido crecimiento, que actualmente cuenta con 2,5 millones de habitantes. Los datos de Central Pattana muestran que el segmento de alto poder adquisitivo local en esta zona tiene una capacidad de compra 2,3 veces superior a la media de Bangkok, que las ventas por superficie bruta alquilable superan en un 45 % a las de otros centros comerciales de la ciudad y que la frecuencia de visitas es 2,19 veces mayor que la media de Bangkok. Rodeado de residencias de lujo, oficinas de primer nivel, universidades y espacios de ocio, The Central se alza en el corazón de un nuevo polo de crecimiento en el norte de Bangkok.

Diseñado bajo el concepto «Flagship‑Reimagined Destination» (la reinvención del concepto de destino de tiendas insignia), The Central redefine la experiencia de compra del futuro. Su arquitectura e interiorismo de primer orden mundial están diseñados para satisfacer las necesidades de los minoristas internacionales y de las tiendas insignia.

La Sra. Juthatham Chirathivat, directora del Departamento de Desarrollo de Negocio, declaró: «The Central está concebido para ser más que un centro comercial: es una comunidad selecta, creada para las nuevas generaciones. Cada elemento combina la excelencia del diseño internacional con la calidez tailandesa, creando un destino donde la convivencia intergeneracional, las tiendas insignia y la innovación sostenible se unen para dar forma al futuro de Bangkok».

La fotografía que acompaña a este comunicado está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60313f48-a39c-44fe-9c71-9a2b8a4d2ce1