Reykjavíkurborg – skuldabréfaútboð 19. nóvember

Reykjavíkurborg hefur ákveðið að efna til útboðs á skuldabréfaflokknum RVK 44 1 miðvikudaginn 19. nóvember nk. Heimild til lántöku á árinu 2025 er 16.500 m.kr. og þetta er sjöunda útboð ársins. Lántaka ársins nemur 10.005 m.kr. og hefur öll farið fram á innlendum skuldabréfamarkaði.
RVK 44 1 ber fasta 3,75% verðtryggða vexti og greiðir jafnar greiðslur á sex mánaða fresti með lokagjalddaga 21. maí 2044. Heildarstærð RVK 44 1 fyrir þetta útboð nemur alls 10.726 m.kr. að nafnvirði að meðtöldum eigin bréfum Reykjavíkurborgar vegna viðskiptavaktar 800 m.kr.
Útboðið verður með hollenskri aðferð, þar sem öll skuldabréf verða seld á hæstu ávöxtunarkröfu sem tekið verður. Reykjavíkurborg áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er að hluta eða í heild eða hafna öllum. Niðurstöður útboðsins verða birtar opinberlega eigi síðar en næsta virka dag eftir útboð.
Áætlaður uppgjörsdagur er þriðjudagurinn 25. nóvember nk.
Reykjavíkurborg hefur boðið viðskiptavökum, sem eru Arion banki, Íslandsbanki, Kvika banki og Landsbanki, að hafa umsjón með útboðinu og taka á móti tilboðum. Tilboðum skal skilað inn á netfangið fjarstyring@reykjavik.is fyrir kl. 16:00 á útboðsdegi.
Nánari upplýsingar veitir:
Bjarki Rafn Eiríksson
Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu
Netfang: bjarki.rafn.eiriksson@reykjavik.is