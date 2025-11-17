|Selskabsmeddelelse nr. 51 2025
17. november 2025
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 46
Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 46 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|15,228,475
|248.7162
|3,787,567,968
|10 november2025
|39,000
|293.4562
|11,444,792
|11 november2025
|39,000
|297.1858
|11,590,246
|12 november2025
|38,000
|301.3057
|11,449,617
|13 november2025
|15,000
|301.3116
|4,519,674
|14 november2025
|80,000
|295.6892
|23,655,136
|I alt akkumuleret i uge 46
|211,000
|296.9643
|62,659,465
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|15,439,475
|249.3755
|3,850,227,432
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.849% af Danske Bank A/S' aktiekapital.
