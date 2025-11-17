Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 46

 | Source: Danske Bank A/S Danske Bank A/S

 


Selskabsmeddelelse nr. 51 2025

Danske Bank

Bernstorffsgade 40

DK-1577 København V

Tel. + 45 33 44 00 00



17. november 2025



Page 1 of 1





Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 46



Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.



Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".



Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 46 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:


 Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
Akkumuleret fra sidste meddelelse15,228,475248.71623,787,567,968
10 november202539,000293.456211,444,792
11 november202539,000297.185811,590,246
12 november202538,000301.305711,449,617
13 november202515,000301.31164,519,674
14 november202580,000295.689223,655,136
I alt akkumuleret i uge 46211,000296.964362,659,465
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet15,439,475249.37553,850,227,432




Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.849% af Danske Bank A/S' aktiekapital.





Danske Bank

Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70

 

Vedhæftet fil


Attachments

Danske Bank Company announcement DK Weekly SBB announcement

Recommended Reading