Le géant thaïlandais du commerce de détail Central Pattana lance « The Central », un nouveau site emblématique mondial qui transforme l’avenir urbain de Bangkok

BANGKOK, Thaïlande, 17 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Central Pattana plc, le premier promoteur immobilier durable de Thaïlande, présente The Central — The Flagship of the Future, un centre commercial de classe mondiale destiné à devenir la vitrine des boutiques phares des plus grandes marques internationales, établissant une nouvelle référence pour le commerce de détail haut de gamme à Bangkok. Destiné à être le monument emblématique du nord de Bangkok, ce projet de 21 milliards de THB (environ 575 millions de dollars) deviendra un pilier du nouveau quartier d’affaires du nord de la ville, redéfinissant le mode de vie urbain et l’excellence commerciale.

Le projet s’étend sur 49 rai (19,4 acres) et représente une surface bâtie totale de 457 409 m², comprenant notamment un palais des congrès de 6 700 m² destiné à accueillir des concerts internationaux et des événements mondiaux. Idéalement situé entre Vibhavadi Rangsit Road et Phahon Yothin Road, il offrira un accès facile depuis les deux axes, avec une inauguration prévue pour le quatrième trimestre 2026.

« Notre succès avec centralwOrld, l’un des plus grands pôles lifestyle d’Asie et un fleuron mondial du commerce de détail où de nombreuses marques renommées ont fait leurs débuts en Thaïlande, confirme notre vision et notre expertise. Avec The Central, nous étendons cet héritage au quartier nord de Bangkok, définissant ainsi le prochain chapitre d'une évolution urbaine qui allie commerce, créativité et communauté pour créer une expérience mondiale unique. The Central sera le moteur de la prochaine ère d’évolution commerciale et culturelle, positionnant Bangkok parmi les villes mondiales les plus dynamiques et les plus agréables à vivre », a déclaré M. Chanavat Uahwatanasakul, président, Commerce de détail et développement.

Le corridor Phaholyothin, relié par les lignes BTS, MRT et l’aéroport international Don Mueang, offre une accessibilité optimale et dessert une zone de chalandise en pleine croissance de 2,5 millions d’habitants. Selon les données de Central Pattana, le segment de richesse locale de cette zone possède un pouvoir d’achat 2,3 fois supérieur à la moyenne de Bangkok, tandis que les ventes par GLA y dépassent de 45 % celles des autres centres commerciaux de la ville, et la fréquence des visites y est 2,19 fois plus élevée que la moyenne. Entouré de résidences premium, de bureaux haut de gamme, d’universités et de pôles lifestyle, The Central s’impose au cœur d’un nouveau complexe en pleine expansion au nord de Bangkok.

Conçu selon un concept de destination phare réinventée, The Central redéfinit l’expérience du commerce de détail pour l’avenir. Son architecture et son aménagement intérieur de pointe sont conçus pour répondre aux besoins des détaillants internationaux et des boutiques phares.

Mme Juthatham Chirathivat, responsable du développement commercial, a déclaré : « The Central se veut plus qu’un simple centre commercial : c’est une véritable communauté pensée pour la nouvelle génération. Chaque élément unit l’excellence du design international à la douceur thaïlandaise, créant une destination où cohabitent vie intergénérationnelle, commerce de détail et innovation durable pour façonner l’avenir de Bangkok. »

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60313f48-a39c-44fe-9c71-9a2b8a4d2ce1